ชนวนเหตุ “งานวิ่งเขาใหญ่” ล่มนาทีสุดท้าย ปล่อย 1800 ชีวิตเคว้งกลางป่า
ทริปแคมป์ปิ้ง-วิ่งเทรล 1,800 ราย ถูกผู้จัด “เท” กลางคัน หลังไร้ความพร้อมส่งมอบอุปกรณ์และที่พักไม่เพียงพอ หัวหน้าอุทยานฯ แจงยิบผู้จัดสอบตกเงื่อนไขความปลอดภัย ยุติกิจกรรมทันทีเพื่อป้องกันความโกลาหล
ท่ามกลางบรรยากาศที่ควรจะอบอวลไปด้วยความรักในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ที่บริเวณลานกางเต็นท์จุดชมวิวเขาร่ม ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กลับเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์และหยดน้ำตาแห่งความผิดหวัง เมื่อโปรเจกต์งานวิ่งสุดโรแมนติก “Khao Yai Wild Breeze Run 2026” ล้มครืนลงอย่างไม่เป็นท่าในวันเริ่มงาน
ฝันสลายในราคา 999 บาท เมื่อ “งานวิ่ง” กลายเป็น “งานล่ม”
นักวิ่งกว่า 1,800 ชีวิต ที่ควักกระเป๋าจ่ายค่าสมัครรายละ 999 บาท เพื่อแลกกับประสบการณ์วิ่ง 2 ระยะ (5 และ 10 กม.) พร้อมกิจกรรมส่องสัตว์และแคมป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน ต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้าย เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่แล้วพบว่า “ความพร้อมเท่ากับศูนย์”
พยานในเหตุการณ์ระบุว่า จุดปล่อยตัวไร้ซึ่งป้ายบอกทางที่ชัดเจน อุปกรณ์การแข่งขันทั้งเสื้อและบิบ (Bib) มีไม่ครบตามจำนวนนักวิ่ง ที่สำคัญที่สุดคือ “พื้นที่พักแรม” ไม่เพียงพอรองรับคลื่นมหาชนเกือบสองพันคนตามที่โฆษณาไว้ สร้างความปั่นป่วนจนกลายเป็นความโกลาหลกลางขุนเขา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังสำคัญว่า ทางอุทยานฯ ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่จริง แต่ ผู้จัดงานกลับไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรการที่เคยตกลงไว้ได้ โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่มวลชนขนาด 1,800 คนจำเป็นต้องใช้
เมื่อพิจารณาแล้วว่าหากปล่อยให้กิจกรรมดำเนินต่อไป อาจเกิดอันตรายและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง ทางอุทยานฯ จึงจำเป็นต้องสั่งยุติกิจกรรมทันที
ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในโลกออนไลน์คือ “ธรรมาภิบาลของผู้จัด” นักวิ่งหลายคนตั้งคำถามว่า ในเมื่อความไม่พร้อมปรากฏชัดเจนอยู่แล้ว เหตุใดจึงไม่มีการประกาศยกเลิกล่วงหน้า แต่กลับปล่อยให้ผู้เข้าร่วมเดินทางมาจากทั่วสารทิศ เสียทั้งเงินค่าเดินทางและเวลา
“เราไม่ได้เสียแค่เงิน 999 บาท แต่เราเสียความรู้สึกและเสียเวลาที่ตั้งใจจะมาใช้ในวันพิเศษ” หนึ่งในนักวิ่งกล่าวด้วยอารมณ์ขุ่นมัว
ขณะนี้ นักวิ่งจำนวนมากกำลังรวมตัวกันเรียกร้องขอคืนเงินเต็มจำนวน และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้จัดงานรายนี้ ว่าเหตุใดงานที่มีเม็ดเงินสะพัดเกือบ 2 ล้านบาท ถึงมีสภาพหน้างานที่ย่ำแย่เกินกว่าจะรับได้
ก้าวต่อไปของดราม่านี้จะจบลงที่การเยียวยา หรือจะเป็นคดีความฉ้อโกงประชาชน? ทีมข่าวจะเกาะติดความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด.
