เช็กอัปเดต ราคาชุดนักเรียน ปี 2569 กรมการค้าภายใน ยันตรึงราคาเดิม รับเปิดเทอม
เช็กอัปเดต ราคาชุดนักเรียนปี 2569 กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ย่านวงเวียนใหญ่ ยันตรึงราคาเดิมรับเปิดเทอม จัดโปรลดสูงสุด 86%
11 พ.ค. 2569 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านวงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ว่า “จากที่กรมการค้าภายใน ได้ Kick off ไทยช่วยไทยพลัส : เปิดเทอมใหญ่ สบายกระเป๋า Back to school 2026 ไปแล้ว โดยมีผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือในการลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่เกี่ยวข้อง
โดยวันนี้กรมการค้าภายในได้มาตรวจเยี่ยม และติดตามโครงการดังกล่าวที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนรายสำคัญ ได้แก่ บริษัท ธนบุรีศึกษา จำกัด ร้าน ส.ช้างศึกษา และห้างตราสมอ โดยพบว่าร้านค้าให้ความร่วมมือในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ตามโครงการดังกล่าว และยังคงจำหน่ายสินค้าในราคาเดิม ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แม้มีปัจจัยต้นทุนขนส่งเพิ่ม แต่หากเป็นสินค้าจากสต๊อกเดิม ร้านยังคงจำหน่ายในราคาเดิม อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นส่วนลดอุปกรณ์การเรียน และบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ปักชื่อหรืออักษรย่อโรงเรียนฟรีอีกด้วย“
นายจิรวุฒิ เผยว่า จากข้อมูลการติดตามของกรมการค้าภายในในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2569 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจำหน่าย และร้านค้าทั่วไป พบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน เช่น
- เสื้อเชิ้ตนักเรียนชาย ตราสมใจนึก ราคา 215–360 บาทต่อตัว
- กางเกงนักเรียนชาย ตราท็อปสัน ราคา 325–375 บาทต่อตัว
- เสื้อนักเรียนหญิง ตราสมใจนึก ราคา 165–360 บาทต่อตัว
ขณะที่บางรายการมีการปรับขึ้นเล็กน้อย เช่น
- เสื้อเชิ้ตนักเรียนชาย ตราน้อมจิตต์ จากเดิม 139–300 บาทต่อตัว เป็น 179–290 บาทต่อตัว
- กางเกงนักเรียนชาย ตราสมใจนึก จากเดิม 220–345 บาทต่อตัว เป็น 285–345 บาทต่อตัว
- เสื้อนักเรียนหญิง ตราสมอ จากเดิม 185–310 บาทต่อตัว เป็น 185–315 บาทต่อตัว
อย่างไรก็ตาม ยังมีบางรายการที่ปรับราคาลดลง เช่น
- กางเกงนักเรียนชาย ตราสมอ จากเดิม 260–375 บาทต่อตัว ลดเหลือ 238–350 บาทต่อตัว
- กระโปรงนักเรียนหญิง ตราสมอ จากเดิม 255–419 บาทต่อตัว ลดเหลือ 242–419 บาทต่อตัว
กรมการค้าภายในยังเดินหน้าโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส : เปิดเทอมใหญ่ สบายกระเป๋า” Back To School 2026 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2569 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 49 ราย ครอบคลุมสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 86% คาดช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
นายจิรวุฒิ กล่าวเสริมว่า นอกจากกิจกรรมดังกล่าว สำหรับผู้ปกครองในต่างจังหวัด กรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดกิจกรรม “ไทยช่วยไทย พลัส : Back To School 2026” ในหลายพื้นที่ที่ประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้สะดวกมากขึ้น โดยนอกจากชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นต่อครัวเรือน เช่น น้ำมันพืช น้ำตาล ไข่ไก่ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน
พร้อมกันนี้ กรมการค้าภายในได้กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงไว้ หากพบว่าไม่ปิดป้ายราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากจงใจขายสินค้าแพงเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม และสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรม หรือฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “วาโก้” สั่งถอดแบนเนอร์โฆษณา “แนนโน๊ะ” ถูกวิจารณ์โชว์หวิวชุดนักเรียน
- ทัวร์ลง! เพจดังสุพรรณบุรี ถาม “ชุดนักเรียน” ปาลูกโป่งงานวัด เหมาะสมไหม?
- ศธ.ผุดวาระรับเปิดเทอม ยกเลิกชุดลูกเสือ-เนตรนารี ผปค.โวย ทำได้จริงหรือแค่ลมปาก?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: