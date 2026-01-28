ข่าวกีฬาฟุตบอล

ลิเวอร์พูล พบ คาราบัก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 17:02 น.
53

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง ลิเวอร์พูล พบ คาราบัก ที่สนาม แอนฟิลด์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ลิเวอร์พูล VS คาราบัก ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
  • แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล พบ คาราบัก
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : แอนฟิลด์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
Credit : Liverpool FC

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ เฟเดริโก้ เคียซ่า, อเล็กซานเดอร์ อิซัค, คอเนอร์ แบรดลี่ย์ และ สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิบราฮิม่า โกนาเต้ ที่มีปัญหาส่วนตัว นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ โจ โกเมซ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เจเรมี่ ฟริมปง, วาตารุ เอ็นโด, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

คาราบัก

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เกอร์บาน เกอร์บานอฟ จะไม่มีชื่อของ คาดี้ บอร์เจส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตอุสซ์ โคชาลสกี้ พร้อมแนวรับ 4 คน มาเธอุส ซิลวา, บาห์ลุล มุสตาฟาซาด้า, เควิน เมดิน่า, เอลวิน คาฟาร์กูเลเยฟ แดนกลางเป็น มาร์โก ยานโควิช, เปโดร บิคัลโญ่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เลอันโดร อันดราเด้, โจนี่ มอนทิอัล, อับเดลลาห์ ซูบีร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คามิโล่ ดูราน

Credit : Qarabağ FK

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล – คาราบัก

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

  • 24/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/01/26 ชนะ มาร์กเซย 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/01/26 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 08/01/26 เสมอ อาร์เซนอล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)

คาราบัก

  • 24/01/26 แพ้ คาปาซ 0-2 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
  • 21/01/26 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 21/12/25 ชนะ คาบาล่า 2-1 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
  • 18/12/25 แพ้ ซาบาห์ 1-2 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
  • 14/12/25 ชนะ อาราซ 5-1 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
Credit : Liverpool FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – เจเรมี่ ฟริมปง, วาตารุ เอ็นโด, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – ฮูโก้ เอกิติเก้

คาราบัก (4-2-3-1) : มาเตอุสซ์ โคชาลสกี้ (GK) – มาเธอุส ซิลวา, บาห์ลุล มุสตาฟาซาด้า, เควิน เมดิน่า, เอลวิน คาฟาร์กูเลเยฟ – มาร์โก ยานโควิช, เปโดร บิคัลโญ่ – เลอันโดร อันดราเด้, โจนี่ มอนทิอัล, อับเดลลาห์ ซูบีร์ – คามิโล่ ดูราน

Credit : Qarabağ FK

Thaiger ทายผลบอล ลิเวอร์พูล 2-0 คาราบัก

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

