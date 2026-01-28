กองทัพภาค 2 แจงปม เบี้ยเลี้ยงชายแดนช้า ยันเงินเข้าแล้ว เร่งจ่ายตกเบิกครบภายใน 2 ก.พ. นี้
กองทัพภาค 2 แจงเหตุงบไม่พอเหตุเสริมกำลังพลสู้รบ-ติดช่วงยุบสภาทำอนุมัติล่าช้า ยันกรมบัญชีกลางโอนเงินแล้ว 82 หน่วยเบิกจ่ายปกติ ส่วนที่เหลือการันตีโอนเข้าบัญชี 29 ม.ค.-2 ก.พ. 69 ย้ำดูแลสวัสดิการเต็มที่
กองทัพภาคที่ 2 ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีข้อสงสัยจากกำลังพลและสื่อมวลชน เรื่องความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงสนาม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดน โดยยืนยันว่าปัญหาเกิดจากขั้นตอนทางงบประมาณในช่วงรอยต่อทางการเมือง ไม่ใช่ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ หรือมีการทุจริตแต่อย่างใด
“ตามที่กำลังพล ประชาชน และสื่อมวลชนสอบถามถึงกรณีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามบริเวณชายแดน จากสถานการณ์การสู้รบในปีงบประมาณ 2568 นั้น กองทัพภาคที่ 2 ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เผยแพร่ในสังคม
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทัพบกได้จัดกำลังพลเพิ่มเติมเข้าสนับสนุนภารกิจของกองกำลังสุรนารี และกองกำลังบูรพา ทำให้งบประมาณประจำปีที่จัดทำไว้ล่วงหน้าไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับการยุบสภา ส่งผลให้การอนุมัติงบประมาณต้องผ่านขั้นตอนตามกฎหมายอย่างรอบคอบ และใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ
ในระหว่างรอการอนุมัติงบกลาง กองทัพบกได้ใช้งบประมาณของหน่วยมาสำรองจ่ายให้กำลังพลบางส่วนเป็นการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ต่อมาเมื่อได้รับการโอนงบประมาณจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ได้ดำเนินการโอนต่อไปยังหน่วยปฏิบัติราชการสนามครบถ้วน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้ถึงมือกำลังพลโดยเร็วที่สุด
สำหรับผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปีสำหรับกำลังหลักได้รับและจ่ายครบถ้วนแล้ว ขณะที่งบเพิ่มเติมกรณีฉุกเฉินจากงบกลาง ตามแผนเผชิญเหตุ จำนวน 84 หน่วย ได้รับอนุมัติแล้ว 82 หน่วย สามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ ส่วนอีก 2 หน่วยอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการสั่งจ่าย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2569 ด้านการเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม 2568 ได้รับครบทุกหน่วย เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2568 ได้รับแล้วบางส่วน และส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 30 มกราคม 2569 ส่วนเดือนมกราคม 2569 ได้เบิกครบตามวงเงิน และจะเริ่มทยอยจ่ายให้กำลังพลระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2569
กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามระบบงบประมาณของทางราชการ มิได้เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใด และกองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อติดตามและเร่งรัดทุกขั้นตอนให้กำลังพลได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอย่างครบถ้วนทุกประการ อันเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความสงบสุขของประเทศ”
ข้อมูลจาก : กองทัพภาคที่ 2
