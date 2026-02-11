ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่น ชี้ สาเหตุ พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทย เพราะคลิปเสียง “อังเคิล”

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 14:55 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 14:56 น.
85
สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์สาเหตุที่พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทยจากคลิปเสียงหลุด

สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ผลเลือกตั้งไทย ทำไมพรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทยทั้งที่กระแสดี ชี้เป้าจุดเปลี่ยนสำคัญคือคลิปเสียงหลุด “อุ๊งอิ๊ง-ฮุนเซน” ที่สร้างความโกรธแค้นจนรัฐบาลล่ม

สำนักข่าวญี่ปุ่นได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เจาะลึกผลการเลือกตั้งทั่วไปของไทยที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมา โดยตั้งข้อสังเกตถึงปรากฏการณ์ที่ “พรรคประชาชน” (พรรคก้าวไกล) ซึ่งเป็นพรรคความหวังของคนรุ่นใหม่และมีคะแนนนิยมนำโด่งในโพล กลับพ่ายแพ้ให้กับ พรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล

วิเคราะห์จุดเปลี่ยน “คลิปหลุด” เขย่าบัลลังก์

ประเด็นที่สื่อญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือชนวนเหตุที่ทำให้ขั้วอำนาจเดิมพังทลายและส่งผลมาถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยระบุว่าจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายมาจากการหลุดของ “คลิปเสียงสนทนา” ระหว่าง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) กับ สมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

ในคลิปดังกล่าว มีการเรียกขานกันอย่างสนิทสนมว่า “คุณลุง” ท่ามกลางสถานการณ์ข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาที่กำลังตึงเครียด นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพ ซึ่งได้จุดชนวนความโกรธแค้นให้กับประชาชนและฝ่ายความมั่นคงอย่างรุนแรง จนนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในที่สุด

การวิเคราะห์ของสื่อญี่ปุ่นชี้ให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนในการเลือกตั้งไทย
ข้อมูลจาก : dmenu news

“อนุทิน” ส้มหล่นหรือวางหมากมาดี?

ในช่วงที่บ้านเมืองตกอยู่ในวิกฤตศรัทธา นายอนุทิน ชาญวีรกูล ก้าวเข้ามาแสดงบทบาท “ผู้รักษาความสงบ” และชูนโยบายชาตินิยมที่ชัดเจน สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เบื่อหน่ายความขัดแย้งและกังวลเรื่องอธิปไตยของชาติ ตัดใจหันไปหาพรรคภูมิใจไทยที่ดู “ไว้ใจได้” มากกว่าในสถานการณ์ตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือการพ่ายแพ้ของพรรคประชาชน สื่อญี่ปุ่นเปรียบเทียบบรรยากาศการหาเสียงของพรรคส้มว่าเหมือนคอนเสิร์ตไอดอลที่มีแต่เสียงกรี๊ดและป้ายไฟ แต่ในโลกของความเป็นจริง คะแนนเสียงจากเยาวชนและคนเมืองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเจาะกำแพงหัวคะแนนท้องถิ่นในต่างจังหวัดได้

ท้ายที่สุด สื่อญี่ปุ่นสรุปว่าบทเรียนจากการเลือกตั้งไทยครั้งนี้คือ อารมณ์ร่วมของประชาชน มักจะอ่อนไหวต่อเรื่องอธิปไตยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเสมอ และคลิปเสียงเพียงคลิปเดียวสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ทางการเมืองที่ดูเหมือนจะแน่นอนให้กลายเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงได้เสมอครับ

ข้อมูลจาก : dmenu news

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

