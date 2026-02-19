การเงินเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. ชี้แจงกรณียุบ สมาคมฌาปณกิจฯ ยืนยันดำเนินงานตามปกติ สถานะยังมั่นคง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 17:33 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 17:33 น.
180
ธ.ก.ส. ชี้แจงกรณียุบ สมาคมฌาปณกิจฯ ยืนยันดำเนินงานตามปกติ สถานะยังมั่นคง

ธ.ก.ส. ออกแถลงการณ์ กรณีสมาคมฌาปนกิจปิดตัว ยืนยันสมาคมของลูกค้า ธ.ก.ส. ยังคงมั่นคงแข็งแรง ดำเนินงานได้ตามปกติ เงินไม่สูญหาย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แจ้งยกเลิกการดำเนินงาน โดยระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการยุติการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บางแห่ง และบางส่วนอาจมีความเชื่อมโยงกับลูกค้า ธ.ก.ส. จนอาจก่อให้เกิดความกังวลในวงกว้างนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1. “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของสมาชิกที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน

2. ธ.ก.ส. ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยุติการดำเนินงานของบางสมาคมที่ปรากฏในข่าว พบว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.” ยังคงมีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ

3. ธ.ก.ส. ตระหนักถึงความกังวลของลูกค้าที่อาจเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ดังกล่าว โดยพร้อมให้คำแนะนำและพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามความเหมาะสม พร้อมทั้งขอความร่วมมือสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องช่วยสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อลดความวิตกกังวลและป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคม

4. ธ.ก.ส. ยังคงสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรและลูกค้าเป็นสำคัญ

5. กรณีสมาชิกหรือครอบครัว มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.” ที่เป็นสมาชิกได้โดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณ ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

แถลงการณ์การชี้แจงกรณีสมาคมฌาปณกิจฯ จาก ธ.ก.ส.
FB/ ธกส BAAC Thailand

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ โนซึลบี ร่างทรง Gen Z จาก Battle of Fates ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป โนซึลบี ร่างทรงสุดฮอต ทายแม่นจนอึ้ง ย้อนอดีตช้ำ แม่เลี้ยงเดี่ยววัย 19

33 วินาที ที่แล้ว
สาว 21 ลื่นตกเขาเสียชีวิตเพราะอากาศติดลบ ข่าวต่างประเทศ

ไร้ปาฏิหาริย์ สาวลื่นตกเขา เกาะหน้าผายื้อชีวิต หนาวดับสลด สุนัขเฝ้าศพไม่ห่าง

30 นาที ที่แล้ว
ผู้ใช้เอ็กซ์ต่างประเทศรายหนึ่ง แชร์เรื่องราวสาวข้ามเพศถูก รปภ. เชิญตัวออกจากโซนห้องลองเสื้อผ้าสตรี ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าห้างดัง ไล่สาวข้ามเพศออกจากห้องลองชุด อ้างหน้าตาเหมือนผู้ชาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

มาตามนัด! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวดหวยสัญจร จ.สุราษฎ์ธานี 1 มี.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิจัยผุด กางเกงในอัจฉริยะ ติดเซ็นเซอร์จิ๋ว ตรวจจับการตด วัดสุขภาพลำไส้ ข่าวต่างประเทศ

นักวิจัยผุด กางเกงในอัจฉริยะ ติดเซ็นเซอร์จิ๋ว ตรวจจับการตด วัดสุขภาพลำไส้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยชี้ Gen Z โฟกัสการนอนและทำงานมากกว่ามีเซ็กซ์ ข่าวต่างประเทศ

ผลวิจัยวัยรุ่น GEN Z มีเซ็กส์น้อยลง ครองตัวเป็นโสด ติดโซเชียล เพราะสาเหตุนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยสภาพห้องขัง “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” ขณะคุมตัว รอการสอบปากคำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2569 สมาคมค้าทองคำเตรียมประกาศราคาครั้งที่ 1 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 19 ก.พ. 69 ปิดตลาดล่าสุด ครั้งที่ 21 รูปพรรณขายออก 74,500 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน ตำรวจจับ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ โยงคดีฉาวเอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน ตำรวจบุกจับ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ตรงวันเกิด 66 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.ก.ส. ชี้แจงกรณียุบ สมาคมฌาปณกิจฯ ยืนยันดำเนินงานตามปกติ สถานะยังมั่นคง เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. ชี้แจงกรณียุบ สมาคมฌาปณกิจฯ ยืนยันดำเนินงานตามปกติ สถานะยังมั่นคง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จิตรเมืองนนท์ บุกกองปราบฯ แจ้งจับเกรียนคีย์บอร์ดด่าลามปามบุพการี ลั่น “ขอรับคำขอโทษเป็นเงินสด” ข่าว

รถถัง บุกกองปราบฯ แจ้งจับเกรียนคีย์บอร์ดด่าบุพการี ลั่น “ขอรับคำขอโทษเป็นเงินสด”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู กนกวรรณ เปิดใจรู้โลกอีกใบ เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

ปู กนกวรรณ ปล่อยโฮ เด๋อ ดอกสะเดา ซ่อนโลกอีกใบไว้ 29 ปี ถามเจ็บ คู่ชีวิตหรือม้าใช้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคำขอพร เอมมี่ มรกต ในวันเกิดฉลอง 42 กะรัต ทำ เจนี่-เจนสุดา ถูกใจมาก บันเทิง

เผยคำขอพร เอมมี่ มรกต ในวันเกิดฉลอง 42 กะรัต ทำ เจนี่-เจนสุดา ถูกใจมาก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ เด๋อ ดอกสะเดา ตำนานตลกคาเฟ่ หลังลูกสาวนำส่งห้องฉุกเฉินกะทันหัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ธิษะณา&quot; เผยสาเหตุวิจารณ์ พรรคประชาชน ยันไม่ได้ทำลายใคร แต่มาตรฐานต้องสูงกว่านี้ ข่าวการเมือง

“ธิษะณา” เผยสาเหตุวิจารณ์ ปชน. ยันไม่ได้ทำลายใคร แต่มาตรฐานต้องสูงกว่านี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูเขมร ห้ามทำตามเทรนด์สไบใส่ยีนส์ อ้างไทยขโมยไปลดคุณค่า ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ เขมร แขวะไทย ห่มสไบใส่ยีนส์ อ้างขโมยชุด-ทำลายคุณค่า สั่งห้ามทำตาม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กนักเรียนเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ ข่าว

เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ. บันเทิง

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ อนุมัติเป่าหยุดเกมชั่วคราว ให้นักเตะมุสลิมพัก ละศีลอด ช่วงรอมฎอน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น บันเทิง

อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! สาวทำคอนเทนต์สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ-ถ่มน้ำลายใส่ ล่าสุดลบคลิปหนี ข่าว

รับไม่ได้! สาวทำคอนเทนต์ สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ แถมบีบคอ-ถ่มน้ำลายใส่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 17:33 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 17:33 น.
180
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ โนซึลบี ร่างทรง Gen Z จาก Battle of Fates

เปิดวาร์ป โนซึลบี ร่างทรงสุดฮอต ทายแม่นจนอึ้ง ย้อนอดีตช้ำ แม่เลี้ยงเดี่ยววัย 19

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
สาว 21 ลื่นตกเขาเสียชีวิตเพราะอากาศติดลบ

ไร้ปาฏิหาริย์ สาวลื่นตกเขา เกาะหน้าผายื้อชีวิต หนาวดับสลด สุนัขเฝ้าศพไม่ห่าง

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
ผู้ใช้เอ็กซ์ต่างประเทศรายหนึ่ง แชร์เรื่องราวสาวข้ามเพศถูก รปภ. เชิญตัวออกจากโซนห้องลองเสื้อผ้าสตรี

ดราม่าห้างดัง ไล่สาวข้ามเพศออกจากห้องลองชุด อ้างหน้าตาเหมือนผู้ชาย

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1 มีนาคม 2569

มาตามนัด! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวดหวยสัญจร จ.สุราษฎ์ธานี 1 มี.ค. 69

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button