เลือดชั่ว! เด็กชาย 15 ฆ่า 22 ศพใน 4 เดือน แต่รอดโทษประหาร เพราะกฎหมายเยาวชน

เผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 23:23 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 15:54 น.
232
เลือดชั่ว! เด็กชาย 15 ฆ่า 22 ศพใน 4 เดือน แต่รอดโทษประหาร เพราะกฎหมายเยาวชน

ย้อเวลาคดีดังกับไทยเกอร์ ในหน้าประวัติศาสตร์อาชญากรรมของประเทศเอกวาดอร์ ไม่มีชื่อไหนที่จะสร้างความหวาดผวาไปกว่า ฮวน เฟอร์นันโด เอร์โมซา เด็กหนุ่มผู้ได้รับฉายาว่า “Niño del Terror” หรือ “เด็กชายแห่งความหวาดผวา” ผู้ก่อเหตุฆาตกรรมปลิดชีพเหยื่อไปถึง 22 ศพ ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ทั้งที่เขามีอายุเพียง 15 ปีเท่านั้น

จุดเริ่มต้นของเด็กชายผู้ถูกทอดทิ้ง จนกลายเป็นฆาตกรโหดเลือดเย็น

ฮวน เฟอร์นันโด เอร์โมซา เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1976 เขาเติบโตมาจากการถูกรับเป็นบุตรบุญธรรม อาศัยอยู่ในย่านพลุกพล่านทางตอนเหนือของกรุงกีโต ชีวิตวัยเด็กของเขาขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพ่อบุญธรรมต้องเดินทางไปทำงานต่างเมืองอยู่บ่อยครั้ง ในขณะที่แม่บุญธรรมซึ่งเป็นผู้ดูแลหลัก ก็มีความบกพร่องทางการได้ยิน หูหนวก และป่วยเป็นโรคข้ออักเสบ

ด้วยสภาพแวดล้อมที่ขาดการควบคุม เมื่ออายุ 15 ปี ฮวนจึงตั้งตัวเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กวัยรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันจำนวน 10 คน พวกเขามักรวมตัวกันตามร้านวิดีโอเกม บาร์ และคลับต่างๆ ในย่านใจกลางเมือง

ความเหี้ยมโหดเกิดขึ้นในคืนวันที่ 22 พฤศจิกายน 1991 หลังจากฮวนและกลุ่มเพื่อนออกมาจากดิสโก้เธค พวกเขาได้เรียกใช้บริการรถแท็กซี่ เมื่อรถวิ่งมาถึงถนน 10 de Agosto ฮวนได้ชักปืนพกขนาด 9 มม. ที่ได้มาจากยามรักษาความปลอดภัย จ่อขมับและลั่นไกปลิดชีพคนขับแท็กซี่ทันที ก่อนที่เพื่อนในแก๊งจะขับรถนำศพไปทิ้งที่หุบเขา Los Chillos ซึ่งตำรวจไปพบศพในวันรุ่งขึ้น

เลือดชั่ว! เด็กชาย 15 ฆ่า 22 ศพใน 4 เดือน แต่รอดโทษประหาร เพราะกฎหมายเยาวชน

เพียงหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ฮวนและแก๊งของเขาได้ไปดื่มสังสรรค์ที่บ้านของ “ชาร์ลี” ช่างทำผมข้ามเพศ แต่เกิดมีปากเสียงกัน ฮวนตัดสินปัญหาด้วยการชักปืนกระบอกเดิมรัวยิงใส่ชาร์ลีถึง 5 นัดจนเสียชีวิตก่อนที่เหยื่อจะทันได้ร้องขอความช่วยเหลือ

หลังจากนั้น มหกรรมสังหารหมู่ก็เริ่มต้นขึ้น ฮวนเลือกลงมือเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ ภายในเวลาเพียง 4 เดือน เขาสังหารเหยื่อไปถึง 22 ราย เหยื่อทั้งหมดถูกยิงด้วยปืน 9 มม. กระบอกเดียวกัน ประกอบไปด้วย คนขับแท็กซี่ 8 ราย, กลุ่มคนรักร่วมเพศ 11 ราย, คนขับรถบรรทุกและคนรู้จัก รวมถึงเหยื่อรายอื่นๆ เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกและหวาดผวาอย่างหนักให้กับกลุ่มคนขับแท็กซี่และกลุ่ม LGBTQ+ ในกรุงกีโตเป็นอย่างมาก

เมื่อความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วเมือง ทางการเอกวาดอร์จึงตั้งหน่วยเฉพาะกิจชุดใหญ่เพื่อไล่ล่าตัว “Niño del Terror” จนกระทั่งตำรวจสามารถจับกุมวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในคดีพยายามปล้นทรัพย์ และวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ซัดทอดมาที่ฮวน

ตำนานชั่วเอกวาดอร์ ฮวน เฟอร์นันโด เอร์โมซา ฆาตกรรมปลิดชีพเหยื่อไปถึง 22 ศพ ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ทั้งที่เขามีอายุเพียง 15 ปีเท่านั้น

เวลาตี 3 ของวันที่ 16 มกราคม 1992 ตำรวจหน่วยคอมมานโดตัดสินใจบุกจู่โจมบ้านพักของฮวนผ่านทางช่องแสงบนหลังคา แต่เกิดข้อผิดพลาดเมื่อฮวนไม่ได้นอนในห้องตัวเอง ทว่าไปนอนในห้องของแม่บุญธรรม

เมื่อได้ยินเสียงบุกรุก ฮวนเปิดฉากยิงสวนทันทีจนเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือด ตำรวจด้านนอกตัดสินใจโยนระเบิดเข้าใส่จนกำแพงบ้านถล่มทับเจ้าหน้าที่ไป 2 นาย

ผลจากปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้แม่บุญธรรมของฮวนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการถูกยิงถึง 11 นัด ส่วนตัวฮวนถูกจับกุมตัวได้ในอีก 15 นาทีต่อมาขณะพยายามปีนหนีออกทางหน้าต่างด้านหลัง ท่ามกลางความตกตะลึงของเจ้าหน้าที่เมื่อพบว่า ฆาตกรต่อเนื่องที่ทุกคนตามหา เป็นเพียงเด็กหนุ่มวัย 15 ปีบริบูรณ์ กำลังจะอายุครบ 16 ปีในเดือนถัดมา

ในชั้นสอบสวน ฮวนอ้างหน้าตาเฉยว่า เขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใคร แค่สั่งให้เหยื่อเงียบแต่เหยื่อไม่ยอมทำตาม อ้างว่าบางครั้งเหยื่อพยายามต่อสู้ด้วยปืนลูกโม่หรือประแจขันล้อรถ เขาจึงต้องยิงทิ้ง

ตำนานชั่วเอกวาดอร์ ฮวน เฟอร์นันโด เอร์โมซา ฆาตกรรมปลิดชีพเหยื่อไปถึง 22 ศพ ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ทั้งที่เขามีอายุเพียง 15 ปีเท่านั้น

แหกคุก แจุดจบที่เป็นไปตามกรรม

เนื่องจากฮวนยังเป็นเยาวชน จึงได้รับโทษจำคุกเพียง 4 ปี ซึ่งเป็นโทษสูงสุดตามกฎหมายในขณะนั้น เขาถูกส่งตัวไปที่ศูนย์บำบัด Virgilio Guerrero แต่เวลาผ่านไปเพียง 16 เดือน เขาก็ตั้งตัวเป็นขาใหญ่ในเรือนจำ ให้แฟนสาวลักลอบนำปืนเข้ามาให้

ในวันที่ 17 มิถุนายน 1993 ฮวนก่อเหตุยิงตำรวจ 5 นัดจนเสียชีวิต ก่อนพากลุ่มวัยรุ่น 10 คนแหกคุกหนีข้ามพรมแดนไปยังโคลอมเบีย แต่สุดท้ายก็ป่วยเป็นทอนซิลอักเสบจนถูกตามจับตัวกลับมาได้ และรับโทษจนพ้นโทษออกมาในปี 1996

หลังได้รับอิสรภาพ ฮวนย้ายไปอยู่กับพ่อบุญธรรมในเมือง Nueva Loja แต่ดูเหมือนว่าเวรกรรมจะตามทวงหนี้เร็วกว่าที่คิด ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1996 ซึ่งเป็นวันเกิดอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ของเขาพอดี มีผู้พบศพฮวนถูกทิ้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Aguarico

ตำรวจเผยว่าเขาถูกกลุ่มคนสวมไอ้โม่ง 5 คนรุมสังหาร สภาพศพถูกทรมานอย่างหนัก ใบหน้าเละเทะผิดรูป ถูกฟันด้วยมีดพร้าและถูกยิงพรุนทั้งร่าง จนเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันตัวตนจากเอกสารในกระเป๋าสตางค์เท่านั้น

ปิดฉากตำนานสยองของ “Niño del Terror” ลงอย่างสมบูรณ์ ทิ้งไว้เพียงเรื่องราวที่ถูกนำไปถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Tras las sombras del niño del terror ในปี 2011 เพื่อย้ำเตือนถึงหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อาชญากรรมที่มืดมิดที่สุดของเอกวาดอร์

ตำนานชั่วเอกวาดอร์ ฮวน เฟอร์นันโด เอร์โมซา ฆาตกรรมปลิดชีพเหยื่อไปถึง 22 ศพ ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ทั้งที่เขามีอายุเพียง 15 ปีเท่านั้น

เผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 23:23 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 15:54 น.
232
