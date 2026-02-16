ดูดวง

3 ราศี ดวงสุขภาพร่วง ระวังโรคเก่ากำเริบ-ภูมิแพ้เล่นงานหนัก แนะพักผ่อนด่วน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 13 ก.พ. 2569 16:52 น.
72
ดูดวงวันนี้ 17 2 69

เตือน 3 ราศีเสี่ยง โรคเก่ากำเริบ-ภูมิแพ้อากาศ ช่วงนี้ร่างกายอ่อนแอต้องพักผ่อน เช็กเลยว่ามีราศีคุณหรือไม่ แนะวิธีแก้เคล็ดดูแลตัวเอง

ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน หรือมีฝุ่นควันหนาแน่นเช่นนี้ ส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาในเรื่องสุขภาพของหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะเมื่อดวงดาวแห่งโรคภัยโคจรมาทำมุมกับลัคนาราศี ส่งผลให้ “ธาตุในร่างกาย” ปั่นป่วน

จากการตรวจเช็กดวงชะตาล่าสุด พบว่ามี 3 ราศี ที่ต้องประกาศเตือนภัยเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะมีเกณฑ์ที่ร่างกายจะส่งสัญญาณประท้วงอย่างหนัก ทั้งโรคเก่าที่เคยรักษาหายไปแล้วอาจจะกลับมากวนใจ หรืออาการภูมิแพ้อากาศที่จะกำเริบหนักกว่าปกติ

1. ราศีเมถุน

ชาวเมถุนเป็นราศีธาตุลม ช่วงนี้จะไวต่อสภาพอากาศเป็นพิเศษ ระบบทางเดินหายใจคือจุดอ่อน ใครที่เป็น “ภูมิแพ้” อยู่แล้วเตรียมรับมือ อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือผื่นคันตามผิวหนังจะกลับมาเยี่ยมเยียนแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไปในที่ฝุ่นเยอะ หรือเปลี่ยนที่นอนบ่อย ๆ

ควรงดกิจกรรมกลางแจ้งถ้าไม่จำเป็น และอย่าลืมพกยาแก้แพ้ติดตัวไว้เสมอ

2. ราศีกรกฎ

เน้นไปที่ “โรคเก่าที่เคยเป็น” หรืออาการเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด เช่น ไมเกรน ปวดกระบอกตา หรือออฟฟิศซินโดรม ดาวเจ้าเรือนสุขภาพของชาวกรกฎอ่อนกำลังลง ทำให้ภูมิต้านทานลดต่ำ ความเครียดสะสมจากการงานจะเป็นตัวกระตุ้นให้โรคเก่ากำเริบ บางท่านอาจปวดหลังหรือปวดคอบ่าไหล่จนร้าวขึ้นศีรษะ ทำให้นอนไม่หลับ

แนะนำห้ามอดนอนเด็ดขาด การพักผ่อนน้อยคือศัตรูตัวฉกาจของคุณในเวลานี้

3. ราศีกันย์

ชาวกันย์มักเป็นพวก Perfectionist ทำงานจนลืมดูสังขาร ช่วงนี้ระวัง “กรดไหลย้อน” หรือโรคกระเพาะกำเริบจากการทานข้าวไม่ตรงเวลา นอกจากนี้ ร่างกายอาจจะน็อคดื้อ ๆ จากการใช้พลังงานเกินขีดจำกัด

ควรปรับตารางชีวิตด่วน ทานอาหารให้อ่อนและย่อยง่าย เลี่ยงรสจัด และดื่มน้ำเปล่าให้มากกว่าปกติเพื่อปรับสมดุลธาตุ

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับทั้ง 3 ราศี และราศีอื่น ๆ ที่รู้สึกว่าช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยสู้ดี นอกจากการดูแลตัวเองตามหลักสุขอนามัยแล้ว ในทางโหราศาสตร์แนะนำให้ “แก้เคล็ด” ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

  • ทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น บริจาคค่ายา, เติมน้ำมันตะเกียง (เชื่อว่าจะต่อชะตาชีวิต), หรือปล่อยปลาหน้าเขียง
  • จัดห้องนอนใหม่ : เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปัดกวาดฝุ่นละอองที่หัวเตียง เพื่อขจัดพลังงานลบและเชื้อโรคที่มองไม่เห็น
  • ดื่มน้ำมนต์หรือน้ำสมุนไพร : เพื่อล้างธาตุพิษในร่างกายและเสริมความสดชื่น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

5 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

23 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

35 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิวนิว เอวเด้ง ลั่นแรง &quot;ใครกันแน่กำลังสร้างภาพ?&quot; หลัง ครูไพบูลย์ ถูกแฉซ้อมแฟนเก่า ข่าวดารา

นิวนิว เอวเด้ง ลั่นแรง “ใครกันแน่กำลังสร้างภาพ?” หลัง ครูไพบูลย์ ถูกแฉซ้อมแฟนเก่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 13 ก.พ. 2569 16:52 น.
72
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button