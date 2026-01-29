ข่าวดาราบันเทิง

พีท กันตพร ตอบชัด ปมน้องชาย “แก้มบุ๋ม” ยัน แยกบ้านแล้ว ไม่ขอก้าวก่าย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 17:09 น.
84
พีท กันตพร ตอบชัดเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของน้องชายแก้มบุ๋ม
ภาพจาก : peace.kan

“พี่พีท กันตพร” ตอบชัดดราม่าครอบครัวบิว น้องชายแก้มบุ๋ม ย้ำแยกบ้านกันอยู่-ไม่ได้ถามเพราะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ต้องเข้าไปยุ่ง วอนเจ้าตัวหันหน้าคุยกันเอง ชี้ ทุกคู่ต้องเจออุปสรรคแต่ต้องแก้ด้วยการสื่อสาร

กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามอง สำหรับกรณีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวของ บิว วนพนธ์ น้องชายดาราสาว แก้มบุ๋ม ที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา เพจดังอย่าง อรรถรส ได้ออกมาแชร์บทสัมภาษณ์ของ พี่พีท กันตพร หาญพาณิชย์ สามีหนุ่มของ แก้มบุ๋ม-ปรียาดา สิทธาไชย ที่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งคำตอบของเจ้าตัวได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในเรื่องของการวางตัวและการให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

เหตุผลที่พี่พีทไม่ขอยุ่งเกี่ยว

จากการสัมภาษณ์ พี่พีทระบุว่าด้วยบริบทของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป หลังจากแต่งงานต่างคนต่างก็แยกย้ายไปสร้างครอบครัวของตัวเอง ทำให้ความใกล้ชิดในลักษณะที่ต้องรับรู้ทุกเรื่องราวลดน้อยลง ในหนึ่งเดือนแทบจะไม่ได้เจอกันเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นข้อมูลตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตนจึงไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมด

ประโยคเด็ดที่ทำเอาชาวเน็ตปรบมือให้คือการที่พี่พีทตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า “ผมไม่ได้ถาม เพราะมันไม่ใช่เรื่องของผม” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเคารพขอบเขตความเป็นส่วนตัว แม้จะเป็นเครือญาติกัน แต่เรื่องภายในครอบครัวย่อยของแต่ละคน ก็ควรให้เกียรติเจ้าของเรื่องเป็นผู้จัดการ

พี่พีทไม่ได้เพียงแค่ปัดคำถาม แต่ยังให้ข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่และการแก้ปัญหาไว้อย่างน่าสนใจ โดยมองว่าอุปสรรคเป็นเรื่องปกติที่ทุกคู่ต้องเจอ

พีทมองว่าแต่ละคนย่อมมีปัญหาชีวิตที่แตกต่างกัน และคนที่จะแก้ปัญหานั้นได้ดีที่สุดก็คือตัวของเจ้าของปัญหาเอง สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น พี่พีทเชื่อว่าทางออกที่ดีที่สุดคือ การคุยกัน เพราะหากไม่หันหน้าเข้าหากัน ปัญหาก็ยากที่จะคลี่คลาย

คำตอบของพี่พีทในครั้งนี้ ถือเป็นการวางตัวในฐานะพี่เขยได้อย่างเหมาะสม โดยไม่นำตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง แต่ยังคงให้ข้อคิดที่เป็นกลางและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

พีทแนะนำให้เจ้าของปัญหาคือผู้จัดการเรื่องราวของตัวเอง
ภาพจาก : peace.kan
พีทชี้ว่าอุปสรรคในชีวิตคู่เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอ
ภาพจาก : peace.kan
พีทบอกว่าเขาไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวเพราะไม่ใช่เรื่องของเขา
ภาพจาก : peace.kan
พีทเชื่อว่าการคุยกันเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา
ภาพจาก : peace.kan
พีทได้รับเสียงชื่นชมจากการวางตัวที่เหมาะสมในฐานะพี่เขย
ภาพจาก : peace.kan
พีทยืนยันว่าแยกบ้านแล้วและไม่ขอก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว
ภาพจาก : peace.kan

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประกันสังคมก้มหัวขอโทษปมระบบ 850 ล้านล่ม ข่าว

สรยุทธ หลุดถาม แอปฯ 850 ล้านล่ม เฮงซวยไหม? ประกันสังคม ไหว้ขอโทษ-รับทุกคำวิจารณ์

14 นาที ที่แล้ว
กลุ่มวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาลกุยบุรี ทำให้บุรุษพยาบาลได้รับบาดเจ็บ ข่าว

คลิปป่าเถื่อน! แก๊งโจ๋บุกรุมยำอริคาเตียง รพ.กุยบุรี บุรุษพยาบาลรับเคราะห์โดนเตะเต็มแข้ง

14 นาที ที่แล้ว
ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ โวยตักอาหารไม่แบ่งคนอื่น ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ ข่าว

ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ เจอพลเมืองดีสวนกลับ ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ

27 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นุ่น รมิดา โพสต์ครั้งแรก หลังสูญเสียลูกสาว อายุครรภ์ 9 เดือน จากภาวะมดลูกแตก

41 นาที ที่แล้ว
พีท กันตพร ตอบชัดเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของน้องชายแก้มบุ๋ม บันเทิง

พีท กันตพร ตอบชัด ปมน้องชาย “แก้มบุ๋ม” ยัน แยกบ้านแล้ว ไม่ขอก้าวก่าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม แจงดราม่าตัดสูท 30 ล้าน ยันใช้งบบริหารตามระเบียบ ข่าว

ฟังชัด ๆ ประกันสังคม ตอบดราม่าตัดสูท 35 ล้าน ทำตามระเบียบ แต่ถูกมองฟุ่มเฟือย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 3 สำนักดัง ไทยรัฐ-เดลินิวส์-บางกอกทูเดย์ งวด 1/2/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รอดแล้ว! 4 พี่สาว เน็กชาลี ชนะคดีหมิ่นประมาท ศาลยกฟ้อง ไม่ต้องติดคุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักภาวะ &quot;มดลูกแตก&quot; คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง ข่าว

รู้จักภาวะ “มดลูกแตก” คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่ ข่าว

กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.ฉะเชิงเทรา 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ฉะเชิงเทรา 2569 รวม 26 คน ครบ 4 เขต ก่อนไปใช้สิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อ.ปริญญา&quot; โดดป้อง &quot;หมอสุภัทร&quot; กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม ข่าว

“อ.ปริญญา” โดดป้อง “หมอสุภัทร” กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ โพสต์เกี่ยวกับสูทประกันสังคมที่ตัดมาแล้ว 2 รอบใน 5 ปี เศรษฐกิจ

สรยุทธ เพิ่งรู้ สูทประกันสังคม ตัดมาแล้ว 2 รอบ 5 ปีเปลี่ยนที ครั้งละ 7 พันชุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก “ตระกูลหมิง” แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิกกี้ มินาจ&quot; ประกาศลั่น เป็นแฟนคลับเบอร์ 1 &quot;ทรัมป์&quot; ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก ข่าวต่างประเทศ

“นิกกี้ มินาจ” ลั่น แฟนคลับเบอร์ 1 “ทรัมป์” ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ สก๊อต-นุ่น รมิดา ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก ทีมแพทย์ต้องช่วยชีวิตแม่ไว้ก่อน บันเทิง

หัวใจสลาย นุ่น-หลุยส์ ร่ำไห้เปิดใจหลัง สูญเสียลูกในท้อง จากภาวะ มดลูกแตก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ตราด เขต 1 เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ตราด 2569 รวม 7 คน 7 พรรค เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ได๋ได๋ อดีตภรรยาของ บิว วรพนธ์ โต้ข่าวดารารู้ไม่ใช่ลูกตัวเอง บันเทิง

ได๋ได๋ อดีตภรรยาบิว ตอบชัด ปมตรวจ DNA ลูก สวนแรง ‘จะเป็นxูให้ได้เลย’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน คืออะไร และมีบทบาทอย่างไรในภูมิภาคเอเชีย ข่าวต่างประเทศ

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน คืออะไร? ทำไมทั้งโลกต้องจับตา หลังกวาดล้างใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

SHARGE ผนึก แกร็บ ทุ่ม 400 ล้าน เตรียมเปิดสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อคนขับ Grab

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน ข่าว

ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตช. สั่งจราจรทั่วประเทศ เริ่มมาตรการ &quot;เตือนก่อนปรับ&quot; หากผิดซ้ำออกใบสั่งทันที ข่าว

สตช. สั่งจราจรทั่วประเทศ เริ่มมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” หากผิดซ้ำออกใบสั่งทันที

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; เผย 8 ข้อ หลังประกันสังคม ชี้แจงปมเงินกองทุน จากนี้อยู่ที่ผู้ประกันตน ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” โต้ยับ ประกันสังคม หลังชี้แจงปมเงินกองทุน ลั่นจากนี้อยู่ที่ผู้ประกันตน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดรายชื่อทหารผู้เสียชีวิต 2 นาย เหตุเครื่องบินทหารตก ขณะซ้อมบิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เล่า “ทักษิณ” เข้าเรียนทำอาหารในคุก วันนี้คุยไม่เยอะพ่อไม่สบาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 17:09 น.
84
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคมก้มหัวขอโทษปมระบบ 850 ล้านล่ม

สรยุทธ หลุดถาม แอปฯ 850 ล้านล่ม เฮงซวยไหม? ประกันสังคม ไหว้ขอโทษ-รับทุกคำวิจารณ์

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
กลุ่มวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาลกุยบุรี ทำให้บุรุษพยาบาลได้รับบาดเจ็บ

คลิปป่าเถื่อน! แก๊งโจ๋บุกรุมยำอริคาเตียง รพ.กุยบุรี บุรุษพยาบาลรับเคราะห์โดนเตะเต็มแข้ง

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
เซ็นทรัลพัฒนา เปิดแคมเปญตรุษจีน 2026 ด้วยงบ 600 ล้านบาท

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก เซ็นทรัล รีเทล ทุ่ม 600 ล้าน เปิดแคมเปญตรุษจีน 2026

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ โวยตักอาหารไม่แบ่งคนอื่น ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ

ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ เจอพลเมืองดีสวนกลับ ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button