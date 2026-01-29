พีท กันตพร ตอบชัด ปมน้องชาย “แก้มบุ๋ม” ยัน แยกบ้านแล้ว ไม่ขอก้าวก่าย

“พี่พีท กันตพร” ตอบชัดดราม่าครอบครัวบิว น้องชายแก้มบุ๋ม ย้ำแยกบ้านกันอยู่-ไม่ได้ถามเพราะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ต้องเข้าไปยุ่ง วอนเจ้าตัวหันหน้าคุยกันเอง ชี้ ทุกคู่ต้องเจออุปสรรคแต่ต้องแก้ด้วยการสื่อสาร
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามอง สำหรับกรณีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวของ บิว วนพนธ์ น้องชายดาราสาว แก้มบุ๋ม ที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา เพจดังอย่าง อรรถรส ได้ออกมาแชร์บทสัมภาษณ์ของ พี่พีท กันตพร หาญพาณิชย์ สามีหนุ่มของ แก้มบุ๋ม-ปรียาดา สิทธาไชย ที่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งคำตอบของเจ้าตัวได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในเรื่องของการวางตัวและการให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
เหตุผลที่พี่พีทไม่ขอยุ่งเกี่ยว
จากการสัมภาษณ์ พี่พีทระบุว่าด้วยบริบทของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป หลังจากแต่งงานต่างคนต่างก็แยกย้ายไปสร้างครอบครัวของตัวเอง ทำให้ความใกล้ชิดในลักษณะที่ต้องรับรู้ทุกเรื่องราวลดน้อยลง ในหนึ่งเดือนแทบจะไม่ได้เจอกันเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นข้อมูลตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตนจึงไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมด
ประโยคเด็ดที่ทำเอาชาวเน็ตปรบมือให้คือการที่พี่พีทตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า “ผมไม่ได้ถาม เพราะมันไม่ใช่เรื่องของผม” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเคารพขอบเขตความเป็นส่วนตัว แม้จะเป็นเครือญาติกัน แต่เรื่องภายในครอบครัวย่อยของแต่ละคน ก็ควรให้เกียรติเจ้าของเรื่องเป็นผู้จัดการ
พี่พีทไม่ได้เพียงแค่ปัดคำถาม แต่ยังให้ข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่และการแก้ปัญหาไว้อย่างน่าสนใจ โดยมองว่าอุปสรรคเป็นเรื่องปกติที่ทุกคู่ต้องเจอ
พีทมองว่าแต่ละคนย่อมมีปัญหาชีวิตที่แตกต่างกัน และคนที่จะแก้ปัญหานั้นได้ดีที่สุดก็คือตัวของเจ้าของปัญหาเอง สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น พี่พีทเชื่อว่าทางออกที่ดีที่สุดคือ การคุยกัน เพราะหากไม่หันหน้าเข้าหากัน ปัญหาก็ยากที่จะคลี่คลาย
คำตอบของพี่พีทในครั้งนี้ ถือเป็นการวางตัวในฐานะพี่เขยได้อย่างเหมาะสม โดยไม่นำตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง แต่ยังคงให้ข้อคิดที่เป็นกลางและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
