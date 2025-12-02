ม้า อรนภา ดราม่าพลิกชีวิต ไม่คิดขอโทษใคร ยันไม่เคยด่าไร้สาเหตุ งานปังกว่าเดิม

ข่าวดาราบันเทิง

ม้า อรนภา เผยคติหาเงินใหม่จากการขายห่อหมก รายได้ปังกว่าตอนเป็นดารา ย้อนดราม่าหนัก 5 ปีที่แล้ว ยันไม่เคยด่าใครแบบไม่มีเหตุผล เผยไม่ขอโทษเพราะไม่ได้ทำผิดอะไร ลั่น ภูมิใจที่ไม่ต้องกินบุญเก่า

ใครจะเชื่อว่าภาพจำของ ม้า อรนภา ที่เคยเฉิดฉายบนหน้าจอ วันนี้เธอคือแม่ค้าที่ตื่นเช้ามาเตรียมกับข้าวและถือกระเป๋าแอร์เมสหนังจระเข้ใบละ 2 ล้านไปนั่งเปิดแผงขายห่อหมกเต็มตัวที่รายได้ปังกว่าเดิม เจ้าตัวออกให้สัมภาษณ์เปิดใจเรื่องราวในชีวิต พร้อมเคล็ดลับความสตรองที่เด็ก ๆ ต้องกราบผ่านรายการแฉ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ม้า อรนภา เปิดใจว่า ทุกวันนี้รายได้จากการขายห่อหมกและขายของออนไลน์ เป็นกอบเป็นกำยิ่งกว่าตอนเป็นดาราพิธีกรเสียอีก เพราะขายหมดเกลี้ยงทุกวัน ตั้งแต่ 11 โมง ถึงบ่าย 2 ก็หมดแล้ว นอกจากห่อหมกสูตรคุณแม่ที่มีทั้งปลาช่อน แซลมอน ปลากะพง และหมูสับสำหรับคนไม่กินปลา ตอนนี้แม่ขยายไลน์อาหารไปถึง แกงมัสมั่นไก่/เนื้อ, ไข่พะโล้, ต้มตุ๋น และน้ำพริกต่าง ๆ ที่ทำสุดฝีมือ

ในวัย 71 ปี แม่ม้าภูมิใจมากที่ไม่ต้องกินบุญเก่า แต่มี “เงินใหม่” ไหลเข้ากระเป๋าทุกวันจากการขายของ

นอกจากขายของ เจ้าตัวยังรับบทเป็น พักกบาล (คนพาเที่ยว) จัดทัวร์ล่องเรือสำราญแม่น้ำสายดังทั่วโลก ทั้งดานูบ, แยงซี และโดรู ซึ่ง ลูกทัวร์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น ต้องดูแลประกบเช้าถึงค่ำ เช้าสอนโยคะ บ่ายสอนแต่งหน้า กลางคืนจัดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ร้องเพลงจนคอโก่ง

เมื่อสอบถามเรื่องสุขภาพที่ยังดูแข็งแรงมาก ม้า อรนภา เผยว่า ซิทอัพวันละ 600 ทีทุกวันที่เล่นโยคะ ทำติดต่อกันจนชินทำให้หน้าท้องแบนราบและร่างกายแข็งแรง ขับรถเองได้คล่องแคล่ว พร้อมเล่าขำ ๆ ว่าสมัยก่อนที่ขี้วีนในกองถ่าย เพราะไดเอทหนัก กินแต่อาหารนก (ถั่ว, กุ้งแห้ง, แอปเปิ้ล) จนน้ำตาลตกทำให้หงุดหงิด เดี๋ยวนี้กินหญ้าหวานแทน ชีวิตแฮปปี้ เลิกเหวี่ยงแล้ว

ม้า อรนภา
ภาพจาก Youtube : GMM25Thailand

ย้อนกลับไปช่วงมรสุมชีวิตเมื่อ 5-6 ปีก่อน ที่ต้องออกจากวงการเพราะกระแสสังคม ม้าเปิดใจแบบหมดเปลือกว่าจนถึงวันนี้ยังยืนยันจุดยืนเดิม ไม่ได้ขอโทษเพราะไม่ได้ไปด่าใครลอย ๆ แต่ด่าเพราะมีเหตุผลและรับไม่ได้กับการดูหมิ่นสถาบัน สิ่งที่น่าตกใจคือ วันนี้มีเด็ก ๆ ที่เคยด่าแม่ในโซเชียล เขียนข้อความมาขอโทษ บอกว่าตอนนั้นโดนล้างสมองและกดดันจากสังคมเพื่อนฝูง ตอนนี้โตขึ้นและเข้าใจความจริงแล้ว ซึ่งตนก็ดีใจและไม่ถือสา

ส่วนตอนโดนปลดงาน เจ้าตัวไม่ฟูมฟายแต่ใช้หลัก “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” มองว่าโชคดีที่ 30 กว่าปีในวงการกอบโกยมาคุ้มแล้ว ถึงเวลาพักและเริ่มบทบาทใหม่

วันนี้ ม้า อรนภา ในวัย 71 ปี มีความสุขมาก ไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนก่อน ตอนไปยุโรปเห็นของลดราคาก็เดินผ่านเฉยๆ เพราะเสพสุขมาจนอิ่มตัวแล้ว คนเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรง มีเงินเก็บไว้รักษาตัวเองยามเจ็บป่วย เพราะเป็นคนโสด ไม่มีลูกหลาน ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้จนวันตาย ฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนที่กำลังท้อแท้ไว้ว่า “อย่ามัวแต่เสียใจนาน โลกนี้ไม่มีเวลาให้เศร้า ต้องรีบทำ เงินมันลอยอยู่ในอากาศ อยู่ที่ว่าเราจะคว้ามันไหม”

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

