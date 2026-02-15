ข่าว

ชนวนเหตุ “งานวิ่งเขาใหญ่” ล่มนาทีสุดท้าย ปล่อย 1800 ชีวิตเคว้งกลางป่า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 15 ก.พ. 2569 14:56 น.
66
งานวิ่งเขาใหญ่ ดราม่า

ทริปแคมป์ปิ้ง-วิ่งเทรล 1,800 ราย ถูกผู้จัด “เท” กลางคัน หลังไร้ความพร้อมส่งมอบอุปกรณ์และที่พักไม่เพียงพอ หัวหน้าอุทยานฯ แจงยิบผู้จัดสอบตกเงื่อนไขความปลอดภัย ยุติกิจกรรมทันทีเพื่อป้องกันความโกลาหล

ท่ามกลางบรรยากาศที่ควรจะอบอวลไปด้วยความรักในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ที่บริเวณลานกางเต็นท์จุดชมวิวเขาร่ม ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กลับเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์และหยดน้ำตาแห่งความผิดหวัง เมื่อโปรเจกต์งานวิ่งสุดโรแมนติก “Khao Yai Wild Breeze Run 2026” ล้มครืนลงอย่างไม่เป็นท่าในวันเริ่มงาน

แฟ้มภาพ

ฝันสลายในราคา 999 บาท เมื่อ “งานวิ่ง” กลายเป็น “งานล่ม”

นักวิ่งกว่า 1,800 ชีวิต ที่ควักกระเป๋าจ่ายค่าสมัครรายละ 999 บาท เพื่อแลกกับประสบการณ์วิ่ง 2 ระยะ (5 และ 10 กม.) พร้อมกิจกรรมส่องสัตว์และแคมป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน ต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้าย เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่แล้วพบว่า “ความพร้อมเท่ากับศูนย์”

พยานในเหตุการณ์ระบุว่า จุดปล่อยตัวไร้ซึ่งป้ายบอกทางที่ชัดเจน อุปกรณ์การแข่งขันทั้งเสื้อและบิบ (Bib) มีไม่ครบตามจำนวนนักวิ่ง ที่สำคัญที่สุดคือ “พื้นที่พักแรม” ไม่เพียงพอรองรับคลื่นมหาชนเกือบสองพันคนตามที่โฆษณาไว้ สร้างความปั่นป่วนจนกลายเป็นความโกลาหลกลางขุนเขา

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังสำคัญว่า ทางอุทยานฯ ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่จริง แต่ ผู้จัดงานกลับไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรการที่เคยตกลงไว้ได้ โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่มวลชนขนาด 1,800 คนจำเป็นต้องใช้

เมื่อพิจารณาแล้วว่าหากปล่อยให้กิจกรรมดำเนินต่อไป อาจเกิดอันตรายและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง ทางอุทยานฯ จึงจำเป็นต้องสั่งยุติกิจกรรมทันที

ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในโลกออนไลน์คือ “ธรรมาภิบาลของผู้จัด” นักวิ่งหลายคนตั้งคำถามว่า ในเมื่อความไม่พร้อมปรากฏชัดเจนอยู่แล้ว เหตุใดจึงไม่มีการประกาศยกเลิกล่วงหน้า แต่กลับปล่อยให้ผู้เข้าร่วมเดินทางมาจากทั่วสารทิศ เสียทั้งเงินค่าเดินทางและเวลา

“เราไม่ได้เสียแค่เงิน 999 บาท แต่เราเสียความรู้สึกและเสียเวลาที่ตั้งใจจะมาใช้ในวันพิเศษ” หนึ่งในนักวิ่งกล่าวด้วยอารมณ์ขุ่นมัว

ขณะนี้ นักวิ่งจำนวนมากกำลังรวมตัวกันเรียกร้องขอคืนเงินเต็มจำนวน และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้จัดงานรายนี้ ว่าเหตุใดงานที่มีเม็ดเงินสะพัดเกือบ 2 ล้านบาท ถึงมีสภาพหน้างานที่ย่ำแย่เกินกว่าจะรับได้

ก้าวต่อไปของดราม่านี้จะจบลงที่การเยียวยา หรือจะเป็นคดีความฉ้อโกงประชาชน? ทีมข่าวจะเกาะติดความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่ ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

15 นาที ที่แล้ว
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

35 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

40 นาที ที่แล้ว
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

53 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดทวีตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ เช็กอินบ้านแฟน 158 ครั้ง ข่าว

โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา &quot;ฮาย อาภาพร&quot; จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69 บันเทิง

ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจอดดูจีพีเอสกลางถนน ข่าวภูมิภาค

อย่าหาทำ! ผัวเมียเมียนมา จอดดูจีพีเอสกลางถนน หกล้อซัดโครมกระเด็นเจ็บคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ข่าว

อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง ลึกใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว ข่าว

ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเมาชนคนเจ็บรอทำแผลข้างถนน อุบัตเหตุซ้ำซ้อนกระบี่ ข่าวอาชญากรรม

ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนสาวลูกชายยิ่งลักษณ์ ข่าว

หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9 ข่าว

กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 15 ก.พ. 2569 14:56 น.
66
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button