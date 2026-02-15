จับแล้ว! นักโทษชาย แหกเรือนจำนนทบุรี อ้างอารมณ์ชั่ววูบ หนีดูพ่อป่วยหนัก
จับนักโทษชาย แหกเรือนจำนนทบุรี สารภาพทั้งน้ำตา หนีเพราะอารมณ์ชั่ววูบ อยากกลับไปดูใจพ่อป่วยไตระยะสุดท้าย กลัวไม่ได้สั่งลาเหมือนแม่
จากกรณีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี หลังจากการตรวจสอบจำนวนนักโทษในช่วงเช้าก่อนลงจากเรือนนอนแล้วพบว่า นักโทษชาย (นช.) ชูชัย ศรีจิ้น อายุ 40 ปี ได้หายตัวไป เจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพื้นที่โดยรอบ จนพบว่านักโทษรายดังกล่าวได้หลบหนีออกจากเรือนนอนตั้งแต่เวลาประมาณ 02.00 น. โดยใช้วิธีปีนข้ามกำแพงเรือนจำบริเวณป้อมยาม 2 ก่อนจะโรยตัวลงสู่ลานจอดรถร้านหับเผย แล้วเดินเท้าหลบหนีมุ่งหน้าไปทางท่าน้ำนนทบุรี
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจ สภ.บางแม่นาง สามารถติดตามจับกุมตัว นช.ชูชัย ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขณะออกตรวจพื้นที่บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 41 เจ้าหน้าที่ได้สังเกตเห็นชายที่มีลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้งนอนพักอยู่ที่ศาลาภายในหมู่บ้าน จึงเข้าทำการตรวจสอบและควบคุมตัวมายังสถานีตำรวจภูธรบางแม่นางเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม
จากการสอบปากคำ นช.ชูชัย ได้เปิดเผยถึงวินาทีตัดสินใจแหกคุกว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของวันที่ 9 ที่ผ่านมา ตนตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำและสังเกตเห็นว่าประตูเรือนนอนไม่ได้ล็อค ด้วยความที่เป็นห่วงพ่อซึ่งป่วยหนักเป็นโรคไตระยะสุดท้าย ประกอบกับความกลัวว่าจะไม่ได้มีโอกาสร่ำลาพ่อเหมือนครั้งที่แม่เสียชีวิต จึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบตัดสินใจปีนรั้วหลบหนีออกมา
นช.ชูชัย ยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากความผูกพันและความกตัญญูที่ต้องการกลับไปดูแลและสั่งลาบิดาเป็นครั้งสุดท้าย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัว นช.ชูชัย ส่งกลับเรือนจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีการคุมขังตามกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลดซ้ำซาก! เรือผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งลิเบีย สังเวย 53 ชีวิต รอดเพียง 2 ราย
- เพนกวิน กรีดแผล “ส้ม-แดง” ทำการเมืองป่นปี้ ไพ่โง่โหวตอนุทินพ่นพิษ
- หนุ่มเยอรมัน ฟ้องหมอนวดไทยมือซน เสนอชักว่าว “แฮปปี้เอนดิ้ง” ศาลสั่งจ่ายค่าทำขวัญจุกๆ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: