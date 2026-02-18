ข่าวดาราบันเทิง

กระติ๊บ ชวัลกร ถูกจี้ถาม ไม่เศร้าแล้วเหรอ? ร่ายยาวความในใจ ลั่น “ฉันเลือกไม่จมอยู่กับมัน”

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 15:55 น.
กระติ๊บ ชวัลกร ถูกจี้ถาม ไม่เศร้าแล้วเหรอ? ร่ายยาวความในใจ ลั่น “ฉันเลือกไม่จมอยู่กับมันตลอดเวลา และกำลังดูแลหัวใจตัวเองอย่างดีที่สุด”

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นักแสดงสาว กระติ๊บ ชวัลกร ออกมาประกาศปิดฉากรัก 15 ปีกับแฟนหนุ่มนอกวงการ ปั่น พจศกร ทั้งที่กำลังจะมีงานแต่งงานกันแท้ ๆ โดยฝ่ายหญิงเผยสาเหตุเพียงสั้น ๆ ว่า “ได้รับรู้เรื่องบางอย่างจากปากของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง” นั่นทำให้เธอยุติความสัมพันธ์ลงอย่างไม่ลังเล

ขณะที่อดีตแฟนหนุ่มก็ออกมายอมรับว่า ได้ทำผิดต่อกระติ๊บจริง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่อยากให้อภัย ท่ามกลางกำลังใจจากชาวเน็ตที่ส่งมาให้ กระติ๊บ ชวัลกร อย่างล้นหลามตลอดเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่เธอประกาศเลิก

ย้อนเส้นทางรัก กระติ๊บ ชวัลกร-ปั่น พจศกร จากจูบลืมแฟนเก่า สู่วันวิวาห์ล่มและความจริงทำใจสลาย

ล่าสุด กระติ๊บ ชวัลกร ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองยืนยิ้มร่าอย่างมีความสุข ท่ามกลางแสงแดดระเรื่อ พร้อมข้อความร่ายยาวตอบคำถามหลังจากมีคนถามว่า “ไม่เศร้าแล้วเหรอ?” ปมตัดสัมพันธ์รัก 151 ปีกับแฟนหนุ่ม โดย กระติ๊บ เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า

“เมื่อวานเจอคนนึง ถามเพื่อนฉันว่า “ฉันไม่เศร้าแล้วเหรอ?” คำถามสั้น ๆ แต่ทำให้คิดอยู่พักหนึ่ง

ทำไมคนเราถึงคาดหวังว่า คนที่เพิ่งผ่านเรื่องหนัก ๆ มาต้องดูหม่น ต้องเงียบ ต้องแตกสลาย ถึงจะเรียกว่า “ยังรู้สึกอยู่”

ความจริงคือ ความเศร้าไม่ได้มีหน้าตาเดียว บางวันฉันทำงานได้ บางวันฉันหัวเราะได้ บางวันฉันดูเหมือนปกติ แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเรื่องที่ผ่านมาไม่สำคัญ มันแค่แปลว่า ฉันเลือกไม่จมอยู่กับมันตลอดเวลา

ความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ต้องโชว์ และความเข้มแข็งไม่ใช่การปฏิเสธความรู้สึก ฉันเคยเศร้า ฉันผ่านมันมา และฉันยังรู้สึกอยู่ แต่ฉันก็ยังมีสิทธิ์มีความสุข มีสิทธิ์เติบโต มีสิทธิ์ใช้ชีวิตต่อ

ถ้าใครสงสัยว่าฉันไม่เศร้าแล้วเหรอ คำตอบคือ ฉันไม่ได้แตกสลายให้ใครดู แต่ฉันกำลังดูแลหัวใจตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะ”

กระติ๊บ ชวัลกร ถูกจี้ถาม ไม่เศร้าแล้วเหรอ ร่ายยาวความในใจ ลั่น ฉันเลือกไม่จมอยู่กับมัน-1 กระติ๊บ ชวัลกร ถูกจี้ถาม ไม่เศร้าแล้วเหรอ ร่ายยาวความในใจ ลั่น ฉันเลือกไม่จมอยู่กับมัน-2

กระติ๊บ ชวัลกร ถูกจี้ถาม ไม่เศร้าแล้วเหรอ ร่ายยาวความในใจ ลั่น ฉันเลือกไม่จมอยู่กับมัน-3

 

