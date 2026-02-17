นุ่น วรนุช ร่วมเฟรมพี่สาววันตรุษจีน อึ้งหนักหลังเห็นอายุที่เขียนไว้ แต่ละคนหน้าเด็กมาก

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 17:29 น.
นุ่น วรนุช ร่วมเฟรมพี่สาวในวันตรุษจีน อึ้งหนักหลังเห็นเลขอายุที่เขียนไว้ แต่ละคนหน้าเด็กมาก

นุ่น วรนุช ร่วมเฟรมพี่สาวทั้ง 2 คนในวันตรุษจีน ชาวเน็ตอึ้งหลังเห็นเลขอายุแต่ละคนที่เขียนไว้ บอกเลยหน้าเด็กมาก

บอกเลยว่าแค่รูปเดียวก็ทำเอาชาวเน็ตอึ้งตะลึงตาค้างกันไปหมด เมื่อ นุ่น วรนุช โพสต์ภาพทำกิจกรรมในวันตรุษจีนพร้อมหน้าครอบครัว ก่อนจะถ่ายรูปร่วมกับพี่สาวทั้ง 2 คน ในลุคง่าย ๆ สบาย ๆ แบบอาหมวย

แต่สิ่งที่ทำให้ต้องวนกลับมาดูใหม่อีกครั้งคือ รูปรวม 3 สาวบ้านวงษ์สุวรรณที่มีตัวเลขปรากฎอยู่ ซึ่งเป็นการบอกอายุของแต่ละคนเรียงตามลำดับ คือ นุ่น วรนุช เป็นน้องสาวคนเล็ก อายุ 45 ปี พี่คนกลาง อายุ 46 ปี และพี่สาวคโต อายุ 49 ปี พอมองภาพรวมแล้วแม้ว่าทั้ง 3 คนใกล้จะเข้าเลข 5 กันแล้ว แต่ทุกคนยังมีผิวพรรณเปล่งปลั่งและใบหน้าอ่อนเยาว์ราวกับสาววัยยี่สิบต้นๆ จนแทบไม่น่าเชื่อสายตา

ทันทีที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับต่างก็เข้าไปคอมเมนต์กันแบบถล่มทลาย หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยทั้งสามคนเลย ทั้งบางคนก็แซวว่าเขียนอายุผิดหรือเปล่า จริง ๆ อายุแค่ 25, 26 และ 29 เท่านั้น ส่วนอีกคอมเมนต์บอกว่า “เธออายุ 32 แต่หน้าแซงพี่ ๆ ทั้งสามคนไปหมดแล้ว”

ความเห็นชาวเน็ต-1 ความเห็นชาวเน็ต-2

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

