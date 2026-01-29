เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ

ข่าว

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 11:43 น.
เปิดสเปก “AT-6TH” เครื่องบินโจมตีสมรรถนะสูง ฉายา “Wolverine” ของทัพฟ้าไทย เจาะลึกระบบอาวุธนำวิถี-เทคโนโลยี Link-TH สุดล้ำ บินไกลไม่ต้องพัก

จากกรณีที่มีรายงานเครื่องบินทหารรุ่น AT-6 ประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.50 น. โดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานยืนยันตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สำหรับเครื่องบินรุ่นนี้คือกองทัพอากาศไทยได้นำเข้าประจำการในชื่อ “AT-6TH” หรือ เครื่องบินโจมตี บ.จ.8 ซึ่งมีชื่อเล่นว่า “Wolverine” (วูล์ฟเวอรีน) เป็นเครื่องบินเล็กแบบ 1 ใบพัด ที่พัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น Beechcraft T-6 Texan II ของสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Textron Aviation

เครื่องบินโจมตี AT-6TH Wolverine ของกองทัพอากาศไทย
FB/ กองบิน 2 กองทัพอากาศ

สมรรถนะเครื่องยนต์และการบิน

เครื่องบิน AT-6TH ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินสำหรับฝึกโจมตีและปฏิบัติภารกิจโจมตีขนาดเบา มีที่นั่งแบบ Tandem จำนวน 2 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพ Pratt & Whitney Canada PT6A-68 พร้อมใบพัดอะลูมิเนียมขนาดใหญ่ 97 นิ้ว จำนวน 4 ใบพัด ทำความเร็วได้สูงสุด 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่เพดานบินความสูงประมาณ 30,000 ฟุต และมีพิสัยการบินไกลถึง 1,125 ไมล์ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับการบินรวดเดียวจากเชียงใหม่ไปหาดใหญ่โดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมัน

เทคโนโลยีการรบและระบบความปลอดภัย

ภายในห้องนักบินมีความทันสมัยด้วยระบบดิจิทัลและจอแสดงผล Multi-Function ที่บูรณาการระบบนำทางและการปลดอาวุธเข้าด้วยกัน จุดเด่นสำคัญคือการติดตั้งระบบ Datalink แบบ Link-TH ซึ่งเป็นมาตรฐานของกองทัพอากาศไทย สามารถส่งข้อมูลวิดีโอลงมายังภาคพื้นดินได้แบบ Realtime (Video Downlink) นอกจากนี้ยังมีเกราะป้องกันตนเอง และระบบแจ้งเตือนเมื่อถูกล็อกเป้าจากจรวดภาคพื้นดิน พร้อมติดตั้งเบาะดีดตัวนิรภัย Martin-Baker Mark 16 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักบิน

FB/ กองบิน 2 กองทัพอากาศ

เขี้ยวเล็บและระบบอาวุธ

AT-6TH มาพร้อมกับระบบกล้อง MX-15Di ความละเอียดสูงที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างลำตัวเครื่อง สามารถถ่ายภาพตรวจจับความร้อน ซูมภาพได้หลายระดับ และมีระบบเลเซอร์ชี้เป้าได้ไกลถึง 20 กิโลเมตร เพื่อนำวิถีระเบิดได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืน ระบบอาวุธสามารถรองรับได้หลากหลาย ทั้งอาวุธนำวิถีและไม่นำวิถี ระเบิดขนาด 500 ปอนด์ ปืนกลขนาด 50 มม. สำหรับเจาะเกราะรถถัง และขีปนาวุธ AGM-114 ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมระบบภารกิจเดียวกับเครื่องบิน A-10C Thunderbolt II ของสหรัฐฯ

ภารกิจหลักของ AT-6TH Wolverine เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลาย ดังนี้

  • การบินสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (Close Air Support)
  • การทำหน้าที่ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า (Forward Air Control-Airborne)
  • การลาดตระเวนรบติดอาวุธ (Armed Reconnaissance) และการโจมตีทางอากาศ (Air Strike)
  • การเฝ้าระวัง การข่าวกรอง และการลาดตระเวน (Surveillance and Reconnaissance: ISR)
  • การบินค้นหาช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (Combat Search and Rescue)
  • การสนับสนุนบรรเทาสาธารณภัย ถ่ายภาพพื้นที่ภัยพิบัติ และสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมไฟป่า

ปัจจุบัน เครื่องบินตระกูล AT-6 ได้รับความไว้วางใจและเข้าประจำการในกองทัพของหลายประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น อิสราเอล กรีซ แคนาดา อาร์เจนตินา และไทย เป็นต้น

ภาพจาก: กองทัพอากาศไทย

ที่มาข้อมูล: PPTV , มติชน

