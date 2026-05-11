อาร์สยาม แจงดราม่า โลโก้เพลงใหม่ ใบเตย คล้ายวงดนตรีเมืองนอก ทีมออกแบบพลาด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 15:13 น.
ค่ายอาร์สยามออกโรงชี้แจงดราม่าโลโก้เพลงใหม่ ใบเตย อาร์สยาม คล้ายวงดนตรีเมืองนอก ยอมรับเกิดจากความผิดพลาดของทีมออกแบบ สั่งระงับใช้พร้อมเร่งแก้ไขภาพโปรโมตทั้งหมดทันที

เกิดประเด็นดราม่าบนโลกออนไลน์เมื่อชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตถึงความคล้ายคลึงระหว่างโลโก้เพลง “นี่แหละ” ผลงานใหม่ล่าสุดของ ใบเตย อาร์สยาม กับโลโก้ของวงดนตรีจากต่างประเทศ ล่าสุดค่ายเพลงอาร์สยาม (RSIAM) ต้นสังกัดของศิลปินสาว ไม่ปล่อยให้เรื่องลุกลาม ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมขอโทษสังคมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569

ค่ายอาร์สยามระบุในแถลงการณ์ว่า ทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้น บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญามาโดยตลอด ทางค่ายยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะคัดลอกผลงานของใคร

เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าโลโก้เพลงดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับผลงานต่างประเทศจริง ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของทีมออกแบบที่รับจ้างผลิตงานชิ้นนี้

เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ ค่ายอาร์สยามสั่งระงับการใช้โลโก้เจ้าปัญหาในทุกช่องทางทันที ทีมงานกำลังเร่งแก้ไขภาพหน้าปก (Cover Art) สื่อประชาสัมพันธ์บนช่องทางออนไลน์ รวมถึงเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่ปรากฏโลโก้นี้

ค่ายอาร์สยามใช้พื้นที่นี้กล่าวขอโทษแฟนคลับ ตลอดจนประชาชนที่ติดตามผลงานทุกคน ทางบริษัทยินดีน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงระบบการทำงานให้รอบคอบมากขึ้นในอนาคต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดลักษณะนี้ซ้ำอีก

ภาพจาก Facebook : ใบเตย อาร์สยาม
ภาพจาก Facebook : ใบเตย อาร์สยาม

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

