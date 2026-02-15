ส่องโพสต์ล่าสุด ทิม พิธา เสิร์ฟรูปคู่หวานไม่พัก หลังเปิดตัวคบ ก้อย อรัชพร

ข่าวดาราบันเทิง

เปิดโพสต์ล่าสุด ทิม พิธา เสิร์ฟรูปคู่หวานไม่พัก หลังเปิดตัวคบ ก้อย อรัชพร สะเทือนวงการ ตอกย้ำรักใหม่แฮปปี้กว่าเดิม

บอกเลยว่าหลังจากเปิดตัวแบบสายฟ้าแล่บกลางดึกวันวาเลนไทน์ ชื่อของ ทิม พิธา และก้อย อรัชพร ก็ติดเป็นกระแสฮิตถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา จนกระทั่งวันนี้เขาทั้งคู่ก็ยังถูกจับตามองอยู่ เพราะหลาย ๆ คนอยากทราบว่า พิธา-ก้อย ไปปิ๊งรักกันตั้งแต่ตอนไหน แถมยังพาฝ่ายหญิงเข้าบ้านไปเจอครอบครัวฝ่ายชายแล้วด้วย งานนี้สาว ๆ ทั้งประเทศอิจฉาดาราสาวกันยกใหญ่ พร้อมแซวว่า “14 ล้านคนเลือกพ่อ แต่พ่อเลือกก้อย”

ล่าสุดพ่อของส้มก็ตอกย้ำความรักครั้งใหม่แบบแฮปปี้สุด ๆ อีกครั้งด้วยการโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นรูปคู่กับแฟนสาว ก้อย อรัชพร พร้อมแท็กชื่อไอจีฝ่ายหญิง และใส่สติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีแดง ไม่ต้องมีแคปชั่นอะไรมากมาย แค่รอยยิ้มของทั้งคู่ก็บ่งบอกทุก ๆ อย่างได้ชัดเจนมากแล้ว

