พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แก่ “ร.อ.หญิง เรวดี – ร.อ.หญิง ปาริชาติ”

ในหลวงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ 2 ราย ได้แก่ ร้อยเอกหญิง เรวดี วชิรจารุภัตติ์ และร้อยเอกหญิง ปาริชาติ แก้วเกตุ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน โดยมีเนื้อหาสำคัญระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในการนี้ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานในชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.) ให้แก่
- ร้อยเอกหญิง เรวดี วชิรจารุภัตติ์
- ร้อยเอกหญิง ปาริชาติ แก้วเกตุ
ประกาศดังกล่าวระบุว่า ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2569 เป็นต้นไป โดยลงประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2569 ซึ่งถือเป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
ทั้งนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้มีความดีความชอบเป็นพิเศษ โดยชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดประการหนึ่งสำหรับสุภาพสตรีที่สนองพระเดชพระคุณในราชการ.
