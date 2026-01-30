ข่าวดาราบันเทิง

หนุ่ม กะลา ควง จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง หอบเงินสดกว้านซื้อทองคำแท่ง 100 บาท

เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 09:30 น.
หนุ่ม กะลา ควง จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง หอบเงินสดกว้านซื้อทองคำแท่ง 100 บาท ในวันที่ราคาทองพุ่งสูงถึงบาทละ 81000 บาท

“หนุ่ม กะลา” ควงแขนแฟนสาว “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” หอบเงินสดเข้าร้านทอง กว้านซื้อทองคำแท่ง หนัก 100 บาทเป็นสมบัติ ในวันที่ราคาทองพุ่งสูงเป็นประวัติกาล

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่ขยันทำงานหาเงินด้วยกันทั้งคู่ สำหรับนักร้องเสียงนุ่ม หนุ่ม กะลา กับแฟนสาว CEO คนสวย “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” ซึ่งนอกจากภาพความสวีทหวานระหว่างสองคนนี้ ก็ยังมีโมเมนต์ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองแบบสุดความสามารถ โดยจะมีอีกฝ่ายคอนซัพพอร์ตเป็นกำลังใจอยู่ใกล้ ๆ เสมอ จนคนทั้งโซเชียลอิจฉาตาร้อนกับความรักที่ทั้งสองมีให้กันเป็นอย่างมาก

แต่ทำงานหาเงินมาไม่เอาไปลงทุนต่อยอดมันก็คงจะหมดไปในที่สุด และในวันที่ราคาทองคำในตลาดโลกมีราคาพุ่งสูงมากเป็นประวัติกาล โดยเมื่อวานนี้ (29 ม.ค. 69) ทองคำแท่งมีราคาสูงถึงบาทละ 81,500 บาท เห็นแบบนี้แล้ว หนุ่ม กะลา ไม่รอช้า รีบควงแขนแฟนสาว จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง ตรงดิ่งเข้าร้านทอง พร้อมหอบเงินสดปึกใหญ่หลายปึก เพื่อซื้อทองคำแท่งจำนวน 100 บาท ภายในวันเดียว

นักร้องดังโพสต์ภาพกองเงิน และทองคำลงในเพจเฟซบุ๊ก พร้อมระบุแคปชั่นว่า“ช่วงตื่นทอง ออมไว้สักหน่อย #ออมทองไว้ดองสาว #หนุ่มกะลา ทองสวยๆจากห้างทองเพชรมังกร พระพุทธบาท ขอบคุณพี่สาครับ”

หนุ่ม กะลา ควง จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง หอบเงินสดกว้านซื้อทองคำแท่ง 100 บาท-4

หนุ่ม กะลา ควง จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง หอบเงินสดกว้านซื้อทองคำแท่ง 100 บาท-2

หนุ่ม กะลา ควง จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง หอบเงินสดกว้านซื้อทองคำแท่ง 100 บาท-3

อ้างอิงจาก : FB Num KALA

