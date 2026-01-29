คลิปจุดเกิดเหตุ เผยภาพ ซากเครื่องบิน AT-6 ตกกลางป่าเชียงใหม่ จนท.เร่งสอบสาเหตุ
เผยภาพความเสียหายเครื่องบินตกในพื้นที่อำเภอจอมทอง เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าพื้นที่ตรวจสอบด่วน ยังไม่ยืนยันสังกัดและชะตากรรมนักบิน
ภาพความเสียหายของซากเครื่องบินที่ปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์ในขณะนี้ สร้างความตกตะลึงให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก หลังจากมีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์เครื่องบินตกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา (29 ม.ค. 69) โดยข้อมูลจากเพจวิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ และเพจ Fire & Rescue Thailand ได้เปิดเผยให้เห็นสภาพของตัวเครื่องที่ได้รับความเสียหายจากการตกกระแทกพื้น
รายงานเบื้องต้นระบุว่าเหตุการณ์ระทึกขวัญดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.50 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2569 โดยเครื่องบินลำที่ประสบเหตุคาดว่าเป็นเครื่องบินรุ่น AT-6 ซึ่งได้ตกลงในบริเวณพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ชิ้นส่วนเครื่องบินแตกกระจายอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อประเมินสถานการณ์และเข้าช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ยังไม่มีรายงานยืนยันที่ชัดเจนเกี่ยวกับต้นสังกัดของเครื่องบินลำดังกล่าว รวมถึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันชะตากรรมของนักบินที่อยู่ภายในเครื่อง
ต่อมา เมื่อเวลา 11:10 น. มีรายงานจาก เฟซบุ๊ก เพจ Fire & Rescue Thailand ระบุว่า “ยืนยันพบผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย”
(ขอบคุณข้อมูลจาก : FB/วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ 1, FB/Fire & Rescue Thailand)
