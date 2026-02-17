อุ๊งอิ๊ง พักงาน ขอบินลัดฟ้าพาครอบครัวเที่ยว เล่าโมเมนต์ลูกสกีครั้งแรก สุดท้ายมีน้ำตา?
อุ๊งอิ๊ง พักงานควง ปอ ปิฎก พาครอบครัวลุยหิมะ ภูมิใจ ‘น้องธิธาร’ ประเดิมสกีครั้งแรกสู้ยิบตา 4 ชม. แซวลูกสาวไปให้สุดสมเป็นลูกแม่ ขอบคุณสามีดูแลดีเยี่ยม ด้าน ‘น้องธาษิณ’ แค่เล่นหิมะก็ฟินแล้ว
นอกจากภารกิจการเมืองมากมายแล้ว อีกมุมหนึ่งในบทบาทคุณแม่ของ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ก็ไม่เคยขาดตกบกพร่อง ล่าสุดขอพักเบรกงานเคลียร์คิวควงคุณสามีสุดที่รัก ปอ ปิฎก สุขสวัสดิ์ จัดทริปพาลูก ๆ ทั้งสอง น้องธิธาร และ น้องธาษิณ บินลัดฟ้าไปสัมผัสอากาศหนาว ท่ามกลางหิมะขาวโพลน งานนี้บอกเลยว่ามีเรื่องราวสุดประทับใจของลูกสาวคนโตมาให้แฟนคลับได้อมยิ้มตามกันด้วย
ทริปนี้แม่อุ๊งอิ๊งไม่พลาดที่จะอัปเดตโมเมนต์แห่งความสุขผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @ingshin21 เผยให้เห็นภาพครอบครัวสุขสันต์พร้อมหน้าพร้อมตาในชุดกันหนาวจัดเต็ม แต่ไฮไลต์สำคัญที่ทำเอาคุณแม่ภูมิใจสุดๆ คือการประเดิมสนามสกีครั้งแรกในชีวิตของ น้องธิธาร วัยเพียง 5 ขวบ
อุ๊งอิ๊ง ได้โพสต์เล่าถึงวีรกรรมความสู้ชีวิตของลูกสาวในการเล่นสกีครั้งแรกที่เรียกว่าถอดแบบความมุ่งมั่นของแม่มาเต็ม ๆ พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษว่า “Tt’s first time skiing I’m so proud of you my little darling #tiarn5yearsold” (สกีครั้งแรกของธิธาร ภูมิใจในตัวหนูมากนะลูกรัก)
นอกจากความเก่งของลูกสาวแล้ว อุ๊งอิ๊งยังไม่ลืมให้เครดิตคุณสามี โดยขอบคุณพ่อปอที่คอยซัพพอร์ต ดูแลลูก ๆ เป็นอย่างดีเลิศในทริปนี้ ส่วนลูกชายคนเล็กอย่าง น้องธาษิณ แม้จะยังไม่ได้ลงสนามสกีเหมือนพี่สาว แต่แค่ได้เล่นหิมะฟู ๆ ก็สนุกสุดเหวี่ยงไม่แพ้กัน เรียกได้ว่าเป็นทริปครอบครัวที่เติมเต็มความสุขได้ครบรสจริง ๆ
“พี่ธิธารได้ลองเล่นสกีครั้งแรก เล่นไป 4 ชั่วโมง ไม่อยากหยุดไปทานข้าวเลย แต่เล่นซะเหนื่อย ตอนจบร้องไห้ ขอกลับแล้ว เพราะว่าหนาว ไปให้สุดมันทุกเรื่องสมเป็นลูกแม่จริง ๆ 555 ขอบคุณคุณพ่อค่ะ ดูแลลูกเป็นอย่างดีเลิศ @pidok_s ส่วนธาษิณน้อยเล่นหิมะก็มันส์สุด ๆ แล้วค้าบบบบ”
