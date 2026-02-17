ข่าวต่างประเทศ

ผัวมะกันซ้อมเมีย เจอเมียขณะกำลังแซ่บกับเด็กนักเรียน ก่อเหตุมากกว่า 5 ครั้ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 14:51 น.
187

ผัวซ้อมเมีย จับได้เมียกำลังแซ่บกับเด็กนักเรียนวัย 18 ปี ตำรวจตรวจสอบพบเคยมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุ 17 ปีด้วย โดนตั้งข้อหาหนัก

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายภายในบ้านพักแห่งหนึ่ง เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบนางอลิเซีย ฮิวจ์ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานเขตการศึกษา ถูกสามีทำร้ายร่างกาย

จากการสอบปากคำทำให้ทราบว่าสามีได้ก่อเหตุลงมือทำร้ายร่างกายนางฮิวจ์หลังจับได้ว่าเธอมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนวัย 18 ปี นอกจากนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบหลักฐานว่าเธอยังมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนวัย 17 ปี อย่างน้อย 5 ครั้ง ทางตำรวจจึงจับกุมนางฮิวจ์ด้วย

โดยนางฮิวจ์ถูกตั้งข้อหา 5 กระทงเกี่ยวกับการล่อลวงเด็กและมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชน อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดว่าเธอถูกตั้งข้อกับการที่เธอมีสัมพันธ์กับเด็กอายุ 18 หรือไม่ และถูกคุมขัง พร้อมตั้งวงเงินประกันที่ 780,000 บาท (25,000 ดอลลาร์)

ขณะที่ทางสามียังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่ประการ และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนเพิ่มเติม ว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือไม่

