แต่งงานแล้ว มายา ฮอว์ก ควงแขน คริสเตียน ลี ฮัตสัน เข้าพิธีวิวาห์ วันวาเลนไทน์

มายา ฮอว์ก ควงแขน คริสเตียน ลี ฮัตสัน เข้าพิธีวิวาห์เซอร์ไพรส์แฟนคลับกลางนิวยอร์กในวันวาเลนไทน์ มีพ่อแม่และเพื่อนนักแสดงจากซีรีส์ Stranger things ร่วมยินดีคับคั่ง
มายา ฮอว์ก นักแสดงสาววัย 27 ปี จากซีรีส์ Stranger Things เข้าพิธีแต่งงานกับ คริสเตียน ลี ฮัตสัน นักร้องนักแต่งเพลงวัย 35 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ นครนิวยอร์ก ท่ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมื่นของงานวิวาห์ที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่สร้างความประหลาดใจให้แฟนเพลงและแฟนหนังทั่วโลก
อีธาน ฮอว์ก และ อูมา เทอร์แมน พ่อแม่ของเจ้าสาว เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวในวันสำคัญ อูมามาในชุดราตรีสีฟ้าอ่อนเข้าคู่กับรองเท้าสีเดียวกัน ขณะที่อีธานเลือกสวมชุดสูทสีดำล้วน นอกจากนี้ยังมี ลีวอน โรแอน เทอร์แมน-ฮอว์ก พี่ชายของมายา รวมถึงเหล่าเพื่อนนักแสดงจาก Stranger Things ทั้ง ฟินน์ วูล์ฟฮาร์ด, เกเทน มาตาราซโซ, เคเลบ แมคลาฟลิน, เซดี้ ซิงก์, นาตาเลีย ไดเออร์, ชาร์ลี ฮีตัน และ โจ คีรี มาร่วมฉลองด้วย
เจ้าสาวปรากฏตัวในชุดวิวาห์สีขาวสวมทับด้วยเสื้อโค้ทขนเฟอร์ตัวยาวสำหรับฤดูหนาว ส่วนเจ้าบ่าวมาในชุดทักสิโดสุดคลาสสิก
ทั้งคู่พบกันครั้งแรกจากการร่วมงานกันในห้องอัดเสียงเมื่อหลายปีก่อน โดยฮัตสันเคยร่วมงานในอัลบั้ม Chaos Angel ของมายา และมายาเองก็เคยร่วมเขียนเพลงในอัลบั้ม Paradise Pop. 10 ของฮัตสันด้วย
ก่อนหน้านี้ ฮัตสันเคยยืนยันสถานะคู่หมั้นระหว่างให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่ผ่านมา มีคนพบเห็นมายาสวมแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายขณะเดินอยู่ในย่านแมนแฮตตันเมื่อช่วงเดือนเมษายน โดยมายาเคยให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่า การเดตกับคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเรื่องวิเศษที่สุด เพราะต่างฝ่ายต่างรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันเป็นอย่างดี
ที่มา: People
