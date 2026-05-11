ภาพล่าสุด มายด์ ลภัสลัล สวยเปล่งปลั่ง ยิ้มสดใสทำหน้าที่เพื่อนเจ้าสาว

อัปเดตภาพล่าสุด มายด์ ลภัสลัล ยิ้มสดใสอุ้มท้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวงานแต่ง จิ๊บบี้ ร่วมแก๊งดาราดัง
หลังจาก มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล ภรรยาของ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต เจอกระแสวิจารณ์หนักบนโซเชียลจี้ให้ออกมาเคลื่อนไหวกรณี ทราย สก๊อต น้องชายของพาย ออกมาเล่าเรื่องปัญหาครอบครัวในอดีตเกี่ยวกับเรื่องการล่วงละเมิด และมีชื่อของพายเข้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องดังกล่าวด้วย
เวลาต่อมา ชาวเน็ตอีกกลุ่มออกมาปกป้องสาวมายด์มองว่าปัญหาของครอบครัวสามีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอโดยตรง อีกทั้งตอนนี้นักแสดงสาวกำลังตั้งท้องลูกคนแรก แฟนคลับจึงแสดงความเป็นห่วงสุขภาพ เมื่อตรวจสอบช่องทางโซเชียลมีเดียของมายด์ พบว่าเธอยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้
ล่าสุดแฟนคลับใจชื้นอีกครั้งหลังได้เห็นภาพของคุณแม่ป้ายแดงเดินทางไปร่วมงานแต่งงานของ จิ๊บบี้ เอวาริณณ์ พันธุ์วิเชียร หรือ Jibbie Rubie ช่างแต่งหน้าแถวหน้าของไทย งานนี้มีคนในวงการบันเทิงไปร่วมงานหลายคน โดยมีมายด์รับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาว ร่วมกับเพื่อนดาราอย่าง มาร์กี้ ราศรี, คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส และ เดียร์น่า ฟลีโป เธอยังคงมีใบหน้ายิ้มแย้มและดูสดใสท่ามกลางเพื่อน ๆ ในวันสำคัญ
