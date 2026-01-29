กพท. สั่งเชือด! เรียกแอร์เอเชีย แจงยิบ ปมลืม 23 ผู้โดยสารทิ้งคารถบัส กลางดอนเมือง
สำนักงานการบินพลเรือนฯ เรียกไทยแอร์เอเชียเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงทันที กรณีสื่อสารผิดพลาดจนลืมผู้โดยสารเกือบครึ่งคันรถบัส เที่ยวบินดอนเมือง-หาดใหญ่ ด้านสายการบินน้อมรับผิด เร่งสอบสวนคนทำผิดกฎระเบียบ
วันที่ 29 มกราคม 2569 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand) หรือ กพท. ไม่นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบิน FD3116 ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางดอนเมืองมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา หลังปรากฏข้อมูลความผิดพลาดในกระบวนการรับส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารกับอากาศยาน จนส่งผลให้มีผู้โดยสารจำนวน 23 คนตกค้างอยู่ภายในรถบัส และทำให้เที่ยวบินดังกล่าวไม่สามารถออกเดินทางได้ตามกำหนดเวลา
ภายหลังจากรับทราบเรื่อง ทาง กพท. ได้ดำเนินการเรียกให้ตัวแทนจากสายการบินแอร์เอเชียเข้าพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน โดยประเด็นหลักที่ต้องการคำอธิบายเน้นไปที่ระบบการประสานงานและการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนผู้โดยสารก่อนทำการบิน
เพื่อนำมาประเมินว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานในวันเกิดเหตุนั้นมีความหละหลวม หรือขัดต่อมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการที่หน่วยงานกำกับดูแลได้วางไว้หรือไม่
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ทางสายการบินแอร์เอเชียได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าเที่ยวบิน FD3116 ซึ่งมีกำหนดเดิมต้องออกเดินทางในเวลา 07.10 น. พร้อมผู้โดยสารรวม 136 คนนั้น
ได้เกิดเหตุขัดข้องจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่างเจ้าหน้าที่หน้างาน ส่งผลให้ผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งยังเดินทางไปไม่ถึงเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม กัปตันตัดสินใจที่จะรอรับผู้โดยสารที่ตกค้างทั้งหมดเพื่อให้ได้เดินทางไปพร้อมกัน
ทำให้เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดไปประมาณ 36 นาที ซึ่งทางสายการบินได้กล่าวขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่ตามระเบียบของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
