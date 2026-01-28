โรงพยาบาล แจงด่วน หลังเพจดังอ้าง ชาวอินเดีย 7 คนป่วยกักตัว ยันไม่เจอเคสนิปาห์
รพ.สิริโรจน์ โต้ข่าวลือ เพจดังอ้าง ชาวอินเดีย 7 คน ป่วยกักตัว ยันไม่พบเชื้อไวรัสนิปาห์ในโรงพยาบาล พร้อมเผยมาตรการคัดกรองเข้ม
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่ง ซึ่งเป็นเพจชื่อดังใน จ.ภูเก็ต โพสต์ข้อความระบุว่า “ได้ข่าวมาว่า อินเดีย 7 คนป่วย กักตัวที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ แจ้งทุกท่านใส่แมสก์ แอลกอฮอล์ ฉีดในรถ เพื่อนพยาบาลในโรงพยาบาลแจ้งให้ทราบ” จากโพสต์ดังกล่าว ทำให้มีชาวเน็ตแชร์ข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ในเวลาต่อมา โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริงว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ขอเรียนว่า ปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีการ ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทุกคน”
นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังได้มีการออกประกาศเพื่อชี้แแจงข้อเท็จจริงต่อกระแสข่าวดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า
“โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ขอเรียนให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้ดำเนินมาตรการ คัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด ตามแนวทางและมาตรฐาน ด้านการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
โรงพยาบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ญาติ และบุคลากรทุกท่าน และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”
สำหรับ โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ที่เกิดจากการสัมผัสมูลสัตว์ และสารคัดหลั่งของสัตว์พาหะนำโรค คือ ค้างคาวผลไม้ หรือ สุกร ม้า แมว แพะ แกะ ซึ่งรับเชื้อมาจากค้างคาวผลไม้
อาการเริ่มแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัด อาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้ หากเข้ารับการรักษาช้า
การติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือน้ำลายของผู้ที่ติดเชื้อ และป้องกันด้วยการล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่ เมื่อสัมผัสกับสัตว์ โดยเฉพาะค้างคาวผลไม้
ในส่วนของสถานการณ์ไวรัสนิปาห์ในประเทศไทย โดยข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า “ในปัจจุบัน (27/01/2569) ประเทศไทย ยังไม่พบผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus Disease) ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์
เมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) รายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด/กทม. ภายใน 3 ชั่วโมง และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ สปคม./สคร. ในพื้นที่ ภายใน 1 ชั่วโมง”
