สึกยกวัด! พระดูหนังโป๊ แผ่นยังคาเครื่องฉาย พบมีเครื่องบริหารอวัยวะเพศด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนา บุกสึกพระฉี่ม่วง ผงะเจอเครื่องฉายหนังโป๊ แผ่นยังคาเครื่องฉาย นอกจากนี้พบมีเครื่องบริหารอวัยวะเพศด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนา จ.ชลบุรี พร้อมด้วยพระครูภัทรธีราภรณ์ เจ้าคณะ ต.อ่างศิลา พระสมุห์อนันต์ พระวินยาธิการ สังกัดศูนย์พระวินยาธิการประจำ จ.ชลบุรี และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเดินทางไปยัง สำนักสงฆ์พรหมสุนทร ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 69 เวลา 15.30 น.
เมื่อไปถึงพบมีพระโพธิ์สังฆ์ รวมทั้งพระร่วมสำนักสงฆ์อีก 3 รูป ฉี่สีม่วง จึงทำการจับสึก นอกจากนี้ยังตรวจสอบพระโพธิ์สังฆ์ ชื่อไม่มีในทะเบียนราษฏร์ สัญชาติกะเหรี่ยงและตรวจสอบในที่พักพบเงินสดจำนวน 89,000 บาท เครื่องฉายวิดีโอโป๊แผ่นยังหมุนคาครื่อง และเครื่องบริหารอวัยวะเพศ จึงทำการจับสึกทั้งหมด
ทางด้านคณะตำบลอ่างศิลา ได้กล่าวว่า หลังการตรวจสอบมีพระที่เสพยาเสพติดจึงทำการจับสึก 3 และจะส่งตัวบำบัดต่อไป ซึ่งเป็นการผิดวินัยสงฆ์และเป็นการที่เสื่อมเสียพุทธศาสนา ชาวโลกติเตียน โดยสึกทั้งหมดวัดเลย รวมทั้งเจ้าคณะสงฆ์ก็ตรวจสอบแล้วน่าจะเป็นต่างด้าวสัญชาติกะเหรี่ยง เพราะชื่อที่ให้ไว้ตรวจสอบในทะเบียนราษฎร์แล้วไม่มี จึงจับสึกพร้อมทั้งส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบส่งให้ ตม.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
