สื่อญี่ปุ่น ชี้ สาเหตุ พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทย เพราะคลิปเสียง “อังเคิล”
สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ผลเลือกตั้งไทย ทำไมพรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทยทั้งที่กระแสดี ชี้เป้าจุดเปลี่ยนสำคัญคือคลิปเสียงหลุด “อุ๊งอิ๊ง-ฮุนเซน” ที่สร้างความโกรธแค้นจนรัฐบาลล่ม
สำนักข่าวญี่ปุ่นได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เจาะลึกผลการเลือกตั้งทั่วไปของไทยที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมา โดยตั้งข้อสังเกตถึงปรากฏการณ์ที่ “พรรคประชาชน” (พรรคก้าวไกล) ซึ่งเป็นพรรคความหวังของคนรุ่นใหม่และมีคะแนนนิยมนำโด่งในโพล กลับพ่ายแพ้ให้กับ พรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล
วิเคราะห์จุดเปลี่ยน “คลิปหลุด” เขย่าบัลลังก์
ประเด็นที่สื่อญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือชนวนเหตุที่ทำให้ขั้วอำนาจเดิมพังทลายและส่งผลมาถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยระบุว่าจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายมาจากการหลุดของ “คลิปเสียงสนทนา” ระหว่าง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) กับ สมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
ในคลิปดังกล่าว มีการเรียกขานกันอย่างสนิทสนมว่า “คุณลุง” ท่ามกลางสถานการณ์ข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาที่กำลังตึงเครียด นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพ ซึ่งได้จุดชนวนความโกรธแค้นให้กับประชาชนและฝ่ายความมั่นคงอย่างรุนแรง จนนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในที่สุด
“อนุทิน” ส้มหล่นหรือวางหมากมาดี?
ในช่วงที่บ้านเมืองตกอยู่ในวิกฤตศรัทธา นายอนุทิน ชาญวีรกูล ก้าวเข้ามาแสดงบทบาท “ผู้รักษาความสงบ” และชูนโยบายชาตินิยมที่ชัดเจน สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เบื่อหน่ายความขัดแย้งและกังวลเรื่องอธิปไตยของชาติ ตัดใจหันไปหาพรรคภูมิใจไทยที่ดู “ไว้ใจได้” มากกว่าในสถานการณ์ตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือการพ่ายแพ้ของพรรคประชาชน สื่อญี่ปุ่นเปรียบเทียบบรรยากาศการหาเสียงของพรรคส้มว่าเหมือนคอนเสิร์ตไอดอลที่มีแต่เสียงกรี๊ดและป้ายไฟ แต่ในโลกของความเป็นจริง คะแนนเสียงจากเยาวชนและคนเมืองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเจาะกำแพงหัวคะแนนท้องถิ่นในต่างจังหวัดได้
ท้ายที่สุด สื่อญี่ปุ่นสรุปว่าบทเรียนจากการเลือกตั้งไทยครั้งนี้คือ อารมณ์ร่วมของประชาชน มักจะอ่อนไหวต่อเรื่องอธิปไตยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเสมอ และคลิปเสียงเพียงคลิปเดียวสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ทางการเมืองที่ดูเหมือนจะแน่นอนให้กลายเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงได้เสมอครับ
ข้อมูลจาก : dmenu news
