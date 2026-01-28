ข่าวกีฬาฟุตบอล

เบนฟิก้า พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 11:20 น.
58

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง เบนฟิก้า พบ เรอัล มาดริด ที่สนาม เอสตาดิโอ ดา ลุซ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เบนฟิก้า VS เรอัล มาดริด ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
  • แมตช์การแข่งขัน : เบนฟิก้า พบ เรอัล มาดริด
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เอสตาดิโอ ดา ลุซ
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
Credit : Sport Lisboa e Benfica

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เบนฟิก้า

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โชเซ่ มูรินโญ่ จะยังไม่มีชื่อของ โดดี้ ลูเคบากิโอ, อเล็กซานเดอร์ บาห์, เฮนริเก้ อเราโฮ่, ชูเอา เวโลโซ่ และ ริชาร์ด ริออส ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อนาโตลีย์ ทรูบิน พร้อมกองหลัง 4 คน อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ บาร์เรเน็ทเช, เฟรดริค อูร์สเนส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จานลูก้า เพรสเตียนนี่, จอร์จี้ ซูดาคอฟ, ซิดนี่ กาบรัล ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นวานเจลิส พาฟลิดิส

Credit : Sport Lisboa e Benfica

เรอัล มาดริด

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพราชันชุดขาว ภายใต้การคุมทัพของ อัลแบร์โต้ อาร์เบลัว จะไม่มีชื่อของ อันโตนิโอ รูดิเกอร์, แฟร์กล็องด์ เมนดี้, เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ และ เอแดร์ มิลิเตา ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ธิโบต์ กูร์ตัวส์ พร้อมแนวรับ 4 คน เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, อัลบาโร่ การ์เรราส แดนกลางเป็น อาร์ด้า กูแลร์, ออเรเลียง ชูอาเมนี่, จู๊ด เบลลิงแฮม ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ โรดรีโก้, คิลิยัน เอ็มบัปเป้ และ วินิซิอุส จูเนียร์

Credit : Real Madrid C.F.

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบนฟิก้า – เรอัล มาดริด

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 27/07/12 เบนฟิก้า 5-2 เรอัล มาดริด (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เบนฟิก้า

  • 25/01/26 ชนะ เอสตราล่า 4-0 (ปรีเมร่าลีกา)
  • 21/01/26 แพ้ ยูเวนตุส 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 ชนะ ริโอ อาฟ 2-0 (ปรีเมร่าลีกา)
  • 14/01/26 แพ้ ปอร์โต้ 0-1 (โปรตุเกส คัพ)
  • 07/01/26 แพ้ บราก้า 1-3 (โปรตุเกส ลีก คัพ)

เรอัล มาดริด

  • 24/01/26 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (ลาลีกา)
  • 20/01/26 ชนะ โมนาโก 6-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 ชนะ เลบันเต้ 2-0 (ลาลีกา)
  • 14/01/26 แพ้ อัลบาเซเต้ 2-3 (โกปา เดล เรย์)
  • 11/01/26 แพ้ บาร์เซโลนา 2-3 (สแปนิช ซูเปอร์คัพ)
Credit : Sport Lisboa e Benfica

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เบนฟิก้า (4-2-3-1) : อนาโตลีย์ ทรูบิน (GK) – อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล – เอ็นโซ่ บาร์เรเน็ทเช, เฟรดริค อูร์สเนส – จานลูก้า เพรสเตียนนี่, จอร์จี้ ซูดาคอฟ, ซิดนี่ กาบรัล – วานเจลิส พาฟลิดิส

เรอัล มาดริด (4-3-3) : ธิโบต์ กูร์ตัวส์ (GK) – เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, อัลบาโร่ การ์เรราส – อาร์ด้า กูแลร์, ออเรเลียง ชูอาเมนี่, จู๊ด เบลลิงแฮม – โรดรีโก้, คิลิยัน เอ็มบัปเป้, วินิซิอุส จูเนียร์

Credit : Real Madrid C.F.

Thaiger ทายผลบอล เบนฟิก้า 1-3 เรอัล มาดริด

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

