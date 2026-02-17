ผู้ชาย 90% ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ติดเชื้อ HPV แต่ไม่รู้ตัว
แพทย์เผยผู้ชายเสี่ยงติดเชื้อ HPV สูงกว่า 90% แม้ไม่มีอาการแต่แพร่เชื้อสู่คนที่รักได้ พร้อมแนะฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งหลายชนิดและโรคหูดหงอนไก่
ไวรัส HPV (Human Papillomavirus) มักถูกเข้าใจว่าเป็นเรื่องเฉพาะของผู้หญิง เพราะเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก แต่ในความเป็นจริงผู้ชายมีโอกาสติดเชื้อนี้สูงไม่แพ้กัน ข้อมูลจาก พญ.ประยงค์ศรี คำประพันธ์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลธนกาญจน์ ระบุว่า ผู้ชายที่เคยมีเพศสัมพันธ์กว่าร้อยละ 90 เคยได้รับเชื้อ HPV ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต แถมส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว
ทำไมผู้ชายถึงเสี่ยง HPV กว่าที่คิด
ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ชายตอบสนองต่อเชื้อ HPV ได้ไม่ดีเท่าผู้หญิง ทำให้เชื้อสามารถแฝงตัวอยู่ในร่างกายได้นานกว่า 10 ปี โดยไม่แสดงอาการใดๆ ส่งผลให้ผู้ชายกลายเป็นพาหะที่แพร่เชื้อไปสู่คู่นอนได้โดยไม่เจตนา ผ่านการสัมผัสทางเพศทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคู่รักชาย-หญิง ชาย-ชาย หรือหญิง-หญิง
โรคอันตรายจาก HPV ในผู้ชาย
การติดเชื้อ HPV ในผู้ชายไม่ได้มีแค่ความเสี่ยงเรื่องการแพร่เชื้อ แต่ยังสัมพันธ์กับโรคร้ายแรงหลายชนิด ดังนี้
-
มะเร็งช่องปากและลำคอ พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง 5 เท่า
-
มะเร็งทวารหนักและมะเร็งองคชาต เป็นมะเร็งที่รักษาได้ยากหากตรวจพบในระยะลุกลาม
-
โรคหูดหงอนไก่
อุปสรรคสำคัญคือผู้ชายไม่มีระบบตรวจคัดกรองมะเร็งอวัยวะเพศเหมือนการตรวจมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิง หลายกรณีจึงมักตรวจพบเมื่อโรคลุกลามไปมากแล้ว
แพทย์เตือน “ออรัลเซ็กส์” เสี่ยงอันดับ 1 “มะเร็งลำคอ” พบป่วยสูงขึ้นจนน่ากังวล
วัคซีน HPV ทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพ
ปัจจุบันแพทย์แนะนำให้ฉีดวัคซีนแบบครอบคลุมทุกเพศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันในสังคม การฉีดวัคซีนไม่ใช่แค่เรื่องการป้องกันตัวเอง แต่คือความรับผิดชอบต่อคนที่คุณรัก
ในระยะหลังพบว่าผู้ชายเริ่มตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้น โดยเข้ารับคำปรึกษาและฉีดวัคซีนด้วยตัวเอง หรือได้รับคำแนะนำจากครอบครัว ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เช่นเดียวกับการออกกำลังกายหรือการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อลดความเสี่ยงของโรคร้ายในระยะยาว
