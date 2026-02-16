3 ราศี ดวงสุขภาพร่วง ระวังโรคเก่ากำเริบ-ภูมิแพ้เล่นงานหนัก แนะพักผ่อนด่วน
เตือน 3 ราศีเสี่ยง โรคเก่ากำเริบ-ภูมิแพ้อากาศ ช่วงนี้ร่างกายอ่อนแอต้องพักผ่อน เช็กเลยว่ามีราศีคุณหรือไม่ แนะวิธีแก้เคล็ดดูแลตัวเอง
ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน หรือมีฝุ่นควันหนาแน่นเช่นนี้ ส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาในเรื่องสุขภาพของหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะเมื่อดวงดาวแห่งโรคภัยโคจรมาทำมุมกับลัคนาราศี ส่งผลให้ “ธาตุในร่างกาย” ปั่นป่วน
จากการตรวจเช็กดวงชะตาล่าสุด พบว่ามี 3 ราศี ที่ต้องประกาศเตือนภัยเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะมีเกณฑ์ที่ร่างกายจะส่งสัญญาณประท้วงอย่างหนัก ทั้งโรคเก่าที่เคยรักษาหายไปแล้วอาจจะกลับมากวนใจ หรืออาการภูมิแพ้อากาศที่จะกำเริบหนักกว่าปกติ
1. ราศีเมถุน
ชาวเมถุนเป็นราศีธาตุลม ช่วงนี้จะไวต่อสภาพอากาศเป็นพิเศษ ระบบทางเดินหายใจคือจุดอ่อน ใครที่เป็น “ภูมิแพ้” อยู่แล้วเตรียมรับมือ อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือผื่นคันตามผิวหนังจะกลับมาเยี่ยมเยียนแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไปในที่ฝุ่นเยอะ หรือเปลี่ยนที่นอนบ่อย ๆ
ควรงดกิจกรรมกลางแจ้งถ้าไม่จำเป็น และอย่าลืมพกยาแก้แพ้ติดตัวไว้เสมอ
2. ราศีกรกฎ
เน้นไปที่ “โรคเก่าที่เคยเป็น” หรืออาการเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด เช่น ไมเกรน ปวดกระบอกตา หรือออฟฟิศซินโดรม ดาวเจ้าเรือนสุขภาพของชาวกรกฎอ่อนกำลังลง ทำให้ภูมิต้านทานลดต่ำ ความเครียดสะสมจากการงานจะเป็นตัวกระตุ้นให้โรคเก่ากำเริบ บางท่านอาจปวดหลังหรือปวดคอบ่าไหล่จนร้าวขึ้นศีรษะ ทำให้นอนไม่หลับ
แนะนำห้ามอดนอนเด็ดขาด การพักผ่อนน้อยคือศัตรูตัวฉกาจของคุณในเวลานี้
3. ราศีกันย์
ชาวกันย์มักเป็นพวก Perfectionist ทำงานจนลืมดูสังขาร ช่วงนี้ระวัง “กรดไหลย้อน” หรือโรคกระเพาะกำเริบจากการทานข้าวไม่ตรงเวลา นอกจากนี้ ร่างกายอาจจะน็อคดื้อ ๆ จากการใช้พลังงานเกินขีดจำกัด
ควรปรับตารางชีวิตด่วน ทานอาหารให้อ่อนและย่อยง่าย เลี่ยงรสจัด และดื่มน้ำเปล่าให้มากกว่าปกติเพื่อปรับสมดุลธาตุ
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับทั้ง 3 ราศี และราศีอื่น ๆ ที่รู้สึกว่าช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยสู้ดี นอกจากการดูแลตัวเองตามหลักสุขอนามัยแล้ว ในทางโหราศาสตร์แนะนำให้ “แก้เคล็ด” ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้
- ทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น บริจาคค่ายา, เติมน้ำมันตะเกียง (เชื่อว่าจะต่อชะตาชีวิต), หรือปล่อยปลาหน้าเขียง
- จัดห้องนอนใหม่ : เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปัดกวาดฝุ่นละอองที่หัวเตียง เพื่อขจัดพลังงานลบและเชื้อโรคที่มองไม่เห็น
- ดื่มน้ำมนต์หรือน้ำสมุนไพร : เพื่อล้างธาตุพิษในร่างกายและเสริมความสดชื่น
