บันเทิง

สน ยุกต์ แจงดราม่า ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เหตุติดทริปจองข้ามปี ขอโทษทำผิดหวัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 15 ก.พ. 2569 15:15 น.
52
สน ยุกต์ แจงดราม่า ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เหตุติดทริปจองข้ามปี ขอโทษทำผิดหวัง

“สน ยุกต์” เคลียร์ปมดราม่าไม่ได้ไปเลือกตั้ง ยันติดทริปต่างประเทศจองข้ามปี พยายามหาทางแล้วแต่ไทม์ไลน์ไม่ตรง ขอโทษแฟนคลับที่ทำให้ผิดหวัง

กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองในโลกโซเชียล เมื่อพระเอกหนุ่มชื่อดัง “สน ยุกต์ ส่งไพศาล” ถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏภาพของเจ้าตัวเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศ ทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตต่างสงสัยว่าพระเอกหนุ่มได้ไปทำหน้าที่พลเมืองดีหรือไม่

ล่าสุด “สน ยุกต์” ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงผ่าน X หรือ Twitter โดยระบุว่า “สวัสดีครับ จากที่มีคำถามถึงผมนะครับ ว่าผมไปต่างประเทศ แล้วได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรึเปล่า ยังไง ก่อนอื่นผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ทำให้หลายคนผิดหวัง ที่ผมไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ เนื่องจากว่าทริปนี้ผมจองทริปล็อกวัน จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่ปีที่แล้ว ก่อนการประกาศยุบสภา (ที่จองไปคือ เดินทางวันที่ 31 ม.ค. และกลับวันที่ 13 ก.พ.)

พอมีประกาศวันเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. ซึ่งตรงกับวันที่ผมยังอยู่ต่างประเทศ ผมก็ได้ศึกษาหาทางที่จะไปสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ปรากฏว่า วันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นวันที่ 1 ก.พ. ซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ไทยแล้ว เลยพยายามหาวิธีใช้สิทธิ์ล่วงหน้าสำหรับคนที่อยู่ ตปท. ปรากฏว่าช่วงเวลาที่เค้าให้ใช้สิทธิ์

ผมยังไม่ได้บิน ยังอยู่เมืองไทยอยู่เลย กลายเป็นว่าทุกคนที่ไป ตปท. วันเดียวกับผม (วันที่ 31 ม.ค.) ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์กันได้ ผมเลยไปแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ออกเสียงได้ ในเว็บ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausepm/

ยังไงผมก็ต้องอภัยอีกครั้งนะครับ ที่ไม่ออกมาชี้แจงให้เร็วกว่านี้ และทำให้หลายคนผิดหวังและเข้าใจผิด (เนื่องจากผมไม่ได้เข้าapp X เลยตอนอยู่ ตปท.)

สุดท้ายผมขอฝากลิงก์ข้างบนไว้นะครับ สำหรับใครมีเหตุจำเป็น ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์แบบผม รีบเข้าไปแจ้งนะครับ น่าจะพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่แจ้งได้ละ ยังไง ในวันนี้ วันแห่งความรัก ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับ Happy Valentine’s Day”

โพสต์ชี้แจงจาก สน ยุกต์
X/ @SONYUKE
IG/ @sonyuke
IG/ @sonyuke
IG/ @sonyuke
IG/ @sonyuke

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่ ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

13 นาที ที่แล้ว
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

33 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

38 นาที ที่แล้ว
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

51 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดทวีตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ เช็กอินบ้านแฟน 158 ครั้ง ข่าว

โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา &quot;ฮาย อาภาพร&quot; จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69 บันเทิง

ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจอดดูจีพีเอสกลางถนน ข่าวภูมิภาค

อย่าหาทำ! ผัวเมียเมียนมา จอดดูจีพีเอสกลางถนน หกล้อซัดโครมกระเด็นเจ็บคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ข่าว

อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง ลึกใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว ข่าว

ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเมาชนคนเจ็บรอทำแผลข้างถนน อุบัตเหตุซ้ำซ้อนกระบี่ ข่าวอาชญากรรม

ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนสาวลูกชายยิ่งลักษณ์ ข่าว

หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9 ข่าว

กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 15 ก.พ. 2569 15:15 น.
52
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button