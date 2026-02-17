นุ่น วรนุช ร่วมเฟรมพี่สาววันตรุษจีน อึ้งหนักหลังเห็นอายุที่เขียนไว้ แต่ละคนหน้าเด็กมาก

นุ่น วรนุช ร่วมเฟรมพี่สาวทั้ง 2 คนในวันตรุษจีน ชาวเน็ตอึ้งหลังเห็นเลขอายุแต่ละคนที่เขียนไว้ บอกเลยหน้าเด็กมาก
บอกเลยว่าแค่รูปเดียวก็ทำเอาชาวเน็ตอึ้งตะลึงตาค้างกันไปหมด เมื่อ นุ่น วรนุช โพสต์ภาพทำกิจกรรมในวันตรุษจีนพร้อมหน้าครอบครัว ก่อนจะถ่ายรูปร่วมกับพี่สาวทั้ง 2 คน ในลุคง่าย ๆ สบาย ๆ แบบอาหมวย
แต่สิ่งที่ทำให้ต้องวนกลับมาดูใหม่อีกครั้งคือ รูปรวม 3 สาวบ้านวงษ์สุวรรณที่มีตัวเลขปรากฎอยู่ ซึ่งเป็นการบอกอายุของแต่ละคนเรียงตามลำดับ คือ นุ่น วรนุช เป็นน้องสาวคนเล็ก อายุ 45 ปี พี่คนกลาง อายุ 46 ปี และพี่สาวคโต อายุ 49 ปี พอมองภาพรวมแล้วแม้ว่าทั้ง 3 คนใกล้จะเข้าเลข 5 กันแล้ว แต่ทุกคนยังมีผิวพรรณเปล่งปลั่งและใบหน้าอ่อนเยาว์ราวกับสาววัยยี่สิบต้นๆ จนแทบไม่น่าเชื่อสายตา
ทันทีที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับต่างก็เข้าไปคอมเมนต์กันแบบถล่มทลาย หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยทั้งสามคนเลย ทั้งบางคนก็แซวว่าเขียนอายุผิดหรือเปล่า จริง ๆ อายุแค่ 25, 26 และ 29 เท่านั้น ส่วนอีกคอมเมนต์บอกว่า “เธออายุ 32 แต่หน้าแซงพี่ ๆ ทั้งสามคนไปหมดแล้ว”
อ้างอิงจาก : IG nuneworanuch
