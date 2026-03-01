“ซิดนีย์ สวีนนีย์” บุกสนามเหย้าโรนัลโด้ โชว์สกิลลูกหนังจนแฟนคลับสงสัย
กลายเป็นไวรัลสนั่นโซเชียล! ปาปารัซซี่ตาดีจับภาพ “ซิดนีย์ สวีนนีย์” นางเอกสุดฮอตจาก Euphoria โผล่สนามเหย้าสปอร์ติ้ง ลิสบอน หลังจบเกมดวลเอสโตริล เจ้าตัวกระโดดลงสนามโชว์ลีลาเตะบอลสุดร่าเริง ท่ามกลางข่าวลือหนาหู นักเตะพรีเมียร์ลีกรุมขายขนมจีบหลังถอนหมั้น
วงการฟุตบอลแดนฝอยทองถึงกับต้องหยุดชะงัก ! เมื่อแม่สาวสุดโมเดิร์นแห่งฮอลลีวู้ดอย่าง ซิดนีย์ สวีนนีย์ (Sydney Sweeney) วัย 28 ปี ปรากฏตัวแบบเซอร์ไพรส์กลางสนามเหย้าของ สปอร์ติ้ง ลิสบอน (Sporting CP) ในกรุงลิสบอนของโปรตุเกส ระหว่างการแข่งขันที่เจ้าบ้านพบกับ เอสโตริล (Estoril Praia)
งานนี้บอกเลยว่าออร่าซุปตาร์ทำเอาแฟนบอลลืมดูเกมไปชั่วขณะ! โดยสื่อต่างประเทศต่างพากันรุมรายงานโมเมนต์นอกสคริปต์ เมื่อ “นางเอก” กลายเป็น “นักเตะ” โดยความพีคไม่ได้อยู่ที่การนั่งชมเกมบนอัฒจันทร์วีไอพี (VIP) เท่านั้น เพราะทันทีที่สิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลาและฝูงชนเริ่มทยอยกลับ
ตัวแม่เบอร์ล่าสุดของแวดวงฮอลลีวู้ดกลับสร้างความตกตะลึงด้วยการก้าวลงสู่ผืนหญ้าในสนามแบบไม่มีในสคริปต์
เธอเริ่มเดาะบอลและเตะเล่นด้วยท่าทีร่าเริง แถมดูผ่อนคลายสุด แน่นอนอีกด้านของอัฒจันทร์ บรรดาสาวกลูกหนังทั้งขาจร ขาประจำต่างรีบควักมือถือทุกเครื่องในรัศมี 100 เมตร ยกขึ้นมาถ่ายภาพและวิดีโอจนกลายเป็นไวรัลระดับโลกภายในไม่กี่นาที
ที่น่าสนใจคือ สนามแห่งนี้คือ “บ้านเกิด” ในวงการลูกหนังของคริสเตียโน โรนัลโด้ ตำนานเบอร์ 7 ของโลก ซึ่งยิ่งทำให้การปรากฏตัวของ “ซิดนีย์ สวีนีย์ วัย 28 ปี ดูขลังและถูกพูดถึงมากขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัว
การลงสนามครั้งนี้ปลุกกระแสข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างซุปตาร์พราวสเน่ห์กับคนในวงการฟุตบอลให้กลับมาลุกโชนอีกครั้ง เพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยออกมาเผยข้อมูลสุดแซ่บทำนอง “มีนักเตะพรีเมียร์ลีกหลายคน” พยายามไดเรกต์เมสเซจ เข้ามาหาหลังจากที่มีข่าวการถอนหมั้นกับอดีตคนรัก
นอกจากนี้ เธอยังเคยตกเป็นข่าวซุบซิบกับ คริสเตียน พูลิซิช สตาร์ดังจากเอซี มิลาน แม้ฝ่ายชายจะออกมาปฏิเสธเสียงแข็งไม่มีอะไรในกอไผ่ก็ตาม ซึ่งจนถึงตอนนี้ ซิดนีย์ ก็ยังไม่เคยปริปากบอกว่าเธอเป็น “แฟนบอลตัวยง” ของทีมไหนเป็นพิเศษ แต่ดูจากทักษะการครองบอลในสนามลิสบอนแล้ว บอกได้คำเดียวว่า เธอไม่ได้มาเล่นๆ (คลิป).
