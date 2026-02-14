กรมราชทัณฑ์ แจงฝีดาษลิง หลังพบผู้ต้องขังใหม่ติดเชื้อ 1 ราย
จากกระแสข่าวความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง (Mpox) ในเรือนจำ ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 กรมราชทัณฑ์ได้ออกแถลงการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สังคม โดยยืนยันว่า ขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่ง และยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจากกรณีที่รายงานไปก่อนหน้านี้
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นที่ เรือนจำพิเศษธนบุรี ซึ่งได้รับตัวผู้ต้องขังรายหนึ่งเข้าใหม่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 ต่อมาผู้ต้องขังเริ่มมีอาการไข้สูงและมีภาวะเนื้อตายที่เท้า จึงถูกส่งตัวไปรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ในระหว่างเตรียมการผ่าตัดที่เท้า ทีมแพทย์สังเกตพบอาการผิดปกติที่เข้าข่าย โรคฝีดาษลิง จึงรีบทำการเพาะเชื้อเพื่อตรวจสอบ ผลปรากฏว่า ยืนยันการติดเชื้อฝีดาษลิงจริง ทางหน่วยงานจึงสั่งการแยกกักตัวผู้ป่วยทันที พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ทันทีที่พบผู้ติดเชื้อ เรือนจำพิเศษธนบุรีได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและนำมาตรการ Bubble and Seal มาใช้ในพื้นที่เพื่อจำกัดวงการแพร่กระจายของเชื้อ
จากการปูพรมตรวจหาอาการผิดปกติของผู้ต้องขังรายอื่นในเรือนจำพิเศษธนบุรีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ต้องขังรายใดมีอาการเจ็บป่วยเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะยาว กรมราชทัณฑ์ได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรคเพื่อดำเนินการโดยเตรียมจัดสรรวัคซีนฝีดาษลิงเข้ามาฉีดให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ รวมถึงสั่งการให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ ปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัยและป้องกันโรคฝีดาษลิงของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.
