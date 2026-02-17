ข่าว

อุ๊งอิ๊ง พักงาน ขอบินลัดฟ้าพาครอบครัวเที่ยว เล่าโมเมนต์ลูกสกีครั้งแรก สุดท้ายมีน้ำตา?

เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 17:17 น.
77
อุ๊งอิ๊ง พาครอบครัวเที่ยว

อุ๊งอิ๊ง พักงานควง ปอ ปิฎก พาครอบครัวลุยหิมะ ภูมิใจ ‘น้องธิธาร’ ประเดิมสกีครั้งแรกสู้ยิบตา 4 ชม. แซวลูกสาวไปให้สุดสมเป็นลูกแม่ ขอบคุณสามีดูแลดีเยี่ยม ด้าน ‘น้องธาษิณ’ แค่เล่นหิมะก็ฟินแล้ว

นอกจากภารกิจการเมืองมากมายแล้ว อีกมุมหนึ่งในบทบาทคุณแม่ของ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ก็ไม่เคยขาดตกบกพร่อง ล่าสุดขอพักเบรกงานเคลียร์คิวควงคุณสามีสุดที่รัก ปอ ปิฎก สุขสวัสดิ์ จัดทริปพาลูก ๆ ทั้งสอง น้องธิธาร และ น้องธาษิณ บินลัดฟ้าไปสัมผัสอากาศหนาว ท่ามกลางหิมะขาวโพลน งานนี้บอกเลยว่ามีเรื่องราวสุดประทับใจของลูกสาวคนโตมาให้แฟนคลับได้อมยิ้มตามกันด้วย

ทริปนี้แม่อุ๊งอิ๊งไม่พลาดที่จะอัปเดตโมเมนต์แห่งความสุขผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @ingshin21 เผยให้เห็นภาพครอบครัวสุขสันต์พร้อมหน้าพร้อมตาในชุดกันหนาวจัดเต็ม แต่ไฮไลต์สำคัญที่ทำเอาคุณแม่ภูมิใจสุดๆ คือการประเดิมสนามสกีครั้งแรกในชีวิตของ น้องธิธาร วัยเพียง 5 ขวบ

อุ๊งอิ๊งโพสต์ภาพเที่ยวกับครอบครัว-2
ภาพจาก Instagram : ingshin21

อุ๊งอิ๊ง ได้โพสต์เล่าถึงวีรกรรมความสู้ชีวิตของลูกสาวในการเล่นสกีครั้งแรกที่เรียกว่าถอดแบบความมุ่งมั่นของแม่มาเต็ม ๆ พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษว่า “Tt’s first time skiing I’m so proud of you my little darling #tiarn5yearsold” (สกีครั้งแรกของธิธาร ภูมิใจในตัวหนูมากนะลูกรัก)

นอกจากความเก่งของลูกสาวแล้ว อุ๊งอิ๊งยังไม่ลืมให้เครดิตคุณสามี โดยขอบคุณพ่อปอที่คอยซัพพอร์ต ดูแลลูก ๆ เป็นอย่างดีเลิศในทริปนี้ ส่วนลูกชายคนเล็กอย่าง น้องธาษิณ แม้จะยังไม่ได้ลงสนามสกีเหมือนพี่สาว แต่แค่ได้เล่นหิมะฟู ๆ ก็สนุกสุดเหวี่ยงไม่แพ้กัน เรียกได้ว่าเป็นทริปครอบครัวที่เติมเต็มความสุขได้ครบรสจริง ๆ

“พี่ธิธารได้ลองเล่นสกีครั้งแรก เล่นไป 4 ชั่วโมง ไม่อยากหยุดไปทานข้าวเลย แต่เล่นซะเหนื่อย ตอนจบร้องไห้ ขอกลับแล้ว เพราะว่าหนาว ไปให้สุดมันทุกเรื่องสมเป็นลูกแม่จริง ๆ 555 ขอบคุณคุณพ่อค่ะ ดูแลลูกเป็นอย่างดีเลิศ @pidok_s ส่วนธาษิณน้อยเล่นหิมะก็มันส์สุด ๆ แล้วค้าบบบบ”

อุ๊งอิ๊งโพสต์ภาพเที่ยวกับครอบครัว
ภาพจาก Instagram : ingshin21
อุ๊งอิ๊งและครอบครัว
ภาพจาก Instagram : ingshin21
อุ๊งอิ๊ง ปอ และ ลูก
ภาพจาก Instagram : ingshin21
อุ๊งอิ๊งและลูก-2
ภาพจาก Instagram : ingshin21
อุ๊งอิ๊งและลูก
ภาพจาก Instagram : ingshin21
อุ๊งอิ๊งควงปอเที่ยวหิมะ
ภาพจาก Instagram : ingshin21
อุ๊งอิ๊ง โพสต์ภาพเล่นสกี
ภาพจาก Instagram : ingshin21

 

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

