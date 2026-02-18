ด่วน! สั่งปิดโรงเรียนใน “ลาดหลุมแก้ว” ทั้งอำเภอวันนี้ ตร.ล่าชายคลั่ง แหกด่านข้ามจังหวัด
สั่งปิดโรงเรียนกว่า 17 แห่ง เซ่นพิษ แอล นพรัตน์ จีนโต ผู้ต้องหา แหกด่านข้ามจังหวัด ตำรวจปทุมฯ ปูพรมล่าตัว ยันข่าวลือบุกโรงเรียนไม่จริง
เมื่อเช้าวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยังคงตึงเครียด หลังมีประกาศจากโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดเรียนฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน เหตุมีรายงานคนร้ายพกอาวุธปืนสงครามหลบหนีเข้ามาในพื้นที่
ทีมข่าว The Thaiger ได้อ้างอิงข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เพจ ข่าวคนนนท์ และแหล่งข่าวอื่น ๆ ที่รายงานข้อมูลว่า โรงเรียนในเขตอำเภอลาดหลุมแก้วอย่างน้อย 20 แห่ง ได้ทยอยประกาศงดการเรียนการสอนในวันนี้ (18 ก.พ.) ทันที หลังประเมินสถานการณ์แล้วว่ามีความเสี่ยงสูง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่กำลังหวาดผวาอย่างหนัก
สำหรับ นายนพรัตน์ จีนโต หรือ แอล อายุประมาณ 30 ปี ผู้ต้องหาที่มีประวัติโชกโชน เมื่อไม่นานนี้ ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่รถกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ก่อนซิ่งรถหลบหนีข้ามจังหวัด และมีประวัติเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว
จากการตรวจค้นบ้านพักก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนรวม 7 กระบอก ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นบุคคลอันตรายที่มีอาวุธพร้อมมือ
ตร.ปทุมฯ ปูพรมล่า-สยบข่าวลือ
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา (เวลา 00.30 น.) พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ได้เรียกประชุมด่วนร่วมกับ พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว เพื่อวางแผนปิดล้อมจับกุม โดยมีการปล่อยแถวระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาในจุดต้องสงสัยทั่วอำเภอลาดหลุมแก้ว
ส่วนกระแสข่าวลือที่สะพัดในโลกออนไลน์ว่า “คนร้ายขู่จะก่อเหตุในโรงเรียน” นั้น ทางตำรวจ สภ.ลาดหลุมแก้ว ได้ออกมาชี้แจงเพื่อลดความตื่นตระหนกว่า “ยังไม่พบมูลความจริงตามข่าวลือ” โดยปมการก่อเหตุหลักมาจากความขัดแย้งในครอบครัว ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่สถานศึกษาโดยตรง แต่มาตรการปิดโรงเรียนเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นชายไทยลักษณะคล้าย “นายนพรัตน์” หรือยานพาหนะต้องสงสัย ให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เนื่องจากคนร้ายมีอาวุธปืน และรีบแจ้งเบาะแสทันทีที่ หมายเลข 191 หรือ สภ.ลาดหลุมแก้ว ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก : สภ.ลาดหลุมแก้ว, ตำรวจภูธรภาค 1
