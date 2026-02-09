เฮ้ง สุชาติ สุดซึ้ง พระคุณพ่อแม่ ลุ้นผลเลือกตั้งยันเที่ยงคืน ขอทำเพื่อชาวชลบุรี
“สุชาติ” สุดกลั้น โพสต์ถึงพ่อแม่ นั่งลุ้นผลเลือกตั้งยันเที่ยงคืน เหมือนหายป่วยปลิดทิ้ง หลังเห็นคะแนนชาวชลบุรีเทใจให้
ผู้สื่อข่าวรายงานควันหลงหลังการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น แกนนำพรรคภูมิใจไทย จังหวัดชลบุรี ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “สุชาติ ชมกลิ่น” โพสต์ข้อความถ่ายทอดความรู้สึกสุดซึ้งถึงพ่อและแม่ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ และขอบคุณพี่น้องชาวชลบุรีที่มอบคะแนนเสียงให้
นายสุชาติ ระบุว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (8 ก.พ.) พ่อและแม่ของตนได้เดินทางมาที่สำนักงานพรรคภูมิใจไทย จ.ชลบุรี ตั้งแต่ช่วงเย็นเพื่อร่วมรอลุ้นผลคะแนนพร้อมกับทีมงานและประชาชนในพื้นที่ แม้ปกติท่านทั้งสองจะเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำ แต่เมื่อคืนอยู่รอจนถึงเกือบเที่ยงคืน
“ปกติ 1-2 ทุ่มก็จะได้เวลาเข้านอน วันนี้พ่อกับแม่ดูแข็งแรงเป็นพิเศษ ทั้งๆ ที่แม่เดินไม่ได้แล้ว ส่วนพ่อต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันอยู่ตลอดเวลา แต่วันนี้ได้เห็นผลคะแนนที่ออกมา ทำให้พ่อกับแม่ตาสว่างและยิ้มได้เสมือนไม่ใช่คนป่วย” นายสุชาติ กล่าว
นอกจากนี้ นายสุชาติยังได้ย้ำถึงความผูกพันกับจังหวัดชลบุรีว่าครอบครัวเป็นคนชลบุรีโดยกำเนิด ตระหนักเสมอว่าเป็นหนี้บุญคุณคนในจังหวัดชลบุรีตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
“ทุกคำพูด ทุกกำลังใจ ทุกความรัก และทุกคะแนนเสียงที่ผมเคยได้รับมาไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน ผมมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกอย่างเกิดประโยชน์งอกเงยเป็นผลลัพธ์ที่ดีกลับคืนสู่พี่น้องทุกๆ คน”
โพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ทำให้เห็นถึงยังคงเหนียวแน่นในพื้นที่ชลบุรีของนายสุชาติในการเลือกตั้งครั้งนี้ แม้ว่าจะมีดราม่ามากมายเรื่องสำนักงานประกันสังคม
