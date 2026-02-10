บันเทิง

ช็อกฮอลลีวู้ด! อดีตดาราเด็กจากหนังดัง ลาโลกกะทันหันในวัย 33 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 16:50 น.
67
เบลค การ์เร็ตต์ อดีตดาราเด็ก

ช็อกฮอลลีวู้ด! เบลค การ์เร็ตต์ ดาราเด็กจากหนังดัง “How to Eat Fried Worms” ลาโลกกะทันหันในวัย 33 ปี แม่เผยปมมรณะอาจเกิดจากการใช้ยารักษาตัว

วงการบันเทิงฝั่งอเมริกาต้องพบกับข่าวเศร้าสลดรับต้นสัปดาห์ เมื่อมีรายงานยืนยันการเสียชีวิตของเบลค การ์เร็ตต์ (Blake Garrett) อดีตนักแสดงเด็กมากฝีมือ ที่หลายคนจดจำได้จากบทบาทสุดกวนในภาพยนตร์คอมเมดี้ขวัญใจวัยรุ่นยุค 2000s อย่าง “How to Eat Fried Worms” หรือในชื่อไทย “วัยเฮี้ยว ป่วนเมนูพิสดาร” โดยเขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัยเพียง 33 ปี

แหล่งข่าวจาก TMZ สื่อแท็บลอยด์ชื่อดังรายงานว่า อดีตดาราเด็กชื่อดังเสียชีวิตที่รัฐโอคลาโฮมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดย คุณแม่แครอล ได้ออกมาเปิดใจด้วยความอาลัยว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ลูกชายถูกหามส่งโรงพยาบาลและแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น “โรคงูสวัด” (Shingles)

แม้สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะยังไม่ถูกเปิดเผย แต่หัวอกคนเป็นแม่ตั้งข้อสังเกตด้วยความกังวลว่า การจากไปของลูกชายอาจเป็น “อุบัติเหตุ” ที่เกิดจากการใช้ยาเพื่อดูแลตัวเอง เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดจากโรคดังกล่าว

Blake Garrett ดาราเด็กชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 33 ปี
Gran Via/New Line/Imagine Ent/Walden Media/Kobal / Shutterstock

ย้อนรอยผลงานจาก “ลูกไล่จอมแสบ” สู่รางวัลเกียรติยศ

สำหรับแฟนหนังยุค 2000s คงคุ้นหน้าคุ้นตาหนุ่มน้อยจากออสติน เท็กซัส คนนี้เป็นอย่างดี ในบทบาท “พลั๊ก” ลูกสมุนของหัวโจกจอมบูลลี่ในภาพยนตร์เรื่อง How to Eat Fried Worms (2006) ที่เล่าเรื่องราวสุดป่วนของเด็กชายบิลลี่ รับบทโดย ลุค เบนวอร์ด (Luke Benward) ที่ต้องรับคำท้ากินหนอนแบบห้ามอ้วก!

แม้ในจอจะรับบทเป็นเด็กแก๊งบูลลี่ แต่เบลคเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นอย่าง “The Oklahoman” ว่า บรรยากาศในกองถ่ายนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน และด้วยเคมีที่เข้าขากันสุดๆ ของทีมนักแสดงเด็กชุดนี้ ส่งผลให้พวกเขาคว้ารางวัลอันทรงเกียรติทีมนักแสดงเด็กยอดเยี่ยมจากเวทียังอาร์ตติสอวอร์ดส์ ในปี 2007 มาครองได้สำเร็จ

สำหรับเส้นทางบันเทิง เจ้าหนูละครเวทีและทัวร์โลกกับ “บาร์นีย์” ก่อนจะแจ้งเกิดบนจอเงิน เบลคสั่งสมประสบการณ์มาอย่างโชกโชนในสายละครเวที ไม่ว่าจะเป็นโปรดักชั่นใหญ่อย่าง อะลาดิน, พ่อมดแห่งออซ (The Wizard of Oz), แอนนี่ (Annie) และ กรีส (Grease)

นอกจากนี้สื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่อย่าง “เดดไลน์” ยังระบุว่า เขาเคยเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงของ Barney’s Colorful World International Tour ช่วงปี 2003-2004 เดินสายมอบความสุขให้เด็กๆ ทั่วโลก ซึ่งเบลคเคยเล่าความประทับใจตลกๆ ไว้ว่า เด็กๆ ในต่างแดนมักจะตื่นเต้นกับสีผมของเขามาก “เด็กบางคนไม่เคยเห็นสีผมแบบผมมาก่อนเลย”

การจากไปของเบลค การ์เร็ตต์ นับเป็นการสูญเสียอีกหนึ่งดาวรุ่งที่เคยสร้างสีสันให้กับวงการภาพยนตร์เด็ก ทางเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและแฟนคลับของเขา ณ ที่นี้.

เบลค การ์เร็ต
แฟ้มภาพ @Facebook
เบลคการ์เร็ตต์ สมัยโด่งดังจากบทบาทนักแสดงตัวจิ๋ว
Cr. @Denise Truscello/WireImage
นักแสดงเด็กชื่อดัง ผู้เป็นที่รู้จักจากบทบาทในภาพยนตร์ตลกเรื่อง How to Eat Fried Worms เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 33 ปี
ภาพ @Facebook

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

