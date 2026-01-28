ข่าว

โรงพยาบาล แจงด่วน หลังเพจดังอ้าง ชาวอินเดีย 7 คนป่วยกักตัว ยันไม่เจอเคสนิปาห์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 10:06 น.
58
โรงพยาบาล แจงด่วน หลังเพจดังอ้าง ชาวอินเดีย 7 คนป่วยกักตัว ยันไม่เจอเคสนิปาห์

รพ.สิริโรจน์ โต้ข่าวลือ เพจดังอ้าง ชาวอินเดีย 7 คน ป่วยกักตัว ยันไม่พบเชื้อไวรัสนิปาห์ในโรงพยาบาล พร้อมเผยมาตรการคัดกรองเข้ม

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่ง ซึ่งเป็นเพจชื่อดังใน จ.ภูเก็ต โพสต์ข้อความระบุว่า “ได้ข่าวมาว่า อินเดีย 7 คนป่วย กักตัวที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ แจ้งทุกท่านใส่แมสก์ แอลกอฮอล์ ฉีดในรถ เพื่อนพยาบาลในโรงพยาบาลแจ้งให้ทราบ” จากโพสต์ดังกล่าว ทำให้มีชาวเน็ตแชร์ข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ในเวลาต่อมา โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริงว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ขอเรียนว่า ปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีการ ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทุกคน”

FB/ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ Bangkok Hospital Siriroj

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังได้มีการออกประกาศเพื่อชี้แแจงข้อเท็จจริงต่อกระแสข่าวดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า

“โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ขอเรียนให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้ดำเนินมาตรการ คัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด ตามแนวทางและมาตรฐาน ด้านการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

โรงพยาบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ญาติ และบุคลากรทุกท่าน และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”

FB/ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ Bangkok Hospital Siriroj

สำหรับ โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ที่เกิดจากการสัมผัสมูลสัตว์ และสารคัดหลั่งของสัตว์พาหะนำโรค คือ ค้างคาวผลไม้ หรือ สุกร ม้า แมว แพะ แกะ ซึ่งรับเชื้อมาจากค้างคาวผลไม้

อาการเริ่มแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัด อาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้ หากเข้ารับการรักษาช้า

การติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือน้ำลายของผู้ที่ติดเชื้อ และป้องกันด้วยการล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่ เมื่อสัมผัสกับสัตว์ โดยเฉพาะค้างคาวผลไม้

ในส่วนของสถานการณ์ไวรัสนิปาห์ในประเทศไทย โดยข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า “ในปัจจุบัน (27/01/2569) ประเทศไทย ยังไม่พบผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus Disease) ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์

เมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) รายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด/กทม. ภายใน 3 ชั่วโมง และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ สปคม./สคร. ในพื้นที่ ภายใน 1 ชั่วโมง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน ข่าวต่างประเทศ

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

7 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 2569 จำนวน 502 คน ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

7 นาที ที่แล้ว
รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีเคสผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสนิปาห์ มารักษา ย้ำกรองข่าวก่อนแชร์ ข่าว

รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์

10 นาที ที่แล้ว
อย. เตือนภัยเครื่องสำอาง อ้างขาวไว เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ ข่าว

เตือนด่วน เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ หน้าพังถาวร

13 นาที ที่แล้ว
แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เขยอังกฤษเปิดปาก สาเหตุยิงภรรยาชาวไทยดับ น้อยใจภรรยาไม่ดูแลแม้ป่วย

23 นาที ที่แล้ว
อ.ตฤณ โชว์สูทราคา 350 บาท พร้อมยืนยันทำหน้าที่ได้ดี เศรษฐกิจ

อ.ตฤณ โชว์สูท 350 บาท ลั่น “ยังทำหน้าที่ได้ปกติ” ชาวเน็ตชื่นชม ไม่ต้องพึ่งของแพง

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

37 นาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ปล่อยโฮ 3 วัน เพราะอาการ PMS บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติด ให้ข้อคิดลึกซึ้ง อย่าปิดกั้นความรู้สึก จนปะทุออกมา

39 นาที ที่แล้ว
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ลุยเก็บทุ่นระเบิด ชายแดนไทย-เขมร ยืนยันพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 74%

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ฟังจากปาก! แม่ปุ้ย TPN ตอบชัดสถานะ แอนโทเนีย-เป๊ก เศรณี หลังลือซุ่มปลูกต้นรัก

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” ลั่นถ้าไม่มีตน รายได้ชาวประมงจาก “กุ้งก้ามกาม” ไม่มากขนาดนี้

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน เศรษฐกิจ

อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” จับมือ “ธนาธร” หลังบังเอิญเจอกันขณะหาเสียง ตกลงหาเสียงคนละทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้าเน็ก เปิดใจครั้งแรกในฐานะพ่อ บอกเหตุผลที่ไม่เปิดตัวลูก บันเทิง

น้าเน็ก เผยสถานะพ่อ ตอนนี้โสด แต่ไม่เปิดตัวลูก กลัวอยู่ใต้เงา-ถูกมองเป็นลูกดารา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารแนวหน้า แห่ร้องเรียน ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว ข่าว

ทหารแนวหน้าโอด ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก แจง เบี้ยกำลังพลล่าช้า ตอนนี้ได้รับโอนงบแล้ว เร่งให้ถึงมือกำลังพลเร็วที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สึกยกวัด! พระดูหนังโป๊ แผ่นยังคาเครื่องฉาย พบมีเครื่องบริหารอวัยวะเพศด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3 บันเทิง

ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินเดีย แถลงพบผู้ป่วยนิปาห์แค่ 2 ราย ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม กักตัวดูแลเข้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 10:06 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
ภาพแสดงรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 2569 จำนวน 502 คน

รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button