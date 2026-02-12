ปลื้มปิติ เจ้าชายมาทีนและพระชายา เผยพระรูป-พระนาม พระธิดาองค์แรก หลังประสูติกาล
เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งบรูไน เผยพระรูปและพระนามพระธิดาองค์แรก หลังเจ้าหญิงอนิชา พระชายา ให้ประสูติกาล ท่ามกลางการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักพระราชวังบรูไนได้เผยแพร่แถลงการณ์ระบุว่า เจ้าหญิงอนิชา รอสนาห์ พระชายาในเจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งบรูไนดารุสซาลาม ได้ทรงให้ประสูติกาลพระธิดาองค์แรก เมื่อเวลา 08.50 น. ตามเวลาท้องถิ่นของบรูไน ณ พระราชวังอิสตานานูรุล อิมาน โดยพระธิดาทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกประการ ในการนี้ได้มีการยิงสลุตจำนวน 17 นัด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรับขวัญสมาชิกใหม่แห่งราชวงศ์อย่างสมพระเกียรติสูงสุด
นอกจากนั้น เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งบรูไน ทรงเผยพระรูปแรกและประกาศพระนามพระธิดาองค์แรกอย่างเป็นทางการว่า “Zahra Mariam Bolkiah” (ซาราห์ มาเรียม โบเกียะห์) นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกร
ทั้งนี้ เจ้าชายมาทีน ยังได้ทรงใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณคณะบุคลากรทางการแพทย์จาก ศูนย์การแพทย์เจพีเอ็มซี (JPMC) ที่ถวายการดูแลเอาใจใส่พระชายาและพระธิดาเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ยังทรงซาบซึ้งในทุกคำอวยพรจากประชาชนที่ส่งต่อความปรารถนาดีมายังครอบครัวของพระองค์ในวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้
