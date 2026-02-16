หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5
รักมั่นคงไม่แพ้การเรียน! น้องไปป์ ในวัย 23 ปี พักตำราด็อกเตอร์จากลอนดอน เติมความหวานฉลองครบรอบปีที่ 5 กับแฟนสาวคนสวย
ควันหลงวันวาไลนไทน์ที่อบอวลไปด้วยความรัก โดย “น้องไปป์” นายศุภเสกข์ อมรฉัตร ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ล่าสุดโชว์ความรักที่มั่นคงจนทำเอาหลายคนอิจฉา
ความเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว “น้องไปป์” ได้เผยแพร่ภาพคู่สุดละมุนในค่ำคืนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา (14 ก.พ.69) พร้อมข้อความที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความหมายว่า “Spending our fifth Valentine’s Day together” (ใช้เวลาวันวาเลนไทน์ปีที่ 5 ร่วมกัน)
ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เติบโตอย่างงดงามจากวัยรุ่นสู่ผู้ใหญ่ โดยทั้งคู่ใช้เวลาศึกษาดูใจกันมาอย่างยาวนานถึง 5 ปีเต็ม ท่ามกลางการสนับสนุนและสายตาเอ็นดูจากครอบครัวทั้งสองฝ่าย
นอกจากเรื่องหัวใจที่ดูจะ “ลักกี้อินเกม” แล้ว เรื่องการเรียนของน้องไปป์ในวัย 23 ปี ก็น่าประทับใจไม่แพ้กัน ปัจจุบันเจ้าตัวขะมักเขม้นกับการสร้างอนาคตในระดับสูง โดยกำลังศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอก (Ph.D.) ด้าน Mechanical Engineering (วิศวกรรมเครื่องกล) ณ Imperial College London มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากและความเข้มข้นทางวิชาการ
ทันทีที่ภาพความหวานถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับของ “แม่ปู ยิ่งลักษณ์” ต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมในความวางตัวที่เรียบง่าย ไม่หวือหวา แต่ดูมีระดับของน้องไปป์ หลายคนมองว่านี่คือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่บริหารจัดการทั้งเรื่องความรักและการเรียนได้อย่างลงตัวที่สุด.
