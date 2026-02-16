เปิดรายชื่อคนดังใน “แฟ้มคดีเอปสไตน์” หลายร้อยคน ยันไม่มีใครรอดจากถูกเปิดโปง
เปิดรายชื่อใน “แฟ้มคดีเอปสไตน์” คนดัง นักการเมืองหลายร้อยคน ด้าน “แพม บอนดี” ยันไม่มีใครรอดจากการถูกเปิดโปง
แพม บอนดี (Pam Bondi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวน 305 คน ซึ่งรวมถึง โดนัลด์ ทรัมป์ และ บิล เกตส์ ด้วย
รัฐบาลภายใต้การนำของทรัมป์ได้ทยอยเปิดเผยอีเมล ภาพถ่าย และเอกสารหลายล้านฉบับที่เกี่ยวข้องกับคดีของ เจฟฟรีย์ เอปสไตน์ นักการเงินจอมอื้อฉาวออกมาอย่างต่อเนื่อง
บอนดียังประกาศด้วยว่า แฟ้มคดีเอปสไตน์ทั้งหมดได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติความโปร่งใสแฟ้มคดีเอปสไตน์ (Epstein Files Transparency Act)
จดหมายที่ส่งถึงสภาคองเกรสเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ได้รวบรวมรายชื่อบุคคลที่ “เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลทางการเมือง” และมีชื่อปรากฏในแฟ้มนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางต้องใช้เวลานับไม่ถ้วนในการคัดกรองข้อมูล ก่อนทยอยปล่อยข้อมูลออกมาเป็นชุดๆ ตลอดช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมที่ผ่านมา
แฟ้มคดีเอปสไตน์ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคม ทำให้บรรดานักธุรกิจระดับแนวหน้าและนักวิชาการต้องลาออกจากตำแหน่ง เป็นชนวนให้ชีวิตคู่ของคนดังระดับโลกต้องพังทลาย และยังเป็นจุดตกต่ำของบุคคลสำคัญระดับประเทศ เช่น เจ้าชายแอนดรูว์แห่งอังกฤษ ที่ทรงถูกริบพระยศกษัตริย์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นในคดีนี้
บอนดี และ ทอดด์ แบลนช์ รองรัฐมนตรี ระบุว่า รายชื่อที่ปรากฏมีตั้งแต่บุคคลระดับนักการเมืองอย่าง ครอบครัวโอบามา ไปจนถึงนักร้องอย่าง บรูซ สปริงส์ทีน โดยชื่อเหล่านี้ปรากฏอยู่ใน บริบทที่หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความผิดทางคดี
การมีชื่อปรากฏอยู่ในแฟ้มคดีเอปสไตน์ ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมทางเพศต่อเด็กอันเลวร้ายของเอปสไตน์เสมอไป
รายชื่อที่ถูกตีพิมพ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายังรวมถึง บาร์บรา สไตรแซนด์, เคียร์ สตาร์เมอร์, เอมี ชูเมอร์, เจฟฟ์ ซัคเกอร์, เบนจามิน เนทันยาฮู, เจ้าหญิงไดอานา และ มาร์กาเรต แทตเชอร์ นอกจากนี้ยังมี ไดอานา รอสส์, เมลินดา เกตส์, ทักเกอร์ คาร์ลสัน, บียอนเซ่ และ เมแกน มาร์เคิล ที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อของบอนดีด้วย
จดหมายยังระบุเพิ่มเติมว่า “ไม่มีบันทึกใดถูกระงับหรือถูกเซนเซอร์ข้อมูลด้วยเหตุผลด้านความอับอาย การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความอ่อนไหวทางการเมือง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ บุคคลสาธารณะ หรือบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ”
พระราชบัญญัติความโปร่งใสแฟ้มคดีเอปสไตน์ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังปฏิบัติตามหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2025 กำหนดให้ต้องเปิดเผยบันทึกที่ไม่เป็นความลับระดับชาติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอปสไตน์ และกิสเลน แม็กซ์เวลล์ แม่เล้าของเขาที่ถูกตัดสินจำคุกไปแล้ว
ภายใต้กฎหมายนี้ องค์ประกอบเดียวของแฟ้มที่อนุญาตให้ปกปิดหรือทำแถบดำเซนเซอร์ได้ คือข้อมูลที่ใช้ปกป้องตัวตนของเหยื่อ, รายละเอียดของการสืบสวนที่ยังดำเนินอยู่ และสื่อลามกอนาจารเด็ก โดย FBI ประเมินว่ามีเหยื่อของเอปสไตน์รวมทั้งหมดมากกว่า 1,000 คน
แฟ้มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดได้รับการเปิดเผยแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่ที่แตกต่างกัน
หมวดหมู่ที่กระทรวงยุติธรรมระบุไว้ ได้แก่
- เจฟฟรีย์ เอปสไตน์,
- กิสเลน แม็กซ์เวลล์,
- บันทึกเที่ยวบินหรือประวัติการเดินทาง,
- บุคคลที่มีชื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญาของเอปสไตน์,
- รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานรัฐบาลที่มีความเชื่อมโยงกับเอปสไตน์,
- ข้อตกลงคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับเอปสไตน์และผู้สมรู้ร่วมคิด,
- การสื่อสารภายในของกระทรวงยุติธรรม,
- การสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหลักฐานในคดี,
- และสุดท้ายคือ เอกสารการคุมขังและการเสียชีวิตของเอปสไตน์
จากนั้น บอนดีได้อธิบายถึงข้อมูลบางส่วนที่ถูกระงับในช่วงที่มีการเปิดเผยแฟ้มคดี จดหมายระบุว่า: “หมวดหมู่เดียวของบันทึกที่ถูกระงับ คือบันทึกที่ได้รับอนุญาตภายใต้มาตรา 2(c) และเนื้อหาที่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครอง (Privileged materials) ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากเนื้อหาที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 2(a) ได้”
“ดังที่ได้ชี้แจงไว้ในจดหมายของกระทรวงที่ส่งถึงสภาคองเกรสเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2025 และ 29 มกราคม 2026 เอกสิทธิ์ที่นำมาใช้คุ้มครองบันทึกที่ถูกระงับ ได้แก่ เอกสิทธิ์ในกระบวนการพิจารณา (deliberative-process privilege), เอกสิทธิ์ในผลงาน (work-product privilege) และเอกสิทธิ์ระหว่างทนายความและลูกความ (attorney-client privilege)”
ทั้งนี้ มาตรา 2(c) อนุญาตให้ระงับข้อมูลที่อาจส่งผลเสียต่อความเป็นส่วนตัวของเหยื่อ, สื่อลามกอนาจารเด็ก, การสืบสวนที่กำลังดำเนินการอยู่, เนื้อหาที่มีความรุนแรงโจ่งแจ้ง, หรือความมั่นคงของชาติ ซึ่งทางกระทรวงได้ย้ำอีกครั้งว่า ไม่มีบันทึกใดถูกระงับหรือเซนเซอร์เพื่อช่วยให้บุคคลที่มีชื่อเสียงรอดพ้นจาก “ความอับอาย”
จดหมายของบอนดีเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถูกส่งไปยังสภาคองเกรสตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายฉบับนี้ เธอได้รับคำสั่งให้แจ้งและอัปเดตข้อมูลต่อสภาคองเกรสภายใน 15 วันหลังจากเปิดเผยแฟ้มคดีทั้งหมดเสร็จสิ้น
ด้าน ทอดด์ แบลนช์ กล่าวเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ว่า ยังมีเอกสารจำนวนน้อยที่กำลังรอการอนุมัติจากผู้พิพากษาเพื่อนำออกจากแฟ้มมาเผยแพร่ แต่นอกเหนือจากนั้น “กระบวนการตรวจสอบสิ้นสุดลงแล้ว” แบลนช์กล่าวกับสำนักข่าว ABC News
เขาระบุว่า “เราได้เปิดเผยข้อมูลไปแล้ว มีเอกสารจำนวนหนึ่ง อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวันศุกร์ ที่เรากำลังรอให้ผู้พิพากษาตัดสินว่าเราสามารถเผยแพร่ได้หรือไม่ เนื่องจากมีคำสั่งศาลคุ้มครองอยู่ แต่กระบวนการตรวจสอบโดยรวมถือว่าจบลงแล้ว เราตรวจสอบเอกสารกระดาษกว่า 6 ล้านแผ่น วิดีโอหลายพันรายการ และภาพถ่ายอีกหลายหมื่นภาพ ซึ่งเราได้ทำตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งหมด”
ในการเปิดเผยข้อมูลชุดสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 มกราคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เผยแพร่แฟ้มข้อมูลกว่า 3 ล้านรายการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายมากกว่า 180,000 ภาพ และวิดีโอกว่า 2,000 คลิป (ความยาวรวม 14 ชั่วโมง) ทำให้สาธารณชนได้เห็นถึงเครือข่ายอันโสมมที่ผู้เฒ่าหัวงูต่อเนื่องคนนี้ดำเนินการอยู่
แฟ้มข้อมูลแสดงให้เห็นว่า นักการเงินจอมอื้อฉาวผู้นี้มักจะหลอกล่อให้หญิงสาวถ่ายคลิปวิดีโออนาจารตัวเองจนเป็นนิสัย หลายคลิปเผยให้เห็นหญิงสาวในสภาพที่แต่งกายไม่มิดชิด ในวิดีโอจำนวนมาก หญิงสาวถูกพบเห็นขณะกำลังทำพฤติกรรมทางเพศในห้องนอนของพวกเธอ ซึ่งมักจะมีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ตัวเดียวกันปรากฏอยู่ในเฟรมเสมอ
ในวิดีโอหนึ่ง จะเห็นภาพผู้กระทำผิดบังคับจับเต้านมของผู้หญิงที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ให้หันเข้าหากล้อง แม้ว่าเธอจะพยายามปัดมือของเขาออกหลายครั้งก็ตาม
นอกจากนี้ ในแฟ้มข้อมูลยังมีการพบภาพยนตร์ลามกอนาจารหลายเรื่องที่มหาเศรษฐีชาวอเมริกันผู้นี้น่าจะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว รวมถึงวิดีโอวินเทจชื่อ ‘Tiny Bubbles’ ซึ่งมี อาซาริ คุมิโกะ นักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นอยู่ในนั้นด้วย
เอปสไตน์ยังจัดฉากให้เด็กสาววัยรุ่นมาออดิชั่นเดินแบบในชุดกึ่งเปลือย ซึ่งตอกย้ำทฤษฎีที่ว่าเขาหลอกล่อเหยื่อเข้ามาอยู่ในวงจรโดยแอบอ้างตัวว่าเป็นแมวมองของ Victoria’s Secret
คลิปน่าตกใจอื่นๆ เผยให้เห็นเอปสไตน์กำลังเต้นรำร่วมกับผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ ตลอดจนภาพที่เขากำลังรับชม “ความบันเทิง” ส่วนตัวจากหญิงสาวเปลือยกายในห้องทำงานผนังสีแดงที่บ้านพักในกรุงปารีส
ส่วนอื่นที่น่าสะอิดสะเอียนของแฟ้มคดีนี้ รวมถึงอีเมลระหว่างเอปสไตน์และพรรคพวก ที่บ่งบอกถึงการล่วงละเมิดเหยื่อ และเน้นย้ำถึงอายุที่ยังน้อยของเด็กสาวที่อยู่ในวงโคจรของเขา
หนึ่งในอีเมลที่ถูกเซนเซอร์ชื่อผู้ส่งที่เก่าแก่ที่สุดตามลำดับเวลา ถูกส่งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2009 โดยเอปสไตน์ได้ส่งหาผู้สมรู้ร่วมคิดคนหนึ่งโดยระบุว่า “คุณอยู่ที่ไหน? สบายดีไหม ฉันชอบวิดีโอทรมานนั่นมากเลย” บุคคลนิรนามได้ตอบกลับจากเครื่อง BlackBerry ว่า “ฉันอยู่ที่จีน ฉันจะไปอเมริกาสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม” และเอปสไตน์ตอบกลับว่า: “หวังว่าจะได้เจอคุณนะ”
อีเมลที่ถูกเซนเซอร์ชื่อซึ่งเป็นประเด็นอื้อฉาวอีกฉบับ ปรากฏในอีเมลปี 2014 ผู้ส่งที่ถูกปกปิดตัวตนได้บอกกับเอปสไตน์ว่า “ขอบคุณสำหรับคืนที่สนุกสนาน… สาวน้อยคนเล็กของคุณค่อนข้างจะซุกซนนะ” อีเมลดังกล่าวถูกส่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2014 จาก iPhone ไปยังบัญชีอีเมลของเอปสไตน์ (jeevacation@gmail.com)
ทุกข้อความในอีเมลสามารถอ่านได้ยกเว้นชื่อผู้ส่ง ซึ่งถูกปกปิดด้วยแถบสีดำสองแถบ โดยอีเมลฉบับนี้ถูกส่งในห้วงเวลา 6 ปี หลังจากที่เอปสไตน์ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาจัดหาผู้เยาว์เพื่อการค้าประเวณี
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2018 ผู้สมรู้ร่วมคิดที่ถูกเซนเซอร์ชื่ออีกรายได้ส่งอีเมลถึงเอปสไตน์โดยระบุว่า: “ฉันเจอเด็กยากจนที่อายุน้อยและดีมากๆ อย่างน้อย 3 คน แต่เราเหนื่อยมาก ฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยในสัปดาห์นี้ มาดูคนนี้สิ ไม่ใช่นางงามหรอกนะแต่เราทั้งคู่ชอบเธอมาก”
แฟ้มคดียังรวมถึงร่างคำฟ้องเมื่อ 20 ปีก่อน ซึ่งถูกจัดทำขึ้นก่อนที่เอปสไตน์จะได้รับข้อตกลงรับสารภาพที่ผ่อนปรนอย่างมากในปี 2008 สำหรับอาชญากรรมทางเพศ ซึ่งทำให้เขารับโทษจำคุกเพียง 13 เดือน ร่างคำฟ้องความยาว 56 หน้าได้ระบุชื่อบุคคล 3 คนในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดที่ทำงานให้กับเอปสไตน์ แต่ชื่อของพวกเขาถูกปกปิดเอาไว้เช่นกัน
