ชาวเน็ตแห่แซว Amazing Thailand นึกว่ายักษ์ โปสเตอร์ “ลิซ่า” แขนพาดภูเขา
โดนอีกแล้ว ชาวเน็ตแห่แซว Amazing Thailand โพสต์โปสเตอร์ ลิซ่า นึกว่ายักษ์ หลังภาพวางพาดภูเขา อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลายเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังจากที่เพจ Amazing Thailand ได้โพสต์ภาพของ ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ซึ่งเป็น Amazing Thailand Ambassador
โดยทางเพจระบุว่า “รู้สึกถึงความอิสระสุดลูกหูลูกตา ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ท่ามกลางผืนป่าอันเก่าแก่บนผืนน้ำ
สำรวจหุบเขากว้างใหญ่อันอุดมสมบูรณ์
เหมือนธรรมชาติตั้งใจให้สถานที่แห่งนี้
ช่วยชำระล้างความกังวลและปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ
สัมผัสถึงทุกความรู้สึกที่เมืองไทย”
อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังจากที่มีชาวเน็ตตั้งคำถามถึงคุณภาพงาน และมีการแซวถึงสเกลภาพงานที่ลิซ่าเอามือวางพาดกับยอดเขา
ทำเอาคุณชา เจ้าของเพจ Lowcostcosplay เข้ามาเม้นท์ว่า “Attack on thaitan !!” ซึ่งเป็นการเล่นคำกับ Titan ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่มีขนาดสูงใหญ่
