Seekster แพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์ ปิดตัวถาวร 1 มี.ค. 69 เปิดช่องทางคืนเงิน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 16:04 น.
57
Seekster แพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์ ประกาศปิดตัวถาวร
FB/Seekster

แพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์ “Seekster” ยุติการรับคำสั่งซื้อทุกประเภท วันที่ 1 มีนาคม 2569 พร้อมเปิดช่องทางคืนเงินลูกค้าที่จ่ายล่วงหน้าถึงสิ้นเดือนมีนาคม

วงการแพลตฟอร์มบริการออนไลน์ต้องพบกับข่าวเศร้าอีกครั้ง เมื่อ Seekster ผู้ให้บริการจองแม่บ้านและงานบริการช่างรายใหญ่ ประกาศยุติการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ทวีความรุนแรง

บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด (Seekster) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจในวันนี้ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าและพันธมิตรทราบว่า บริษัทจำเป็นต้องยุติการให้บริการแพลตฟอร์มและหยุดรับคำสั่งซื้อบริการทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป

ฝ่ายบริหาร Seekster ระบุถึงสาเหตุของการตัดสินใจครั้งนี้ว่า สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง อีกทั้งตลาดธุรกิจการให้บริการออนไลน์มีการแข่งขันที่สูงมาก ทำให้บริษัทต้องยุติบทบาทการเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อบริการบนแพลตฟอร์มในที่สุด

เศรษฐกิจทำพิษ Seekster แพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์ ประกาศปิดตัวถาวร 1 มี.ค. 69
FB/Seekster

สำหรับการดูแลผู้ใช้งานและมาตรการเยียวยาหลังปิดตัว บริษัทกำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

  • แพลตฟอร์มจะหยุดรับคำสั่งซื้อบริการทุกประเภทถาวรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
  • ทีมสนับสนุนจะยังคงปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ใช้งานต่อไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 18:00 น.
  • ลูกค้าที่ชำระเงินค่าบริการล่วงหน้าและยังไม่ได้รับบริการ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนด โดยขอให้ลูกค้าติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าภายในระยะเวลาที่ระบุข้างต้น

ทั้งนี้ ลูกค้าและพาร์ทเนอร์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินได้ผ่านช่องทาง LINE Official: @seekster (มี @) ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Seekster ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยการขอบพระคุณลูกค้าและพันธมิตรทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทเสมอมาตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก : FB/Seekster

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

