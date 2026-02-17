ผัวมะกันซ้อมเมีย เจอเมียขณะกำลังแซ่บกับเด็กนักเรียน ก่อเหตุมากกว่า 5 ครั้ง
ผัวซ้อมเมีย จับได้เมียกำลังแซ่บกับเด็กนักเรียนวัย 18 ปี ตำรวจตรวจสอบพบเคยมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุ 17 ปีด้วย โดนตั้งข้อหาหนัก
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายภายในบ้านพักแห่งหนึ่ง เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบนางอลิเซีย ฮิวจ์ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานเขตการศึกษา ถูกสามีทำร้ายร่างกาย
จากการสอบปากคำทำให้ทราบว่าสามีได้ก่อเหตุลงมือทำร้ายร่างกายนางฮิวจ์หลังจับได้ว่าเธอมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนวัย 18 ปี นอกจากนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบหลักฐานว่าเธอยังมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนวัย 17 ปี อย่างน้อย 5 ครั้ง ทางตำรวจจึงจับกุมนางฮิวจ์ด้วย
โดยนางฮิวจ์ถูกตั้งข้อหา 5 กระทงเกี่ยวกับการล่อลวงเด็กและมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชน อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดว่าเธอถูกตั้งข้อกับการที่เธอมีสัมพันธ์กับเด็กอายุ 18 หรือไม่ และถูกคุมขัง พร้อมตั้งวงเงินประกันที่ 780,000 บาท (25,000 ดอลลาร์)
ขณะที่ทางสามียังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่ประการ และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนเพิ่มเติม ว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่
- แพทย์อังกฤษ สารภาพเล่นเสียวกับพยาบาล ขณะให้ยาชาผู้ป่วยเตรียมผ่าตัด
- หนุ่มแจ้งความ คู่ขาเยอรมัน ยัดแอปเปิ้ลเข้าก้นขณะทำกิจกาม หามส่งโรงบาลฯ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: