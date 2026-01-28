เบนฟิก้า พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง เบนฟิก้า พบ เรอัล มาดริด ที่สนาม เอสตาดิโอ ดา ลุซ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เบนฟิก้า VS เรอัล มาดริด ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : เบนฟิก้า พบ เรอัล มาดริด
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอสตาดิโอ ดา ลุซ
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เบนฟิก้า
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โชเซ่ มูรินโญ่ จะยังไม่มีชื่อของ โดดี้ ลูเคบากิโอ, อเล็กซานเดอร์ บาห์, เฮนริเก้ อเราโฮ่, ชูเอา เวโลโซ่ และ ริชาร์ด ริออส ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อนาโตลีย์ ทรูบิน พร้อมกองหลัง 4 คน อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ บาร์เรเน็ทเช, เฟรดริค อูร์สเนส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จานลูก้า เพรสเตียนนี่, จอร์จี้ ซูดาคอฟ, ซิดนี่ กาบรัล ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นวานเจลิส พาฟลิดิส
เรอัล มาดริด
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพราชันชุดขาว ภายใต้การคุมทัพของ อัลแบร์โต้ อาร์เบลัว จะไม่มีชื่อของ อันโตนิโอ รูดิเกอร์, แฟร์กล็องด์ เมนดี้, เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ และ เอแดร์ มิลิเตา ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ธิโบต์ กูร์ตัวส์ พร้อมแนวรับ 4 คน เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, อัลบาโร่ การ์เรราส แดนกลางเป็น อาร์ด้า กูแลร์, ออเรเลียง ชูอาเมนี่, จู๊ด เบลลิงแฮม ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ โรดรีโก้, คิลิยัน เอ็มบัปเป้ และ วินิซิอุส จูเนียร์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบนฟิก้า – เรอัล มาดริด
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 27/07/12 เบนฟิก้า 5-2 เรอัล มาดริด (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เบนฟิก้า
- 25/01/26 ชนะ เอสตราล่า 4-0 (ปรีเมร่าลีกา)
- 21/01/26 แพ้ ยูเวนตุส 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 ชนะ ริโอ อาฟ 2-0 (ปรีเมร่าลีกา)
- 14/01/26 แพ้ ปอร์โต้ 0-1 (โปรตุเกส คัพ)
- 07/01/26 แพ้ บราก้า 1-3 (โปรตุเกส ลีก คัพ)
เรอัล มาดริด
- 24/01/26 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (ลาลีกา)
- 20/01/26 ชนะ โมนาโก 6-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 ชนะ เลบันเต้ 2-0 (ลาลีกา)
- 14/01/26 แพ้ อัลบาเซเต้ 2-3 (โกปา เดล เรย์)
- 11/01/26 แพ้ บาร์เซโลนา 2-3 (สแปนิช ซูเปอร์คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เบนฟิก้า (4-2-3-1) : อนาโตลีย์ ทรูบิน (GK) – อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล – เอ็นโซ่ บาร์เรเน็ทเช, เฟรดริค อูร์สเนส – จานลูก้า เพรสเตียนนี่, จอร์จี้ ซูดาคอฟ, ซิดนี่ กาบรัล – วานเจลิส พาฟลิดิส
เรอัล มาดริด (4-3-3) : ธิโบต์ กูร์ตัวส์ (GK) – เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, อัลบาโร่ การ์เรราส – อาร์ด้า กูแลร์, ออเรเลียง ชูอาเมนี่, จู๊ด เบลลิงแฮม – โรดรีโก้, คิลิยัน เอ็มบัปเป้, วินิซิอุส จูเนียร์
Thaiger ทายผลบอล เบนฟิก้า 1-3 เรอัล มาดริด
