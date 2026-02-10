ประวัติ ศุภโชค ศรีสุขจร สส.หนุ่มหล่อไฟแรง พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองใจสาวๆ ทั้งนครปฐม
ทำความรู้จัก ประวัติ “ศุภโชค ศรีสุขจร” สส.หนุ่มหล่อ จาก พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองหัวใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั่วนครปฐม
กำลังเป็นไวรัลติดอันดับ สส.หล่อ ในขณะนี้เลย สำหรับ ฟิล์ม ศุภโชค ศรีสุขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนครปฐม เขต 1 แม้ในปัจจุบันจะเพิ่งอายุแค่ 32 ปี แต่ผลงานของเขาที่ทำให้ชาวนครปฐมเห็นเป็นประจักษ์แล้วตั้งแต่สมัยเป็น สส.พรรคชาติไทยพัฒนา
ปัจจุบันย้ายบ้านมาซบอก พรรคภูมิใจไทย แต่ด้วยผลงานที่เขาสร้างมาบนความเชื่อมั่นของชาวบ้านในพื้นที่เขต 1 นครปฐม ทำให้ ศุภโชค ศรีสุขจร สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง 69 มาได้อีกครั้ง ในฐานะ สส.พรรคภูมิใจไทย ด้วยคะแนนสูงถึง 51,585 คะแนน แถมในตอนนี้สส.ฟิล์มกำลังถูกพูดถึงอย่างมากจากสาว ๆ ว่าเป็น สส.หล่อ จนเป็นไวรัลเลยทีเดียว
วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ เลยอยากจะใช้โอกาสนี้ในการ เปิดประวัติ สส.ฟิล์ม ศุภโชค ศรีสุขจร บอกเลยว่าโปรไฟล์เขาไม่ธรรมดาเลยจริง ๆ เพราะนอกจากจะเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง สส.ฟิล์มยังเป็นถึงทายาทตระกูลดัง และเรียนจบปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
ประวัติ สส. ศุภโชค ศรีสุขจร ลูกชายอดีต สว. นครปฐม
ศุภโชค ศรีสุขจร ชื่อเล่น ฟิล์ม เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ที่ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรของ นายธงชัย ศรีสุขจร อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดนครปฐม กับสุภาภรณ์ ศรีสุขจร
ด้านการศึกษา สส.ฟิล์ม ศุภโชค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก่อนจะบินไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ข้อมูล ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังจากเรียนจบมา สส. ศุภโชค ศรีสุขจร ก็ได้เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และเป็นสมาชิกขององค์การบริหารจังหวัดนครปฐม
เส้นทางการเมืองของ สส. ศุภโชค
สส. ฟิล์ม เริ่มหันมาสนใจงานด้านการเมือง เพราะมุ่งมั่นอยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดเช่นเดียวกับพ่อ ก่อนจะตัดสินใจก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ส.อบจ.) เขตอำเภอเมืองนครปฐม
ขณะดำรงตำแหน่งเป็น ส.อบจ. ศุภโชค มีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่ในวงการการเมืองหลายท่าน รวมถึงจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ทำให้ฟิล์มได้รู้จักกับ อนุชา สะสมทรัพย์ อดีตรมช.สธ. ในรัฐบาลแพทองธาร, อดีตรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา, อดีตสส.นครปฐม และอดีตสว.นครปฐม
นอกจากนั้นยังได้รู้จักกับ เผดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีตรมต.แรงงาน ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์, อดีตรมช.คมนาคม ในรัฐบาลชวนหลีกภัย และอดีตสส.นครปฐม 8 สมัย
ทำให้ในปีพ.ศ.2565 ศุภโชค มีโอกาสเจอ วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาในขณะนั้น และได้พูดคุยอุดมการณ์ แนวทางการทำงาน ซึ่งเขามองว่าตอบโจทย์กับประชาชน และเตรียมเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส. อายุน้อยที่สุดของพรรคชาติไทยพัฒนา
ทั้งนี้หนึ่งในผลงานเด่นของ สส.ฟิล์ม ในสมัยที่อยู่ในสังกัด พรรคชาติไทยพัฒนา ก็คือการผลักดันนโยบายที่มีชื่อว่า WOW Thailand ซึ่งประกอบไปด้วย Wealth (สร้างความมั่งคั่ง) Opportunity (สร้างโอกาส) และ Welfare for All (สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคน)
ต่อมาในปีพ.ศ.2566 ฟิล์ม ศุภโชค ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนครปฐม สังกัด พรรคชาติไทยพัฒนา และได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งในตอนนั้น สส.ศุภโชค เพิ่งมีอายุเพียง 29-30 ปี ทำให้เขากลายเป็นสส.ที่อายุน้อยที่สุดในพรรคชาติไทยพัฒนาเลย
จากนั้นในปี 2568 ชื่อของ สส.ฟิล์ม ศุภโชค ศรีสุขจร ก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อเขาได้ตัดสินใจย้ายบ้านจากพรรคชาติไทยพํฒนา มาซบอกบ้านสีน้ำเงินอย่าง พรรคภูมิใจไทย ก่อนจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.แบบแบ่งเขต ซึ่งฟิล์มยังคงลงสมัครในเขต 1 จ.นครปฐม เหมือนเดิม และแน่นอนว่าในการเลือกตั้ง 69 ที่ผ่านมา (8 ก.พ. 69) ศุภโชค ศรีสุขจร สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ในฐานะ สส.พรรคภูมิใจไทย ด้วยคะแนนที่ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างขาดลอย
ด้านครอบครัว
สำหรับชีวิตครอบครัว สส.ศุภโชค ศรีสุขจร ได้จัดพิธีแต่งงานกับ ภญ. ญาดาภา หรือ เตย เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา แต่น่าเศร้าที่ภรรยาของ สส.ฟิล์ม ได้จากไปอย่างสงบในเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2566 หลังแต่งงานกันได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อนุทิน เตรียมขึ้นรถแห่ ขอบคุณชาวปราจีนบุรี เย็นนี้! แลนด์สไลด์ภูมิใจไทยทั้ง 3 เขต
- จับตา ภูมิใจไทย ดึง เพื่อไทย ร่วมรัฐบาล ดัดหลังไม่เชิญ กล้าธรรม ร่วม
- ตำนานความขลัง “ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์” ศูนย์รวมใจเมืองแปะ เบื้องหลังแลนด์สไลด์ ภูมิใจไทย
อ้างอิงจาก : th.wikipedia, FB ศุภโชค ศรีสุขจร – Supachok Srisukajorn
ติดตาม The Thaiger บน Google News: