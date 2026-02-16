โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก
โซเชียลขุดทวิตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีที่แล้ว เช็กอินบ้าน ‘พลอย’ ภรรยา 158 ครั้ง เจ้าตัวยิ้มรับเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ย้อนตำนานลิควิดเปลี่ยนชีวิตสู่คู่ชีวิตกว่า 10 ปี
ในชั่วโมงนี้หากจะพูดถึงนักการเมืองที่ถูกจับตามองทุกฝีก้าวคงหนีไม่พ้น เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แต่ล่าสุดกระแสบนโลกออนไลน์ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เรื่องลับลมคมในทางการเมือง ทว่ากลับเป็นการขุดวีรกรรมความคลั่งรักในอดีตจากบัญชีทวิตเตอร์ (X) เมื่อปี 2553 ที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับต้องแซวในความหวานฉ่ำรับช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมา
เรื่องราวสุดน่ารักนี้ถูกเปิดเผยเมื่อชาวเน็ตตาดีไปเจอโพสต์เก่า ๆ ของหัวหน้าเท้งที่ขยันเช็กอินด้วยประโยคเด็ดว่า “at ploy’s home” ซ้ำไปซ้ำมากว่า 158 ทวีต จนกลายเป็นที่มาของฉายาใหม่ “ตี๋คลั่งรัก”
ก่อนที่ต่อมามีคนออกมาให้ข้อมูลว่าข้อความดังกล่าวเป็นการทวิตแบบอัตโนมัติตามพิกัดที่อยู่ของโทรศัพท์นั่นเอง
ล่าสุด ชาวเน็ตเข้ามาสอบถามว่าเจ้าตัวรู้หรือไม่ว่าโซเชียลกำลังขุดข้อความต่าง ๆ ในอดีตของตนอยู่ ซึ่ง เท้ง ณัฐพงษ์ ตอบกลับว่า “กลับไปอ่านตัวเองตอนนั้นอยู่เหมือนกันครับ” พร้อมอิโมจิหลับตาเหงื่อตก
เมื่อถูกสื่อจี้ถามถึงกรณีที่ถูกขุดว่าเช็กอินบ้านแฟนบ่อยจนถูกมองว่าเป็นหนุ่มคลั่งรัก นายณัฐพงษ์ตอบสั้น ๆ แต่กินใจว่า “ผมเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย”
เบื้องหลังความคลั่งรักนี้มีที่มาที่ไม่ธรรมดา โดยเจ้าตัวเคยเปิดเผยจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์กับ พลอย ณัฐพร ภรรยาคู่ชีวิตไว้ ทั้งคู่รู้จักกันเพราะได้เลขประจำตัวติดกัน ประกอบกับนั่งสอบใกล้กัน วันหนึ่งขณะที่สอบโดยฝ่ายหญิงลืมนำลิควิดมาจึงหันมาขอยืมเท้ง ซึ่งตอนนั้นเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ ส่วนฝ่ายหญิงเรียนวิศวะไฟฟ้า
ทั้งสองเริ่มต้นคบหากันอย่างจริงจังในช่วงเรียนชั้นปีที่ 2 ซึ่ง หนุ่มเท้งเปิดใจว่าสาวพลอยถือเป็นแฟนจริง ๆ จัง ๆ คนแรก จากนั้นเท้งและพลอยตัดสินใจแต่งงานกันทันทีหลังจากเรียนจบ และครองรักกันมายาวนานกว่า 10 ปีแล้ว
นอกจากนี้ หัวหน้าพรรคประชาชนยังได้เอ่ยปากชมภรรยากลางรายการว่า “เขาเป็นคนสวยและดูแลเราดีมาก ผมเชื่อว่าการที่เราจะดีได้ เพราะมีภรรยาดูแลเอาใจใส่” แม้กระทั่งตอนที่เขาตัดสินใจสมัครเข้าพรรคอนาคตใหม่โดยที่ภรรยายังไม่รู้ในตอนแรก แต่เมื่อทราบเรื่องเธอก็พร้อมเป็นแรงใจและซัพพอร์ตเขาอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
