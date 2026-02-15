สน ยุกต์ แจงดราม่า ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เหตุติดทริปจองข้ามปี ขอโทษทำผิดหวัง
“สน ยุกต์” เคลียร์ปมดราม่าไม่ได้ไปเลือกตั้ง ยันติดทริปต่างประเทศจองข้ามปี พยายามหาทางแล้วแต่ไทม์ไลน์ไม่ตรง ขอโทษแฟนคลับที่ทำให้ผิดหวัง
กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองในโลกโซเชียล เมื่อพระเอกหนุ่มชื่อดัง “สน ยุกต์ ส่งไพศาล” ถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏภาพของเจ้าตัวเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศ ทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตต่างสงสัยว่าพระเอกหนุ่มได้ไปทำหน้าที่พลเมืองดีหรือไม่
ล่าสุด “สน ยุกต์” ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงผ่าน X หรือ Twitter โดยระบุว่า “สวัสดีครับ จากที่มีคำถามถึงผมนะครับ ว่าผมไปต่างประเทศ แล้วได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรึเปล่า ยังไง ก่อนอื่นผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ทำให้หลายคนผิดหวัง ที่ผมไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ เนื่องจากว่าทริปนี้ผมจองทริปล็อกวัน จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่ปีที่แล้ว ก่อนการประกาศยุบสภา (ที่จองไปคือ เดินทางวันที่ 31 ม.ค. และกลับวันที่ 13 ก.พ.)
พอมีประกาศวันเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. ซึ่งตรงกับวันที่ผมยังอยู่ต่างประเทศ ผมก็ได้ศึกษาหาทางที่จะไปสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ปรากฏว่า วันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นวันที่ 1 ก.พ. ซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ไทยแล้ว เลยพยายามหาวิธีใช้สิทธิ์ล่วงหน้าสำหรับคนที่อยู่ ตปท. ปรากฏว่าช่วงเวลาที่เค้าให้ใช้สิทธิ์
ผมยังไม่ได้บิน ยังอยู่เมืองไทยอยู่เลย กลายเป็นว่าทุกคนที่ไป ตปท. วันเดียวกับผม (วันที่ 31 ม.ค.) ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์กันได้ ผมเลยไปแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ออกเสียงได้ ในเว็บ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausepm/
ยังไงผมก็ต้องอภัยอีกครั้งนะครับ ที่ไม่ออกมาชี้แจงให้เร็วกว่านี้ และทำให้หลายคนผิดหวังและเข้าใจผิด (เนื่องจากผมไม่ได้เข้าapp X เลยตอนอยู่ ตปท.)
สุดท้ายผมขอฝากลิงก์ข้างบนไว้นะครับ สำหรับใครมีเหตุจำเป็น ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์แบบผม รีบเข้าไปแจ้งนะครับ น่าจะพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่แจ้งได้ละ ยังไง ในวันนี้ วันแห่งความรัก ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับ Happy Valentine’s Day”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อดีตดารา AV แฉด้านมืด “วงการทาสกาม” บังคับทำงาน 14 ชม.ติด ใครไม่ทนโดนไล่ออก
- ย้อนโมเมนต์ ทิม พิธา-ก้อย อรัชพร สบตาตลอดรายการ ตอบคำถาม มีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไง
- จ๋าย ไททศมิตร ผวาถูกขู่ฆ่า ปมวิจารณ์การเมือง เปิดแชทด่ากราด หวังเอาชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: