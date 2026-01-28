ลิเวอร์พูล พบ คาราบัก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง ลิเวอร์พูล พบ คาราบัก ที่สนาม แอนฟิลด์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ลิเวอร์พูล VS คาราบัก ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล พบ คาราบัก
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ เฟเดริโก้ เคียซ่า, อเล็กซานเดอร์ อิซัค, คอเนอร์ แบรดลี่ย์ และ สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิบราฮิม่า โกนาเต้ ที่มีปัญหาส่วนตัว นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ โจ โกเมซ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เจเรมี่ ฟริมปง, วาตารุ เอ็นโด, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
คาราบัก
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เกอร์บาน เกอร์บานอฟ จะไม่มีชื่อของ คาดี้ บอร์เจส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตอุสซ์ โคชาลสกี้ พร้อมแนวรับ 4 คน มาเธอุส ซิลวา, บาห์ลุล มุสตาฟาซาด้า, เควิน เมดิน่า, เอลวิน คาฟาร์กูเลเยฟ แดนกลางเป็น มาร์โก ยานโควิช, เปโดร บิคัลโญ่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เลอันโดร อันดราเด้, โจนี่ มอนทิอัล, อับเดลลาห์ ซูบีร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คามิโล่ ดูราน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล – คาราบัก
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 24/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/01/26 ชนะ มาร์กเซย 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 12/01/26 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
- 08/01/26 เสมอ อาร์เซนอล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
คาราบัก
- 24/01/26 แพ้ คาปาซ 0-2 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
- 21/01/26 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 21/12/25 ชนะ คาบาล่า 2-1 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
- 18/12/25 แพ้ ซาบาห์ 1-2 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/25 ชนะ อาราซ 5-1 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – เจเรมี่ ฟริมปง, วาตารุ เอ็นโด, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – ฮูโก้ เอกิติเก้
คาราบัก (4-2-3-1) : มาเตอุสซ์ โคชาลสกี้ (GK) – มาเธอุส ซิลวา, บาห์ลุล มุสตาฟาซาด้า, เควิน เมดิน่า, เอลวิน คาฟาร์กูเลเยฟ – มาร์โก ยานโควิช, เปโดร บิคัลโญ่ – เลอันโดร อันดราเด้, โจนี่ มอนทิอัล, อับเดลลาห์ ซูบีร์ – คามิโล่ ดูราน
Thaiger ทายผลบอล ลิเวอร์พูล 2-0 คาราบัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: