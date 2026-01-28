ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : ดิอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 9
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่มีชื่อของ มาร์เซล ซาบิตเซอร์ กับ นิคลาส ซูเล่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ดาเนี่ยล สเวนส์สัน ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกรกอร์ โกเบล พร้อมกองหลัง 3 คน นิโก้ ชล็อเตอร์เบ็ค, เอ็มเร่ ชาน, วัลเดอมาร์ อันทอน แดนกลางเป็น ยาน คูโต้, โจ๊บ เบลลิงแฮม, เฟลิกซ์ เมช่า, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ มักซิมิเลียน ไบเออร์, คาริม อเดเยมี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แซร์อู กีราสซี่
อินเตอร์ มิลาน
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพงูใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของ คริสเตียน คิวู จะไม่มีชื่อของ ฮาคาน ชัลฮาโนกลู กับ เดนเซล ดุมฟรีส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยานน์ ซอมเมอร์ พร้อมแนวรับ 3 คน ยานน์ บิสเซ็ค, มานูเอล อคานจี, อเลสซานโดร บาสโตนี่ แดนกลางเป็น หลุยส์ เฮนริเก้, เฮนริค มคิทาร์ยาน, นิโคโล่ บาเรลล่า, ปิโอเตอร์ ซีลีนสกี้, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ ส่วนคู่กองหน้ายังเป็น เลาตาโร่ มาร์ติเนซ กับ มาร์คุส ตูราม
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – อินเตอร์
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 05/11/19 ดอร์ทมุนด์ 3-2 อินเตอร์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/10/19 อินเตอร์ 2-0 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
- 24/01/26 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-0 (บุนเดสลีกา)
- 20/01/26 แพ้ สเปอร์ส 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 ชนะ ซังต์.เพาลี 3-2 (บุนเดสลีกา)
- 13/01/26 ชนะ เบรเมน 3-0 (บุนเดสลีกา)
- 09/01/26 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-3 (บุนเดสลีกา)
อินเตอร์ มิลาน
- 23/01/26 ชนะ ปิซ่า 6-2 (เซเรียอา)
- 20/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 ชนะ อูดิเนเซ่ 1-0 (เซเรียอา)
- 14/01/26 ชนะ เลชเช่ 1-0 (เซเรียอา)
- 11/01/26 เสมอ นาโปลี 2-2 (เซเรียอา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์ (3-4-2-1) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – นิโก้ ชล็อเตอร์เบ็ค, เอ็มเร่ ชาน, วัลเดอมาร์ อันทอน – ยาน คูโต้, โจ๊บ เบลลิงแฮม, เฟลิกซ์ เมช่า, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน – มักซิมิเลียน ไบเออร์, คาริม อเดเยมี่ – แซร์อู กีราสซี่
อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : ยานน์ ซอมเมอร์ (GK) – ยานน์ บิสเซ็ค, มานูเอล อคานจี, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – หลุยส์ เฮนริเก้, เฮนริค มคิทาร์ยาน, นิโคโล่ บาเรลล่า, ปิโอเตอร์ ซีลีนสกี้, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ – เลาตาโร่ มาร์ติเนซ, มาร์คุส ตูราม
Thaiger ทายผลบอล ดอร์ทมุนด์ 2-2 อินเตอร์ มิลาน
