ธ.ก.ส. ชี้แจงกรณียุบ สมาคมฌาปณกิจฯ ยืนยันดำเนินงานตามปกติ สถานะยังมั่นคง

ธ.ก.ส. ออกแถลงการณ์ กรณีสมาคมฌาปนกิจปิดตัว ยืนยันสมาคมของลูกค้า ธ.ก.ส. ยังคงมั่นคงแข็งแรง ดำเนินงานได้ตามปกติ เงินไม่สูญหาย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แจ้งยกเลิกการดำเนินงาน โดยระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการยุติการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บางแห่ง และบางส่วนอาจมีความเชื่อมโยงกับลูกค้า ธ.ก.ส. จนอาจก่อให้เกิดความกังวลในวงกว้างนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
1. “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของสมาชิกที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน
2. ธ.ก.ส. ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยุติการดำเนินงานของบางสมาคมที่ปรากฏในข่าว พบว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.” ยังคงมีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ
3. ธ.ก.ส. ตระหนักถึงความกังวลของลูกค้าที่อาจเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ดังกล่าว โดยพร้อมให้คำแนะนำและพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามความเหมาะสม พร้อมทั้งขอความร่วมมือสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องช่วยสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อลดความวิตกกังวลและป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคม
4. ธ.ก.ส. ยังคงสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรและลูกค้าเป็นสำคัญ
5. กรณีสมาชิกหรือครอบครัว มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.” ที่เป็นสมาชิกได้โดยตรง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณ ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป
