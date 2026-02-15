ส่องโพสต์ล่าสุด ทิม พิธา เสิร์ฟรูปคู่หวานไม่พัก หลังเปิดตัวคบ ก้อย อรัชพร

เปิดโพสต์ล่าสุด ทิม พิธา เสิร์ฟรูปคู่หวานไม่พัก หลังเปิดตัวคบ ก้อย อรัชพร สะเทือนวงการ ตอกย้ำรักใหม่แฮปปี้กว่าเดิม
บอกเลยว่าหลังจากเปิดตัวแบบสายฟ้าแล่บกลางดึกวันวาเลนไทน์ ชื่อของ ทิม พิธา และก้อย อรัชพร ก็ติดเป็นกระแสฮิตถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา จนกระทั่งวันนี้เขาทั้งคู่ก็ยังถูกจับตามองอยู่ เพราะหลาย ๆ คนอยากทราบว่า พิธา-ก้อย ไปปิ๊งรักกันตั้งแต่ตอนไหน แถมยังพาฝ่ายหญิงเข้าบ้านไปเจอครอบครัวฝ่ายชายแล้วด้วย งานนี้สาว ๆ ทั้งประเทศอิจฉาดาราสาวกันยกใหญ่ พร้อมแซวว่า “14 ล้านคนเลือกพ่อ แต่พ่อเลือกก้อย”
ล่าสุดพ่อของส้มก็ตอกย้ำความรักครั้งใหม่แบบแฮปปี้สุด ๆ อีกครั้งด้วยการโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นรูปคู่กับแฟนสาว ก้อย อรัชพร พร้อมแท็กชื่อไอจีฝ่ายหญิง และใส่สติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีแดง ไม่ต้องมีแคปชั่นอะไรมากมาย แค่รอยยิ้มของทั้งคู่ก็บ่งบอกทุก ๆ อย่างได้ชัดเจนมากแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนโมเมนต์ ทิม พิธา-ก้อย อรัชพร สบตาตลอดรายการ ตอบคำถาม มีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไง
- ประวัติ “ก้อย อรัชพร” นักแสดงสาว เก่งรอบด้าน กับรักครั้งใหม่ ผู้กุมหัวใจ “ทิม พิธา”
- ไม่ต้องเดา! ทิม พิธา-ก้อย อรัชพร ยืนยันคบกันจริง โพสต์ภาพคู่เปิดตัวหวานวันวาเลนไทน์
อ้างอิงจาก : IG tim_pita
ติดตาม The Thaiger บน Google News: