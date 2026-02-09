อาร์ต พศุตม์ ขยี้หนัก “ตัวซวยพรรค” ปากพาพังเชียร์ใครล่มจมหมด หวังคนใหม่ก็ไม่ได้เป็น

ควันหลงหลังผลเลือกตั้ง 69 พระเอกหนุ่ม “อาร์ต พศุตม์” โพสต์ฉลองแสบทรวง รัวกลอนฟาด “ตัวตึงโซเชียล” อักษรย่อ ต. คือตัวทำพรรคเสื่อมศรัทธา แซะยับเชียร์ใครไม่เคยอยู่ครบสมัย ล่าสุดโดนบล็อกหนี เจ้าตัวสะใจลั่น น่าสมเพช-ร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้วมั้ง
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงหลังปิดหีบนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 เมื่อพระเอกหนุ่มชื่อดัง “อาร์ต” พศุตม์ บานแย้ม โพสต์ข้อความไม่ไว้หน้า โดยเป็นการแชร์ผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมระบุถึงบุคคลปริศนาอักษรย่อ “ต.” แบบสุดเดือดว่า ให้กลั้นน้ำตาเอาไว้ อย่าเพิ่งกัดลิ้นตัวเองตายเสียก่อน พร้อมตั้งฉายาให้เสร็จสรรพว่าเป็น “นายกโพล” ที่ป่านนี้น้ำตาท่วมโอ่งไปแล้ว
อาร์ตระบุชัดเจนว่า ตนไม่ได้บ้าการเมือง แต่ที่ออกมาโพสต์เพราะความ “สะใจ” โดยมองว่า บุคคลคนนี้คือต้นเหตุที่ทำให้พรรคการเมืองที่ตนเองเชียร์ต้องเสื่อมถอย เพราะพฤติกรรมด่ากราดไปทั่วจนคนเกลียดชัง
ความเดือดยังไม่จบเพียงเท่านี้ เมื่ออาร์ตได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงอาถรรพ์ของบุคคลดังกล่าวแบบเจ็บแสบว่า “เชียร์ 3 คน อยู่ไม่ครบสมัยสักคน มาเชียร์คนใหม่ก็ไม่ได้เป็น หรือมึงคือตัวซวย น่าคิดนะ” ซึ่งเป็นการจี้จุดไปที่ประวัติการเชียร์นักการเมืองในอดีตของบุคคลรายนี้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในระยะยาวสักรายเดียว
ล่าสุดวันนี้ (9 ก.พ. 69) พระเอกหนุ่มอัปเดตสถานการณ์ต่อว่า หลังจากที่ตนเข้าไปส่องดูความเคลื่อนไหว ปรากฏว่าถูกบุคคลดังกล่าว “บล็อก” เฟซบุ๊กหนีไปเรียบร้อยแล้ว โดยอาร์ตได้ตอกกลับแบบนิ่มๆ ว่า “ตื่นมาส่องไอ้ตัวซวยพรรค บล็อกตูเฉย ร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้วมั้งเด็กน้อย น่าสมเพช อกตัญญูไม่มีวันเจริญจริงๆ”
นอกจากนี้ดาราเจ้าของโพสต์ยังอาสาแต่งกลอนฟาดทิ้งท้ายถึงพฤติกรรม “ปากพาสร้างศัตรู” ของคู่กรณีไว้อย่างเจ็บแสบ โดยมีใจความสำคัญระบุว่า เหตุผลที่พรรคคะแนนดรอปและเสื่อมศรัทธา เป็นเพราะพฤติกรรมปากคะนองด่าคนอื่นไปทั่วเหมือนหมาบ้าจนเพื่อนไม่คบ และตอกย้ำว่า “คราบน้ำตาจะเลอะหมอนไหมนะ เชียร์อะไรก็แพ้ ตัวซวยจริงๆ”
คอมเมนต์ชาวเน็ตสะใจ “ขยี้จอมแบก”
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลาย โดยหลายคนระบุว่า “รู้เลยว่าหมายถึงใคร” พร้อมทั้งแสดงความสะใจที่อาร์ต พศุตม์ ออกมาฟาดแบบตรงไปตรงมา ขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของกองเชียร์บางกลุ่มที่ยิ่งเชียร์ยิ่งทำให้พรรคได้รับความนิยมลดลง
“555 ไอ้หมาสองหัวนั่นรีป่าวพี่ รู้เลยว่าใคร”
“นายกโซเชี่ยล ร้องไห้กันระงมเลยลูกพี่”
“รู้เลยหมายถึงใคร 5555”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- น็อต วรฤทธิ์ โพสต์คติสอนตัวเองและครอบครัว 6 ข้อ ติด #เลือกคบคน
- ส่องโพสต์ ไอซ์ รักชนก หลังผลคะแนนไม่เป็นใจ ทั้งเลือกตั้งและทีมรัก!
- เปิดวาทะจี้ใจ อนุทิน หล่นขอบคุณ พรรคประชาชน กลางรายการสรยุทธ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: