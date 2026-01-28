ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

ข่าวกีฬาฟุตบอล

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 09:27 น.
28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ดอร์ทมุนด์ VS อินเตอร์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
  • แมตช์การแข่งขัน : ดิอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 9
Credit : Borussia Dortmund

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่มีชื่อของ มาร์เซล ซาบิตเซอร์ กับ นิคลาส ซูเล่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ดาเนี่ยล สเวนส์สัน ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกรกอร์ โกเบล พร้อมกองหลัง 3 คน นิโก้ ชล็อเตอร์เบ็ค, เอ็มเร่ ชาน, วัลเดอมาร์ อันทอน แดนกลางเป็น ยาน คูโต้, โจ๊บ เบลลิงแฮม, เฟลิกซ์ เมช่า, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ มักซิมิเลียน ไบเออร์, คาริม อเดเยมี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

อินเตอร์ มิลาน

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพงูใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของ คริสเตียน คิวู จะไม่มีชื่อของ ฮาคาน ชัลฮาโนกลู กับ เดนเซล ดุมฟรีส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยานน์ ซอมเมอร์ พร้อมแนวรับ 3 คน ยานน์ บิสเซ็ค, มานูเอล อคานจี, อเลสซานโดร บาสโตนี่ แดนกลางเป็น หลุยส์ เฮนริเก้, เฮนริค มคิทาร์ยาน, นิโคโล่ บาเรลล่า, ปิโอเตอร์ ซีลีนสกี้, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ ส่วนคู่กองหน้ายังเป็น เลาตาโร่ มาร์ติเนซ กับ มาร์คุส ตูราม

Credit : Inter

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – อินเตอร์

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 05/11/19 ดอร์ทมุนด์ 3-2 อินเตอร์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 23/10/19 อินเตอร์ 2-0 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

  • 24/01/26 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-0 (บุนเดสลีกา)
  • 20/01/26 แพ้ สเปอร์ส 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 ชนะ ซังต์.เพาลี 3-2 (บุนเดสลีกา)
  • 13/01/26 ชนะ เบรเมน 3-0 (บุนเดสลีกา)
  • 09/01/26 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-3 (บุนเดสลีกา)

อินเตอร์ มิลาน

  • 23/01/26 ชนะ ปิซ่า 6-2 (เซเรียอา)
  • 20/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 ชนะ อูดิเนเซ่ 1-0 (เซเรียอา)
  • 14/01/26 ชนะ เลชเช่ 1-0 (เซเรียอา)
  • 11/01/26 เสมอ นาโปลี 2-2 (เซเรียอา)
Credit : Borussia Dortmund

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์ (3-4-2-1) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – นิโก้ ชล็อเตอร์เบ็ค, เอ็มเร่ ชาน, วัลเดอมาร์ อันทอน – ยาน คูโต้, โจ๊บ เบลลิงแฮม, เฟลิกซ์ เมช่า, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน – มักซิมิเลียน ไบเออร์, คาริม อเดเยมี่ – แซร์อู กีราสซี่

อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : ยานน์ ซอมเมอร์ (GK) – ยานน์ บิสเซ็ค, มานูเอล อคานจี, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – หลุยส์ เฮนริเก้, เฮนริค มคิทาร์ยาน, นิโคโล่ บาเรลล่า, ปิโอเตอร์ ซีลีนสกี้, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ – เลาตาโร่ มาร์ติเนซ, มาร์คุส ตูราม

Credit : Inter

Thaiger ทายผลบอล ดอร์ทมุนด์ 2-2 อินเตอร์ มิลาน

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

