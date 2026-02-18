กระติ๊บ ชวัลกร ถูกจี้ถาม ไม่เศร้าแล้วเหรอ? ร่ายยาวความในใจ ลั่น “ฉันเลือกไม่จมอยู่กับมัน”

กระติ๊บ ชวัลกร ถูกจี้ถาม ไม่เศร้าแล้วเหรอ? ร่ายยาวความในใจ ลั่น “ฉันเลือกไม่จมอยู่กับมันตลอดเวลา และกำลังดูแลหัวใจตัวเองอย่างดีที่สุด”
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นักแสดงสาว กระติ๊บ ชวัลกร ออกมาประกาศปิดฉากรัก 15 ปีกับแฟนหนุ่มนอกวงการ ปั่น พจศกร ทั้งที่กำลังจะมีงานแต่งงานกันแท้ ๆ โดยฝ่ายหญิงเผยสาเหตุเพียงสั้น ๆ ว่า “ได้รับรู้เรื่องบางอย่างจากปากของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง” นั่นทำให้เธอยุติความสัมพันธ์ลงอย่างไม่ลังเล
ขณะที่อดีตแฟนหนุ่มก็ออกมายอมรับว่า ได้ทำผิดต่อกระติ๊บจริง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่อยากให้อภัย ท่ามกลางกำลังใจจากชาวเน็ตที่ส่งมาให้ กระติ๊บ ชวัลกร อย่างล้นหลามตลอดเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่เธอประกาศเลิก
ย้อนเส้นทางรัก กระติ๊บ ชวัลกร-ปั่น พจศกร จากจูบลืมแฟนเก่า สู่วันวิวาห์ล่มและความจริงทำใจสลาย
ล่าสุด กระติ๊บ ชวัลกร ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองยืนยิ้มร่าอย่างมีความสุข ท่ามกลางแสงแดดระเรื่อ พร้อมข้อความร่ายยาวตอบคำถามหลังจากมีคนถามว่า “ไม่เศร้าแล้วเหรอ?” ปมตัดสัมพันธ์รัก 151 ปีกับแฟนหนุ่ม โดย กระติ๊บ เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า
“เมื่อวานเจอคนนึง ถามเพื่อนฉันว่า “ฉันไม่เศร้าแล้วเหรอ?” คำถามสั้น ๆ แต่ทำให้คิดอยู่พักหนึ่ง
ทำไมคนเราถึงคาดหวังว่า คนที่เพิ่งผ่านเรื่องหนัก ๆ มาต้องดูหม่น ต้องเงียบ ต้องแตกสลาย ถึงจะเรียกว่า “ยังรู้สึกอยู่”
ความจริงคือ ความเศร้าไม่ได้มีหน้าตาเดียว บางวันฉันทำงานได้ บางวันฉันหัวเราะได้ บางวันฉันดูเหมือนปกติ แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเรื่องที่ผ่านมาไม่สำคัญ มันแค่แปลว่า ฉันเลือกไม่จมอยู่กับมันตลอดเวลา
ความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ต้องโชว์ และความเข้มแข็งไม่ใช่การปฏิเสธความรู้สึก ฉันเคยเศร้า ฉันผ่านมันมา และฉันยังรู้สึกอยู่ แต่ฉันก็ยังมีสิทธิ์มีความสุข มีสิทธิ์เติบโต มีสิทธิ์ใช้ชีวิตต่อ
ถ้าใครสงสัยว่าฉันไม่เศร้าแล้วเหรอ คำตอบคือ ฉันไม่ได้แตกสลายให้ใครดู แต่ฉันกำลังดูแลหัวใจตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะ”
อ้างอิงจาก : IG kratip
