ข่าว

ประวัติ ศุภโชค ศรีสุขจร สส.หนุ่มหล่อไฟแรง พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองใจสาวๆ ทั้งนครปฐม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 16:50 น.
1,790
ประวัติ ศุภโชค ศรีสุขจร สส.หนุ่มหล่อไฟแรง พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองใจสาวๆ ทั้งนครปฐม

ทำความรู้จัก ประวัติ “ศุภโชค ศรีสุขจร” สส.หนุ่มหล่อ จาก พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองหัวใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั่วนครปฐม

กำลังเป็นไวรัลติดอันดับ สส.หล่อ ในขณะนี้เลย สำหรับ ฟิล์ม ศุภโชค ศรีสุขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนครปฐม เขต 1 แม้ในปัจจุบันจะเพิ่งอายุแค่ 32 ปี แต่ผลงานของเขาที่ทำให้ชาวนครปฐมเห็นเป็นประจักษ์แล้วตั้งแต่สมัยเป็น สส.พรรคชาติไทยพัฒนา

ปัจจุบันย้ายบ้านมาซบอก พรรคภูมิใจไทย แต่ด้วยผลงานที่เขาสร้างมาบนความเชื่อมั่นของชาวบ้านในพื้นที่เขต 1 นครปฐม ทำให้ ศุภโชค ศรีสุขจร สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง 69 มาได้อีกครั้ง ในฐานะ สส.พรรคภูมิใจไทย ด้วยคะแนนสูงถึง 51,585 คะแนน แถมในตอนนี้สส.ฟิล์มกำลังถูกพูดถึงอย่างมากจากสาว ๆ ว่าเป็น สส.หล่อ จนเป็นไวรัลเลยทีเดียว

วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ เลยอยากจะใช้โอกาสนี้ในการ เปิดประวัติ สส.ฟิล์ม ศุภโชค ศรีสุขจร บอกเลยว่าโปรไฟล์เขาไม่ธรรมดาเลยจริง ๆ เพราะนอกจากจะเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง สส.ฟิล์มยังเป็นถึงทายาทตระกูลดัง และเรียนจบปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ประวัติ ศุภโชค ศรีสุขจร สส.พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองใจสาวๆ ทั้งนครปฐม-1
ภาพจาก : FB ศุภโชค ศรีสุขจร – Supachok Srisukajorn

ประวัติ สส. ศุภโชค ศรีสุขจร ลูกชายอดีต สว. นครปฐม

ศุภโชค ศรีสุขจร ชื่อเล่น ฟิล์ม เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ที่ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรของ นายธงชัย ศรีสุขจร อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดนครปฐม กับสุภาภรณ์ ศรีสุขจร

ด้านการศึกษา สส.ฟิล์ม ศุภโชค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก่อนจะบินไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ข้อมูล ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากเรียนจบมา สส. ศุภโชค ศรีสุขจร ก็ได้เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และเป็นสมาชิกขององค์การบริหารจังหวัดนครปฐม

สส. ศุภโชค ศรีสุขจร ชาติไทยพัฒนา

เส้นทางการเมืองของ สส. ศุภโชค

สส. ฟิล์ม เริ่มหันมาสนใจงานด้านการเมือง เพราะมุ่งมั่นอยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดเช่นเดียวกับพ่อ ก่อนจะตัดสินใจก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ส.อบจ.) เขตอำเภอเมืองนครปฐม

ขณะดำรงตำแหน่งเป็น ส.อบจ. ศุภโชค มีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่ในวงการการเมืองหลายท่าน รวมถึงจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ทำให้ฟิล์มได้รู้จักกับ อนุชา สะสมทรัพย์ อดีตรมช.สธ. ในรัฐบาลแพทองธาร, อดีตรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา, อดีตสส.นครปฐม และอดีตสว.นครปฐม

นอกจากนั้นยังได้รู้จักกับ เผดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีตรมต.แรงงาน ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์, อดีตรมช.คมนาคม ในรัฐบาลชวนหลีกภัย และอดีตสส.นครปฐม 8 สมัย

ทำให้ในปีพ.ศ.2565 ศุภโชค มีโอกาสเจอ วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาในขณะนั้น และได้พูดคุยอุดมการณ์ แนวทางการทำงาน ซึ่งเขามองว่าตอบโจทย์กับประชาชน และเตรียมเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส. อายุน้อยที่สุดของพรรคชาติไทยพัฒนา

ทั้งนี้หนึ่งในผลงานเด่นของ สส.ฟิล์ม ในสมัยที่อยู่ในสังกัด พรรคชาติไทยพัฒนา ก็คือการผลักดันนโยบายที่มีชื่อว่า WOW Thailand ซึ่งประกอบไปด้วย Wealth (สร้างความมั่งคั่ง) Opportunity (สร้างโอกาส) และ Welfare for All (สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคน)

สส. ศุภโชค ศรีสุขจร ผลงาน ชีวิตครอบครัว

ต่อมาในปีพ.ศ.2566 ฟิล์ม ศุภโชค ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนครปฐม สังกัด พรรคชาติไทยพัฒนา และได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งในตอนนั้น สส.ศุภโชค เพิ่งมีอายุเพียง 29-30 ปี ทำให้เขากลายเป็นสส.ที่อายุน้อยที่สุดในพรรคชาติไทยพัฒนาเลย

ประวัติ ศุภโชค ศรีสุขจร สส.พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองใจสาวๆ ทั้งนครปฐม-2
ภาพจาก : FB ศุภโชค ศรีสุขจร – Supachok Srisukajorn

สส. ศุภโชค ศรีสุขจร เขต 1 นครปฐม

จากนั้นในปี 2568 ชื่อของ สส.ฟิล์ม ศุภโชค ศรีสุขจร ก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อเขาได้ตัดสินใจย้ายบ้านจากพรรคชาติไทยพํฒนา มาซบอกบ้านสีน้ำเงินอย่าง พรรคภูมิใจไทย ก่อนจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.แบบแบ่งเขต ซึ่งฟิล์มยังคงลงสมัครในเขต 1 จ.นครปฐม เหมือนเดิม และแน่นอนว่าในการเลือกตั้ง 69 ที่ผ่านมา (8 ก.พ. 69) ศุภโชค ศรีสุขจร สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ในฐานะ สส.พรรคภูมิใจไทย ด้วยคะแนนที่ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างขาดลอย

ด้านครอบครัว

สำหรับชีวิตครอบครัว สส.ศุภโชค ศรีสุขจร ได้จัดพิธีแต่งงานกับ ภญ. ญาดาภา หรือ เตย เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา แต่น่าเศร้าที่ภรรยาของ สส.ฟิล์ม ได้จากไปอย่างสงบในเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2566 หลังแต่งงานกันได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้น

ประวัติ ศุภโชค ศรีสุขจร สส.พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองใจสาวๆ ทั้งนครปฐม-4
ภาพจาก : FB ศุภโชค ศรีสุขจร – Supachok Srisukajorn
ประวัติ ศุภโชค ศรีสุขจร สส.พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองใจสาวๆ ทั้งนครปฐม-5
ภาพจาก : FB ศุภโชค ศรีสุขจร – Supachok Srisukajorn
ประวัติ ศุภโชค ศรีสุขจร สส.พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองใจสาวๆ ทั้งนครปฐม-6
ภาพจาก : FB ศุภโชค ศรีสุขจร – Supachok Srisukajorn

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : th.wikipedia, FB ศุภโชค ศรีสุขจร – Supachok Srisukajorn

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไอซ์ สงสัยทำไม กกต. รอ 2 วัน ปมนับคะแนนใหม่ ชลบุรี เขต 1 หวั่นบัตรเขย่ง ข่าวการเมือง

ไอซ์ ถาม กกต. ขอ 2 วันทำอะไร ผลิตบัตรใหม่? หรือปล่อยให้คนโกรธจนเหนื่อย

2 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/2/69 จับตาเด่น-รอง แจกเลขชุดแบบจุกๆ Line News

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/2/69 จับตาเด่น-รอง แจกเลขชุดแบบจุกๆ

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวโพสต์รูปโป๊เมียน้อยพ่อลงเว็บนัดยิ้ม งงหนัก! เจอส่งกลับซังเตหลังเพิ่งพ้นโทษ

9 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไทยตกต่ำรอบ 14 ปี ผลคะแนนทุจริตภาครัฐ ร่วง 116 ของโลก ชนะแค่เขมร พม่า

21 นาที ที่แล้ว
รวบชายคลั่ง บุกบ้าน &quot;อัศวเหม&quot; ชักปืนยิงขึ้นฟ้าสนั่น อ้างมีองค์เทพเข้าสิง ข่าว

รวบชายคลั่ง บุกบ้าน “อัศวเหม” ชักปืนยิงขึ้นฟ้าสนั่น อ้างมีองค์เทพเข้าสิง

36 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงหีบเหล็กเลือกตั้งในกัมพูชาที่มีคุณภาพดีและแข็งแรง ข่าว

เพจดัง เทียบหีบเลือกตั้ง ไทย-กัมพูชา แซวแรง ไม่ต้องนับใหม่แบบชลบุรี ฮุนเซน รวบหมด

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! รถตู้ รพ.อุทัยธานี ชนรถบรรทุก 6 ล้อ ดับคาที่ 3 ราย บาดเจ็บนับ 10

58 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ศุภโชค ศรีสุขจร สส.หนุ่มหล่อไฟแรง พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองใจสาวๆ ทั้งนครปฐม ข่าว

ประวัติ ศุภโชค ศรีสุขจร สส.หนุ่มหล่อไฟแรง พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองใจสาวๆ ทั้งนครปฐม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ท้าต่อย กกต. 8 รุม 1 เพื่อเรียกร้องความยุติธรรม ข่าว

พี่เต้ เลือดขึ้นหน้า ท้าต่อย กกต. 8 รุม 1 ยืนยัน ชกกันแบบกีฬา ยัวะจัดคะแนนหาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แอร์ ภัณฑิลา ท้องลูกคนที่ 2 เผยคลิปแจ้งข่าวดีสุดน่ารัก รับวันวาเลนไทน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอยเลือกตั้ง 66 กกต. เคยสั่งนับใหม่ 47 หน่วย ปมคะแนนเขย่ง สุดท้ายผลไม่เปลี่ยน ข่าวการเมือง

ย้อนรอยเลือกตั้ง 66 กกต. เคยสั่งนับใหม่ 47 หน่วย ปมคะแนนเขย่ง สุดท้ายผลไม่เปลี่ยน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เศร้า สิ้นตำนานอัลเทอร์เนทีฟ 90s! มือกีตาร์วง Cake ลาโลกวัย 56 กะรัต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาฯ กกต. ผู้ชี้แจงปมร้องนับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พจน์ อานนท์ ลั่นแพ้ก็คือแพ้ ย้อนปี 66 พรรคอันดับ 1 ไม่เห็นมีใครท้วง ขอนับคะแนนใหม่ บันเทิง

พจน์ อานนท์ ลั่นแพ้ก็คือแพ้ ย้อนปี 66 พรรคอันดับ 1 ไม่เห็นมีใครท้วง ขอนับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ปู กนกวรรณ ร่ำไห้ ยอมรับเลิก เด๋อ ดอกสะเดา จับได้ซุกโลกอีกใบนาน 29 ปี!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ซัก “กกต.” ทวงคืนไดโนเสาร์ ชี้คะแนนบนเว็บกับกระดานไม่เท่ากัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. พะเยา แถลงข่าวจับกรรมการฉีกบัตรเลือกตั้ง 14 ใบ ข่าวการเมือง

กกต. เคลียร์ปม โกงเลือกตั้งพะเยา ฉีกบัตร 14 ยันคะแนนยังบริสุทธิ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองเลขาฯ กกต. เผย 2 สาเหตุ กรรมการพิจารณานับคะแนน-เลือกตั้งใหม่ ข่าวการเมือง

กกต. เฉลยสาเหตุ ทำไมขอนับคะแนนใหม่ไม่ได้? ชี้ ต้องมีหลักฐานท้วงหน้าหน่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดคำแถลง กกต. แจงดราม่าชลบุรี ยันเปิดหีบตัดสายรัดคือ ขั้นตอนยุบรวม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. แจงปม เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 เผยสั่งนับคะแนนใหม่ไม่ได้ ต้องรอผลสอบภายใน 2 วัน ข่าวการเมือง

กกต. แจงปม เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 เผยสั่งนับคะแนนใหม่ไม่ได้ ต้องรอผลสอบภายใน 2 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัยภูมิเขต 7 ผลนับคะแนน ข่าวภูมิภาค

แฉคลิปฉาว “เลือกตั้งชัยภูมิ เขต 7” งัดหีบกลางวงล้อม! เดือดงบ 7000 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Hesai แต่งตั้ง Grab เป็นผู้จัดจำหน่าย LiDAR รายเดียวในภูมิภาค ตอบรับดีมานด์ยานยนต์ระบบอัตโนมัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เท้ง สวนกลับ สุชาติ ยันไร้ใบสั่งป่วน นับคะแนนชลบุรี เขต 1 ลั่น แพ้ได้แต่ประชาชนรับการโกงไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิจิตรโป๊ะแตก! กกต. รับเอง “บัตรเขย่ง” เขต 2 อึ้ง ปธ.หน่วยยอมให้ ตร. กาข้ามเขต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พรรคส้ม” เดินหน้าลุยยื่นนับคะแนนใหม่ 10 เขต โกงนับคะแนนยอมไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 16:50 น.
1,790
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอซ์ สงสัยทำไม กกต. รอ 2 วัน ปมนับคะแนนใหม่ ชลบุรี เขต 1 หวั่นบัตรเขย่ง

ไอซ์ ถาม กกต. ขอ 2 วันทำอะไร ผลิตบัตรใหม่? หรือปล่อยให้คนโกรธจนเหนื่อย

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/2/69 จับตาเด่น-รอง แจกเลขชุดแบบจุกๆ

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/2/69 จับตาเด่น-รอง แจกเลขชุดแบบจุกๆ

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

สาวโพสต์รูปโป๊เมียน้อยพ่อลงเว็บนัดยิ้ม งงหนัก! เจอส่งกลับซังเตหลังเพิ่งพ้นโทษ

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
เต้ มงคลกิตติ์ ท้าต่อย กกต. 8 รุม 1 เพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

พี่เต้ เลือดขึ้นหน้า ท้าต่อย กกต. 8 รุม 1 ยืนยัน ชกกันแบบกีฬา ยัวะจัดคะแนนหาย

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button