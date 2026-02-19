เปิดธุรกิจ ก้อย อรัชพร 6 บริษัท ฟันรายได้รวมเกือบ 90 ล้าน

เปิดธุรกิจ ก้อย-อรัชพร โภคินภากร แฟน ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นกรรมการ 6 บริษัท ปี 2567 รายได้รวม 89.7 ล้านบาท ธุรกิจบันเทิง-อาหารสัตว์ นักแสดงมากความสามารถ ธุรกิจก็ปัง
1. บริษัท อรัชไลฟ์โกล จำกัด
ประกอบกิจการด้านความบันเทิง การนำส่งงบการเงินล่าสุดในปี 2567
จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 มีทุนปัจจุบัน 1 แสนบาท มีรายชื่อกรรมการ 2 คนได้แก่ 1. นางสาวลักษณา ทรงสุวรรณ 2. นางสาวอรัชพร โภคินภากร
ด้านการนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2567 มีสินทรัพย์รวม 24,176,628 บาท รายได้รวม 24,176,628 บาท รายจ่ายรวม 20,874,018 บาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 2,836,351 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัชไลฟ์
ประกอบกิจการด้านความบันเทิง การนำส่งงบการเงินล่าสุดในปี 2567
จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 มีทุนปัจจุบัน 1 แสนบาท มีรายชื่อกรรมการ 2 คนได้แก่1. นางสาวลักษณา ทรงสุวรรณ 2. นางสาวอรัชพร โภคินภากร
ด้านการนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2567 มีสินทรัพย์รวม 3,404,447 บาท รายได้รวม 11,742 บาท รายจ่ายรวม 21,572 บาท ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 9,829 บาท
3. บริษัท สวยฉลาดตลก จำกัด
ประกอบกิจการด้านความบันเทิง การนำส่งงบการเงินล่าสุดในปี 2567
จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 มีทุนปัจจุบัน 1 แสนบาท มีรายชื่อกรรมการ 4 คนได้แก่ 1. นางชนิกานต์ วัลลภศิริ 2.นางสาวนันทนัท ฐกัดกุล 3.นางสาวอภิญา พานิชตระกูล 4. นางสาวอรัชพร โภคินภากร
ด้านการนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2567 มีสินทรัพย์รวม 10,442,970 บาท รายได้รวม 48,720,564 บาท รายจ่ายรวม 48,126,397 บาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 429,130 บาท
4. บริษัท มะยม มะเฟือง มะไฟ จำกัด
ประกอบกิจการกิจกรรมด้านความบันเทิง การนำส่งงบการเงินล่าสุดในปี 2567
จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563 มีทุนปัจจุบัน 2 แสนบาท มีรายชื่อกรรมการ 3 คนได้แก่1. นางสาวนันทนัท ฐกัดกุล 2.นางสาวอภิญา พานิชตระกูล 3. นางสาวอรัชพร โภคินภากร
ด้านการนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2567 มีสินทรัพย์รวม 8,682,617 บาท รายได้รวม 10,109,983 บาท รายจ่ายรวม 8,262,966 บาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 1,605,826 บาท
5. บริษัท มะยม มะเฟือง มะไฟ 2 จำกัด
ประกอบกิจการกิจกรรมด้านความบันเทิง การนำส่งงบการเงินล่าสุดในปี 2567
จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 มีทุนปัจจุบัน 2 แสนบาท มีรายชื่อกรรมการ 3 คนได้แก่1. นางสาวนันทนัท ฐกัดกุล 2.นางสาวอภิญา พานิชตระกูล 3. นางสาวอรัชพร โภคินภากร
ด้านการนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2567 มีสินทรัพย์รวม 7,203,919 บาท รายได้รวม 6,690,166 บาท รายจ่ายรวม 5,608,435 บาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 926,054 บาท
6. บริษัท พอวส์ ดีน่า จำกัด
ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายอาหารสัตว์ การนำส่งงบการเงินล่าสุดในปี 2567
โดยจดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565 มีทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท มีรายชื่อกรรมการ 4 คนได้แก่ 1. นาย ณ ฉัตร จันทพันธ์ 2.นายต้นวงศ์ วิวัฒนะมงคล 3. นายธีระวัฒน์ สุวรรณวิจิตร 4. นางสาวอรัชพร โภคินภากร
ด้านการนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2567 มีสินทรัพย์รวม 0 บาท รายได้รวม 0 บาท รายจ่ายรวม 0 บาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 0 บาท
รายได้รวม 6 บริษัท ปี 2567
- บริษัท อรัชไลฟ์โกล จำกัด รายได้รวม 24,176,628 บาท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัชไลฟ์ รายได้รวม 11,742 บาท
- บริษัท สวยฉลาดตลก จำกัด รายได้รวม 48,720,564 บาท
- บริษัท มะยม มะเฟือง มะไฟ รายได้รวม 10,109,983 บาท
- บริษัท มะยม มะเฟือง มะไฟ 2 จำกัด รายได้รวม 6,690,166 บาท
- บริษัท พอวส์ ดีน่า จำกัด รายได้รวม 0 บาท
รวมทั้งหมด 89,709,083 บาท
เปิดประวัติ โปรไฟล์ “ก้อย อรัชพร” ดาราสาวเก่งครบเครื่อง ผู้คว้าหัวใจ “ทิม พิธา”
นาทีนี้คงไม่มีใครน่าอิจฉาไปกว่า “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” อีกแล้ว นอกจากพาร์ทธุรกิจ ด้านความรักก็หวานชื่น หลังตกลงปลงใจเป็นแฟน “ทิม พิธา” เที่ยวฮ่องกงแบบสวีทหวาน จนคนเชียร์ทั้งประเทศ
สาวก้อยคนนี้มีดีกรีที่ไม่ธรรมดา เรียกว่า สวย เก่ง ฉลาด และครบเครื่อง จนต้องยกนิ้วให้ วันนี้ไทยรัฐบันเทิงจะพาไปเจาะลึกตัวตนของเธอให้รู้จักกันมากขึ้น
เด็กเรียนเก่งเกรด 3.86 รั้วจามจุรี
ปัจจุบัน ก้อย ในวัย 31 ปี ถือเป็นสาวเก่งระดับหัวกะทิมาตั้งแต่เด็ก จบมัธยมปลายจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงปรี๊ดถึง 3.86
แม้ครอบครัวจะเคยวาดฝันอยากให้เธอเป็นหมอ แต่ก้อยรู้ใจตัวเองดีว่าทางของตัวเองคือวงการบันเทิง ด้วยความที่ชอบดูหนังดูละครและเป็นเด็กกิจกรรมตัวยง เธอจึงเบนเข็มมุ่งหน้าสอบเข้า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกประชาสัมพันธ์ โทการแสดง) และทำสำเร็จอย่างงดงาม
นักแสดงตีบทแตกกระจุย
ก้อยเริ่มต้นเส้นทางบันเทิงจากการเป็นนักแสดงสมทบ แต่ฝีมือการแสดงของเธอนั้นโดดเด่นจนขโมยซีนและแจ้งเกิดได้เต็มตัว จาก Hormones 3 The Final Season รับบท “ดิว” เด็กสาวมั่นใจแอบร้าย ที่เล่นได้ถึงอารมณ์จนคนดูหมั่นไส้และจำได้แม่น
เติบโตขึ้นใน O-Negative รักออกแบบไม่ได้ พลิกบทบาทมารับบท “ชมพู่” เพื่อนสาวในกลุ่มที่ทั้งตลกและเรียกน้ำตาคนดูได้ท่วมจอ
คนเบื้องหลัง มันสมองระดับเพชร
หลายคนอาจไม่รู้ว่า นอกจากเบื้องหน้าจะปังแล้ว เบื้องหลังก้อยคือ “มือเขียนบท” ผู้อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ซีรีส์ดังระดับประเทศ
-
My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉิน ใครที่เคยอินกับ “หมอเป้ง-ทานตะวัน” รู้ไว้เลยว่าก้อยคือหนึ่งในทีมเขียนบทที่ทำให้กระแสเป้ง-ทานตะวันฟีเวอร์ไปทั่วเมือง
-
แปลรักฉันด้วยใจเธอ (I Told Sunset About You) ซีรีส์วายระดับมาสเตอร์พีซที่ดังไกลทั่วเอเชีย ก็มาจากปลายปากกาของเธอที่ร่วมถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างลึกซึ้งกินใจ
ยูทูบเบอร์ตัวแม่แห่งยุค
ถ้าพูดถึงก้อยในฐานะออนไลน์ ก็ต้องนึกถึงแก๊งเพื่อนซี้ GoyNattyDream ช่อง YouTube ที่ทรงอิทธิพลสุดๆ เปรี้ยงมากกับ รายการ “ถ้าหนูรับ พี่จะรักป่ะ” วาไรตี้จีบหนุ่มฮอตที่มียอดวิวถล่มทลาย ด้วยไหวพริบ ความฉลาดพูด และความเป็นธรรมชาติ ทำให้เธอกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เบอร์ต้นๆ ที่แบรนด์ดังรุมจีบไม่ขาดสาย
ไม่แปลกใจเลยว่าทำไม ทิม พิธา ถึงแพ้ทาง เพราะก้อย อรัชพร ไม่ได้มีดีแค่ความสวย แต่เธอคือผู้หญิงยุคใหม่ที่ เก่ง ฉลาด และมีความสามารถรอบด้าน สมตำแหน่งหวานใจคนใหม่อย่างไร้ข้อกังขาจริงๆ คู่นี้เชียร์ขาดใจ!
