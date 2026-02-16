ข่าวต่างประเทศ

ทุบตึกเจอศพ! คดีปริศนา 28 ปี รื้อห้างดังเสฉวนผงะ เจอโครงกระดูกใต้หลังคา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 13:48 น.
112
ข้อมูลจาก : HK01

ความจริงเปิดเผยหลังผ่านไปเกือบ 3 ทศวรรษ! การรื้อถอนห้างสรรพสินค้าเก่าในมณฑลเสฉวน นำไปสู่การค้นพบ “โครงกระดูกปริศนา” ที่ถูกซ่อนอำพรางไว้นานถึง 28 ปี เผยเบื้องหลังคดีฆาตกรรมอำมหิตจากคนใกล้ตัว ที่เจ็บปวดที่สุดคือน้องชายผู้ตาย เพิ่งรู้ความจริงว่าตนเองใช้ชีวิตและทำงานอยู่ใต้ร่างไร้วิญญาณของพี่สาวมาโดยตลอด

สำนักข่าว Xiaoxiang Morning Post รายงานคดีสะเทือนขวัญจากเมืองหลูโจว มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อคนงานก่อสร้างได้เข้าทำการรื้อถอนหลังคาห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง และได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกฝังซุกซ่อนอยู่ นำไปสู่การรื้อฟื้นคดีคนหายเมื่อ 28 ปีก่อน จนทราบว่าผู้เสียชีวิตคือ “นางสาวอู๋” หญิงสาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับ

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว 2 ราย และทางครอบครัวได้รับกระดูกของนางสาวอู๋กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาเมื่อเดือนที่ผ่านมา

คำสารภาพทั้งน้ำตา น้องชายผู้ตายเผย “ศพพี่อยู่แค่เอื้อม”

น้องชายของนางสาวอู๋ เปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยความโศกเศร้าจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ เขาเล่าว่าในช่วงเวลาที่พี่สาวหายตัวไปนั้น เขาทำงานเปิดร้านอาหารอยู่ที่ชั้นล่างของห้างสรรพสินค้านั่นเอง

“ตอนนั้นผมอยู่ที่นั่นทุกวัน เปิดร้านอาหารอยู่ข้างล่าง จุดที่เขาเอาศพพี่ไปซ่อน มันคือร้านห้องที่สองที่อยู่เหนือร้านผมขึ้นไป… มันอยู่ตรงข้ามกันแค่นี้เอง” น้องชายกล่าวด้วยความเจ็บช้ำ เมื่อนึกถึงว่าตนเองเฝ้ารอพี่สาว โดยไม่รู้เลยว่าร่างของเธอถูกฝังอยู่เหนือศีรษะของเขาเอง

โครงกระดูกใต้หลังคาเป็นหลักฐานสำคัญในคดีฆาตกรรมที่ยังไม่ถูกคลี่คลาย
ข้อมูลจาก : HK01

เปิดปมสังหาร “หนี้เลือด” เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด

จากการสืบสวนทราบว่า ฆาตกรคือ “นางเฉิน” ซึ่งมีความรู้จักมักคุ้นกับผู้ตายเป็นอย่างดี โดยนางเฉินเคยเป็นลูกจ้างในร้านข้างๆ ร้านของผู้ตายมาก่อน ต่อมานางเฉินได้ขยับขยายไปเปิดร้านของตัวเอง โดยใช้วิธี “ยืมเงิน” และ “รับสินค้า” จากนางสาวอู๋ไปขายก่อน แล้วค่อยนำเงินมาคืน

ในวันเกิดเหตุ นางเฉินได้ออกอุบายลวงให้นางสาวอู๋ขึ้นไปหาที่ร้านค้าชั้นบน โดยอ้างว่าจะ “เคลียร์บัญชีค่าสินค้า” แต่เมื่อนางสาวอู๋ขึ้นไป กลับไม่มีใครได้เห็นเธอลงมาอีกเลย

“ถ้าไม่มีเงินคืน ก็แค่ขอผ่อนผัน หรือเลื่อนจ่ายก็ได้ ไม่ใช่มาบีบคอพี่ผมจนตายแบบนี้ มันโหดร้ายเกินไป ยืมเงินเขาไปแล้วยังจะมาฆ่าเขาอีก” น้องชายผู้ตายกล่าวด้วยความคับแค้นใจ

รายงานระบุว่า ในช่วงเวลาเกิดเหตุเมื่อ 28 ปีก่อน ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ในส่วนของชั้น 3 ขึ้นไป ยังมีร้านค้าไม่มากนักและค่อนข้างเงียบเชียบ โดยเฉพาะโซนปีกตึกด้านหนึ่งที่แทบจะเป็นพื้นที่รกร้าง จึงกลายเป็นช่องโหว่ให้คนร้ายใช้เป็นจุดซ่อนเร้นอำพรางศพได้อย่างแนบเนียน จนกระทั่งมีการรื้อถอนอาคาร ความจริงจึงปรากฏขึ้นในที่สุด

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับวิญญาณที่รอคอยมานานกว่า 28 ปี

การค้นพบกระดูกใต้หลังคานำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 ราย
ข้อมูลจาก : HK01

ข้อมูลจาก : HK01

