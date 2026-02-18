ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย ลั่น แค่เข้าใจผิด

คืนดีกันแล้ว? ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ขึ้นโรงพัก ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย ลั่น เป็นการเข้าใจผิด พร้อมกอดโชว์สื่อ ยืนยันไม่ได้ทะเลาะกันแล้ว
จากกรณีที่เพจดังออกมาแฉพฤติกรรม ครูไพบูลย์ แสงเดือน นักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดัง และเจ้าของค่ายเพลงจ้วดจ้าด สตูดิโอ ทำร้ายร่างกายแฟนสาว จนเลือดตกยางออก และมีรอยฟกช้ำหลายจึดทั่วร่างกาย โดยฝ่ายหญิงอ้างว่า ครูไพบูลย์เมาและต้องการออกไปข้างนอก แต่ถูกห้ามไว้เลยไม่พอใจ ก่อนจะลงมือใช้กำลังทำร้ายร่างกาย
ต่อมา ครูไพบูลย์ ก็ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องตัวเอง ว่าไม่เคยมีการทำร้ายร่างกายตามที่ถูกกล่าวอ้าง และไม่ได้มีนิสัยแบบนั้น พร้อมแนบคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน ซึ่งถูกบันทึกไว้จากกล้องวงจรปิดภายในบ้าน เพื่อยืนยันว่าตนทำการห้ามฝ่ายหญิง ที่มีอารมณ์รุนแรง ชอบทำร้ายตัวเอง และขู่ฆ่าตนด้วย
ล่าสุด 18 ก.พ. 69 มีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีนี้ โดยเมื่อเวลา 15.30 น. ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาวคู่กรณี เข้าพบ พ.ต.ท.บุญเชิด กองเกิด สว.(สอบสวน) เจ้าของคดี เพื่อพูดคุยถึงเรื่องคดีความ ก่อนทั้งคู่จะตกลงกัน ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย โดยไม่มีอะไรติดใจกันอีก
ครูไพบูลย์ เปิดใจกับสื่อมวลชนที่รอทำข่าวหน้าโรงพัก ว่า “ตนเองและแฟนสาวมาถอนแจ้งความ เพราะเข้าใจผิด เรื่องที่หลุดไปแฟนสาวได้เป็นคนส่งไปจนมีประเด็นขึ้นมา อาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มที่พูดกัน เราคุยกันตั้งแต่วันแรกแล้วว่า เกิดอะไรขึ้น และภาพที่หลุดออกไป แฟนสาวไม่ได้เป็นคนทำ”
ด้านฝ่ายหญิง เผยว่า “วันนี้มาถอนแจ้งความ เพราะเป็นการเข้าใจผิด” จากนั้นทั้งคู่ก็สวมกอดกัน เพื่อยืนยันว่า ได้ปรับความเข้าใจและไม่ได้ทะเลาะกันแล้ว ก่อนจะเดินกลับขึ้นรถขับกลับที่พัก และขึ้นไลฟ์ตอบทุกคำถามที่ทุกคนอย่างรู้
อ้างอิงจาก : FB ครูไพบูลย์ แสงเดือน, ch3plus
