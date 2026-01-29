ข่าว

ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 11:55 น.
56
ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด

ปิดฉากคดีอัปยศ ฎีกายืนคุกยาว 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” แก๊งค้ามนุษย์ อาบอบนวด วิคตอเรียซีเครท สั่งชดใช้เหยื่อดอกเบี้ย 7.5%

ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีค้ามนุษย์หมายเลขดำ คม.26/2561 สถานอาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ให้จำคุก ป๋าติ๊ก ศรัทธาธรรม แจ้งฉาย ผู้จัดการสถานบริการ และพวกรวม 5 คน ในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมายคนละ 50 ปี พร้อมแก้คำพิพากษาในส่วนแพ่ง ให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินชดเชยแก่ผู้เสียหายเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี

เปิดพฤติการณ์เหี้ยม ลวงเด็กค้ากาม-ขู่บังคับ

คดีนี้พนักงานอัยการและผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงสาวรวม 3 คน ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยรวม 7 ราย ประกอบด้วย นายศรัทธาธรรม (ป๋าติ๊ก), นายบุญทรัพย์ (ป๋ากบ), นายชัยณรงค์ (ป๋าสง่า), นายเอกณพัชร์ (พี่ป๊อป), หจก.อมรินทร์ ออนเซน, น.ส.ศศิธร (หุ้นส่วนผู้จัดการ) และ บจก.เดวิส ซิลเวอร์สตาร์ ในความผิดฐานร่วมกันสมคบค้ามนุษย์และค้าประเวณีเด็ก

เกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงมกราคม 2561 กลุ่มจำเลยได้วางแผนแบ่งหน้าที่กันเป็นธุระจัดหาหญิงสาวชาวไทย 2 คน และชาวเมียนมา 7 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-18 ปี มาค้าประเวณีเพื่อสนองความใคร่ผู้อื่น

จากการพิจารณาพยานหลักฐาน ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้เสียหายมาสมัครงานโดยสุจริต ไม่ได้มีเจตนาค้าประเวณี แต่ถูกกลุ่มจำเลยพูดจาหว่านล้อมและข่มขู่จนต้องจำยอม หลักฐานจากการล่อซื้อของเจ้าหน้าที่ยังพบถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นจำนวนมากในที่เกิดเหตุ ซึ่งหักล้างข้ออ้างของจำเลยที่ระบุว่าเป็นการตกลงกันเองของผู้เสียหาย

ศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นเรื่องร้ายแรง สร้างความเสียหายต่อสังคม อีกทั้งจำเลยต่อสู้คดีมาโดยตลอดโดยไม่สำนึกผิด ข้ออ้างต่างๆ จึงฟังไม่ขึ้น

บทสรุปโทษ คุก 50 ปี – ปรับนิติบุคคลเกือบ 4 ล้าน

ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ดังนี้

  • จำคุก จำเลยที่ 1 (ป๋าติ๊ก), จำเลยที่ 2 (ป๋ากบ) และจำเลยที่ 6 (น.ส.ศศิธร) โทษจำคุกคนละ 68 ปี ส่วนจำเลยที่ 3 และ 4 (ป๋าสง่าและพี่ป๊อป) โทษจำคุกคนละ 62 ปี 8 เดือน แต่ตามกฎหมายให้ลงโทษจำคุกได้สูงสุดคนละ 50 ปี

  • ลงโทษปรับ หจก.อมรินทร์ ออนเซน (จำเลยที่ 5) จำนวน 3,978,666 บาท และ บจก.เดวิส ซิลเวอร์สตาร์ (จำเลยที่ 7) จำนวน 3,970,666 บาท

  • ให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายที่ 2 และ 3 คนละ 80,000 บาท โดยศาลฎีกาพิพากษาแก้ให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้อง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด ข่าว

ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด

8 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

14 นาที ที่แล้ว
มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก คีย์เวิร์ดนี้เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก บันเทิง

มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก

15 นาที ที่แล้ว
เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ ข่าว

เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ

17 นาที ที่แล้ว
ภาพซากเครื่องบิน AT-6 ที่ตกในป่าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ข่าว

คลิปจุดเกิดเหตุ เผยภาพ ซากเครื่องบิน AT-6 ตกกลางป่าเชียงใหม่ จนท.เร่งสอบสาเหตุ

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันพบผู้เสียชีวิต 2 ศพ เหตุเครื่องบินทหารตก ขณะซ้อมบิน ที่จอมทอง

22 นาที ที่แล้ว
อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยินดี เจนนี่ คลอดลูกคนแรกแล้ว ข่าวดารา

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยิ้มแก้มปริ อวดโฉมลูกคนแรก น่ารักน่าชังมาก เผยโมเมนต์สุดซึ้ง

34 นาที ที่แล้ว
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์เปิดเผยเรื่องการข่มขู่จากบุคคลที่อ้างว่าเป็นบอร์ดประกันสังคม ข่าว

สื่อดังโดนขู่! ปมวิจารณ์ ประกันสังคม รู้ตัวขาใหญ่ บอร์ด สปส. ชอบกร่างใส่เจ้าหน้าที่

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เครื่องบินทหาร AT-6 ตก ใน อ.จอมทอง ยังไม่ทราบชะตานักบิน

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดเส้นทาง 8 สาย “รถแห่พรรคประชาชน” วิ่งทั่วประเทศ ล้อหมุน 30 ม.ค.

50 นาที ที่แล้ว
อย. เตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นยาดมเถื่อน สวมทะเบียนปลอม-ไม่ขออนุญาต ข่าว

อย. เตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นยาดมเถื่อน สวมทะเบียนปลอม-ไม่ขออนุญาต

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! โฆษกกองทัพบกเผย เตรียมงดฝึก รด. 8 ก.พ. แก้ปัญหาชนเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครงาน 356 อัตรา ข่าว

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครพนังาน 356 อัตรา วันนี้ – 12 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองคำวันนี้ 29 ม.ค. 69 ปรับขึ้นถึง 3,750 บาทต่อบาททองคำ เศรษฐกิจ

ราคาทองคำวันนี้ 29 ม.ค. 69 สถิติใหม่ พุ่งแรง 3,750 บาท ทะลุ 81,450 ใน 10 นาที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ปฏิเสธข่าวลือขาย 2 เกาะให้บริษัทเอกชน เป็นแค่การปล่อยเช่าเฉยๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต 1 ก.พ. 69 ก่อนเข้าคูหา ข่าวการเมือง

สรุปขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต 1 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย เสนอแนวทางแก้ปัญหาประกันสังคม มั่นใจเพื่อไทยทำได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า นั่งแท่น สวมชุด แรงบันดาลใจจาก สมเด็จพระพันปีหลวง Amazing Thailand Ambassador แฟชั่นและความงาม

ที่มาชุด ลิซ่า Amazing Thailand แรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์พระพันปีหลวง สวยเล่อค่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง วิจารณ์การบริหารงานของ สปสช ว่าล้มเหลว ทำให้ผู้ป่วยลำบาก ข่าว

หมอเหรียญทอง ชี้ ประกันสังคม แบกไหว แต่ “สปสช.” บริหารล้มเหลวทำคนไข้ลำบาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน...ฉ่ำๆ ที่อินเดีย บันเทิง

แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน…ฉ่ำๆ ที่อินเดีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตือน ห้ามเผาในที่โล่งและเขตควบคุม เตือนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด จ๊ะ นงผณี หลังพ่อถูกรถชนอาการสาหัส ลั่น ต่อให้เหลือแค่ 1% ลูกก็ยังมีหวัง ขอแค่พ่อสู้อีกครั้ง บันเทิง

โพสต์ล่าสุด จ๊ะ นงผณี หลังพ่อถูกรถชนสาหัส คนบันเทิง-แฟนเพลงร่วมส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที จ๊ะ นงผณี ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต กัดฟันโชว์ต่อ ทั้งที่พ่ออาการยังวิกฤตอยู่ห้อง ICU บันเทิง

คลิปนาที จ๊ะ นงผณี ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต กัดฟันโชว์ต่อ ทั้งที่พ่ออาการวิกฤตอยู่ห้อง ICU

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รมต.กลาโหมปากี ร่วมพิธีเปิดร้านพิซซ่าชื่อดัง สุดท้ายโดนต้มเป็นร้านปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลวงปู่สุธัมม์ธัมมปาโลละสังขาร ข่าว

กราบลา หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม ละสังขารสงบ สิริอายุ 100 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 11:55 น.
56
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก คีย์เวิร์ดนี้เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก

มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยินดี เจนนี่ คลอดลูกคนแรกแล้ว

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยิ้มแก้มปริ อวดโฉมลูกคนแรก น่ารักน่าชังมาก เผยโมเมนต์สุดซึ้ง

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569

ด่วน! เครื่องบินทหาร AT-6 ตก ใน อ.จอมทอง ยังไม่ทราบชะตานักบิน

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button