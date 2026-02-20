Netflix โพสต์ภาพ “ไททัน” ร่วมแซวโปสเตอร์ “ลิซ่า” อันใหม่ ททท.
Netflix ร่วมแกง โพสต์ภาพไททัน แซวโปสเตอร์ ลิซ่า BLACKPINK อันใหม่ของ ททท. หลังโดนคนเทียบว่าเหมือนยักษ์ ขณะเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก
จากประเด็นที่เพจ Amazing Thailand ได้โพสต์ภาพของ ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ซึ่งเป็น Amazing Thailand Ambassador โดนเป็นภาพนำแขนวางพาดภูเขา อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนทำให้ถูกแซวว่าเหมือนยักษ์
รวมไปถึง คุณชา เจ้าของเพจ Lowcostcosplay เข้ามาเม้นท์ว่า “Attack on thaitan !!” ซึ่งเป็นการเล่นคำกับ Titan ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่มีขนาดสูงใหญ่จากเรื่อง Attack On Titan หรือ ผ่าพิภพไททัน นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ Netflix ได้โพสต์ภาพจากเรื่อง ผ่าพิภพไททัน ก่อนจะเขียนข้อความว่า “สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ใกล้เขาสก รู้สึกถึงความอิสระสุดลูกหูลูกตา แค่ร้องว่า ซาซาเกโย”
ซึ่งภาพดังกล่าวได้กลายเป็นกระแสขำขัน และแชร์ออกไปกันเป็นจำนวนมาก โดย ณ เวลาที่เขียน (9.00 น. ของวันที่ 20 ก.พ. 69) มีคนแชร์ภาพดังกล่าวแล้วกว่า 1.6 พันครั้ง
