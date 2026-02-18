ดราม่าเดือด นทท. ใส่บิกินี่เดินงานวัด เหมาะสมไหม งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตก
เหมาะสมไหม? สองนักท่องเที่ยวสวมบิกินี่เดินงานวัดฉลอง จ.ภูเก็ต ถูกคนไทยไล่มองไม่เหมาะสม ชาวเน็ตเสียงแตก ฝ่ายหนึ่ง จี้รู้จักกาลเทศะ-ให้เกียรติสถานที่ อีกด้านแย้งอาจไม่รู้ธรรมเนียมไทย ควรตักเตือนดี ๆ
ชาวเน็ตแห่วิจารณ์ กรณีเพจเฟซบุ๊ก โหดจัง จังหวัดภูเก็ต เผยแพร่คลิปนาทีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิง 2 รายเดินเข้ามาในงานวัดฉลอง จ.ภูเก็ต โดยที่ทั้งสองสวมชุดว่ายน้ำบิกินี่ มีผ้าผืนเล็กปิดบริเวณขาช่วงล่างเดินเที่ยวสบายใจ ฝั่งผู้โพสต์คลิปบันทึกภาพขณะกล่าวเตือนทั้งสองเป็นภาษาอังกฤษว่า Get out หรือ ออกไป
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปความเห็นของชาวเน็ตแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ส่วนหนึ่งมองว่าทั้งสองเป็นชาวต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของไทยที่ต้องแต่งกายสุภาพเข้าวัด อีกทั้งไม่มีใครเดินเข้าไปบอกพวกเธอดี ๆ ว่าไม่สามารถแต่งกายเช่นนี้เข้ามาได้ นอกจากนี้ยังแสดงความเห็นว่าสามารถใส่ได้ เพราะทั้งคู่เดินอยู่ภายในวัด แต่ไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระ
“เดินได้คับ เขาไม่ได้แก้ผ้านิคับ แล้วเขาก็ไม่ได้ขึ้นไปไห้วพระนิคับ”
“เค้าไม่รู้ธรรมเนียมของไทยก็เป็นเรื่องปกติ แต่คนของวัดคนดูแลทางเข้าออกวัด มันไม่คิดจะบอกชาวต่างชาติบ้างหรอ”
“เขาไม่รู้ อธิบายเขา ควรแนะนำเขานะคะ เพราะเขาไม่ใช่คนไทย”
ขณะที่อีกส่วนเห็นต่างไป พร้อมอธิบายว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องรู้จักใครเกียรติและเคารพสถานที่ และ มองว่าการแต่งกายให้ถูกกาลเทศะคือมารยาทสากล ไม่ควรสวมชุดบิกินี่หรือชุดว่ายน้ำเดินเที่ยวเล่น เพราะไม่ใช่ทะเลหรือสระว่ายน้ำ
“นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย อย่างน้อยคุณต้องรู้จักการให้เกียรติประเทศนั้น และ ที่สำคัญต้องรู้จักการเคารพสถานที่ด้วยจร้า Here at the Chalong temple Festival จร้า Not the beach จร้า”
“การแต่งกายให้ถูกกาลและสถานที่มันคือมารยาทสากลนะ บิกินี่ควรใส่แค่ที่ทะเล หรือสระว่ายน้ำ แต่เตือนดีๆก็ได้”
“จะบอกไม่รู้ ก็ดูตลกไปนิด Chalong temple รู้อยู่แล้วว่าวัด มันก็ต้องให้เกียรติสถานที่อยู่แล้ว สมมติแถวโบสถ์คริสจักรชีจัดงาน เราแต่งตัวแบบนี้ไปเดิน มันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว ชีรู้ แต่ชีเลือกที่จะมั่น Get out ยังดูน้อยไป ควรหยุมหัวสักแมท มั่นเกิน”
