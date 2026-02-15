สุดเศร้า “พ.ต.วัชรินทร์” ถึงแก่กรรมสงบ ด้วยไข้เลือดออก เสียชีวิตวัย 46 ปี
อาลัย “พ.ต.วัชรินทร์ เข็มทอง” ทหารแนวหน้าชายแดน ไทย-กัมพูชา เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 46 ปี ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า หลังป่วยโรคไข้เลือดออก
15 ก.พ.69 เพจเฟซบุ๊ก มังกรซ่อนตัว โพสต์ข้อความระบุว่า ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ พ.ต.วัชรินทร์ เข็มทอง อายุ 46 ปี
ท่านได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.13 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ภายหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด
ตลอดระยะเวลาการรับราชการ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ คุณงามความดีและความทุ่มเทของท่านจะคงอยู่ในความทรงจำของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เคยร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยตลอดไป
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังครอบครัวและญาติมิตรทุกท่าน
โดยเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอ (O) ให้กับ พ.ต.วัชรินทร์ เข็มทอง (MTTS36) ทหารนักรบในแนวหน้าชายแดน ไทย-กัมพูชา เนื่องจากป่วยเป็นไข้เลือดออกขั้นรุนแรง
